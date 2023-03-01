S Sport, bu yıl da F1 yarışlarının Türkiye'deki tek adresi olacak

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Bildiğiniz üzere Formula 1 son senelerde Saran Holding'in kurmuş olduğu S Sport kanalında yayınlanıyordu ve 2023'te de bu durum değişmeyecek. S Sport ve S Sport Plus, 2023'te de Türkiye'de F1 yarışlarının tek adresi olmaya devam edecekler.

2023 Formula 1 sezonu, bu hafta sonu (3-5 Mart) gerçekleştirilecek seanslarla start alacak ve S Sport, geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi 3. antrenman turları, sıralama turları ve Grand Prix'yi canlı yayınlayacak. Cuma günü düzenlenen 1. ve 2. antrenman seansları ise S Sport Plus'ta olacak.

Formula 1 yarışları, bu yıl da Türkiye'nin bu alandaki tartışılmaz ismi Serhan Acar tarafından anlatılmaya devam edecek.

Peki S Sport kanalı, hangi platformlarda yer alıyor?

S Sport kanalı ne yazık ki ücretsiz platformlarda yayınlanmıyor. Ancak S Sport kanalı tek bir ücretli platformda değil, birden fazla ücretli platformda yer alıyor. Böylelikle F1 severler bir sene bir sisteme, ertesi sene başka bir sisteme üye olmak zorunda kalmıyorlar.

S Sport üzerinden 2023 F1 yarışlarını aşağıdaki kanallardan izleyebilirsiniz:

TV+ 77. Kanal

Tivibu 74. Kanal

Kablo TV 240. Kanal

S Sport Plus uygulaması

*Yukarıdaki platformlar için çok farklı ücretlendirme politikaları olduğundan, aylık ve yıllık ücretler hakkında platformların kendi internet sitelerinden bilgi alabilirsiniz.

Charles Leclerc, Ferrari SF-23 Fotoğraf: Ferrari

S Sport'ta F1'den daha fazlası var!

S Sport'un önemli artılarından birisi de Formula 2, MotoGP, Moto2, Moto3 gibi diğer önemli motor sporlarını da canlı yayınlıyor olması. S Sport Plus, yukarıda belirtilen serilerek ek olarak bu yıl IndyCar ve NASCAR'ı da canlı yayınlayacak!

Son yıllarda S Sport'ta ortaya çıkabilen bir sorun ise zaman zaman futbol maçlarının yarışlarla çakışması oluyordu. Bu durumlarda ilgili platformlar diğer spor kanallarından yayın yapıyor. Bu durumda yine çakışma olması halinde ise bu sefer platforma özel yayın yapılmıyor.

S Sport, bu tarz durumların önüne geçebilmek için S Sport Plus yani internet üzerinden yayın yaptığı platformu oluşturmuştu. S Sport, bu servisi ile istediğiniz canlı yayını izleme hakkını size sunuyor. Buna ek olarak, S Sport Plus platformunda, "Tekrar İzle" özelliği sayesinde kaçıracağınız canlı yayınları istediğiniz zaman ve istediğiniz aygıtınızdan yeniden seyredebilme şansına da sahip oluyorsunuz.

S Sport Plus aylık 34.99 TL, yıllık ise 299.99TL.

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images