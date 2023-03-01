Hill: "Hamilton kariyerinin en kritik döneminde"

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Geçen yıl kariyerinin istatistik olarak en kötü sezonunu geçiren Hamilton, bu sene toparlanma sürecine girmek isteyen Mercedes ile sekizinci şampiyonluğuna ulaşmayı umarak giriyor.

Ancak kendisi artık 38 yaşında ve birçok kişi kendisinin gelecek planlarını sorgulamaya başlamış vaziyette, nitekim kendisinin sözleşmesi bu sezonun ardından sona erecek.

Hamilton'ın şu anda bulunduğu noktanın büyük önem taşıdığını düşünen Damon Hill, vatandaşının rekabetçi olmayan bir araçta yarışmaya devam edeceğini düşünmüyor.

The Telegraph'taki köşesinde Hill, "Lewis 38 yaşında, belli ki yaşlanıyor ama her zamanki gibi hızlı ve bir o kadar da formda."

"Bugünlerde pilotların kendilerine bakma şekilleri ve araçlardaki hidrolik direksiyon sayesinde, eğer motive olursa 40'lı yaşlarında da yarışmaya devam etmemesi için herhangi bir fiziksel engel olduğuna inanmıyorum. Fernando Alonso bunun yaşayan bir kanıtı."

"Asıl soru şu: Onu burada tutan nedir? Mesele sadece sekizinci şampiyonluğu elde etmek mi? Bunu başarırsa emekli olacak mı? Yoksa yarışmayı sevdiği için mi yarışmaya devam etmek istiyor? Şahsen Lewis'in, Fernando'nun boyun eğmek zorunda kaldığı gibi, podyumda yer kapmak için daireler çizdiğini göremiyorum."

"Sebep ne olursa olsun, Hamilton'ın bu sezon sonunda sözleşmesi bitiyor ve kendisinin bir sonraki hamlesini görmek büyüleyici olacak. Hem kendisi hem de Mercedes aylardır devam etmeyi planladığını söylese de, 5 Mart'taki yılın ilk yarışına bir haftadan az bir süre kala henüz hiçbir şey açıklanmadı. Bu da akla şu soruyu getiriyor: Neden?"

"Olası açıklamalardan biri, her iki tarafın da yeni bir anlaşma yapmadan önce Mercedes'in ne kadar rekabetçi olduğunu görmek için bekliyor olması. Eğer 2023'e çok geriden başlarlarsa, belki de Lewis uzun vadeli yeni bir anlaşma imzalama konusunda daha az istekli olacaktır.

"Takımın da şüpheleri olabilir, nitekim Lewis ucuza gelmiyor. Mercedes'e çok şey veriyor ama onlara da çok pahalıya mal oluyor. Ellerinde George Russell gibi doğru araçla şampiyonluk getirebilecek genç bir sürücü de var."

"Lewis ve Mercedes dışında kimsenin bu soruların yanıtlarını bildiğini sanmıyorum ama bildiğimiz bir şey varsa o da sporun tüm zamanlardaki en iyilerinden birinin kariyerinin en kritik anlarından birine geldiğimiz." dedi.