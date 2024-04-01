Alpine bu yılki ilk güncellemelerini Suzuka'ya getiriyor

2024, Alpine için pek de iyi bir sezon başlangıcı olmazken, Renault'nun 2016'da fabrika takımı olarak spora dönmesinden bu yana en kötü sonuçlarını almasına neden oldu.

Araçla ilgili ilk sorunlar geçtiğimiz Aralık ayında simülatördeki gelişim çalışmaları sırasında ortaya çıktığı için bu zorluklar bekleniyordu, ancak hiç kimse Fransız üreticinin son sıralar için yarışmasını beklemiyordu. Bu nedenle Alpine içerisinde, Japonya'daki bir sonraki yarışı sabırsızlıkla bekleyen isimler var.

Bunun sebebi takımın bu yılki ilk güncellemelerini buraya getirecek olması. Takım, Avustralya'da ileriye doğru iyi adımlar atsa da araç mevcut haliyle yeterli değil.

Pierre Gasly, Alpine A524 Foto di: Alpine

Dolayısıyla perde arkasında aracın zayıf noktalarını geliştirmek için yoğun bir çaba harcanıyor.

A524, önceki araçlarda olduğu gibi güç eksikliğinin yanı sıra verimsiz aerodinamiyle boğuşuyor. Özellikle çekiş ve lastik yönetimini olumsuz etkileyen arka yere basma gücü eksikliği, sorunların daha da büyümesine yol açıyor.

Alpine mekanik anlamda süspansiyon üzerinde bazı değişiklikler yapmaya çalışsa da, bunlar sorunları çözmek için yeterli değildi.

Takımın başını ağrıtan temel unsur ise 2024 aracının çok ağır olması. Minimum ağırlığın çok üzerinde olan bu araç, rakiplerine kıyasla dezavantajlı durumda.

Şu anda gelişim çalışmaları üç isim tarafından -yani mühendislikten sorumlu teknik direktör Joe Burnell, aerodinamiden sorumlu teknik direktör David Wheater ve araç performansından sorumlu teknik direktör Ciaron Pilbeam- yönetiliyor.

Pierre Gasly, Alpine A524 Foto di: Mark Horsburgh / Motorsport Images

Bu isimlerin önderliğinde Alpine, bu yılki ilk güncellemelerini Suzuka'ya getirmeyi planlıyor. Fakat buraya Racing Bulls da dahil olmak üzere pek çok takım güncellemeyle gelecek.

Alpine bunlar sayesinde aracı daha iyi anlamayı ve gelişmeyi umuyor.