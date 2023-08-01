Tsunoda, Belçika'dan puanla ayrıldığı için mutlu

Yuki Tsunoda, Belçika GP hafta sonunda hem kötü hem de iyi anlara sahipti. Cumartesi günü bir dizi hata yapan ve gerilerde kalan Japon sürücü, pazar günü iyi bir strateji ve güçlü bir sürüşle ilk ona girdi.

Damalı bayrağı 10. sırada gören Tsunoda, birkaç yarış aradan sonra puanla tanıştı ve son dönemki güçlü performansını sonuca yansıtmış oldu.

Yarışın ardından konuşan Tsunoda, "Başlangıç iyiydi, özellikle ilk stintte uçuyorduk."

"Bence Aston'ların hızı [bizimkine] çok benziyordu. İlk stint son puanı almamızda çok önemliydi çünkü Alpine de bizden çok daha hızlıydı."

"Gerçekten çok mutluyum. Her şeyden önce takım harika bir iş çıkardı, araç bugün uçuyordu ve aslında hedefimiz pazar günü puan alabilecek bir konumda olmaktı."

Il testacoda di Tsunoda nella sprint del sabato pomeriggio all'ultima chicane Photo by: Red Bull Content Pool

"Bu yüzden yağmurda zorlanmayı bekliyordum. Ancak yağmurda bile işler kötü gitmedi ve cuma günü 11. olduk. Bugün de araçtan maksimumu aldım."

"Yani evet, mutluyum. Son iki yarışta çok zorlanmıştım, Cumartesi de korkunç bir gündü. Fakat bugün her şeyi iyi gitti."

"Yaz tatiline bu şekilde girmek harika." dedi.

Tsunoda, takımın tekrar ilk ona girmesinin herkesi motive edeceği görüşünde.

"Puan almayalı gerçekten uzun zaman oldu."

"Önceki yarışlarda sorun yaşasam da şimdi çok mutluyum. Araçta kendimi daha rahat hissediyorum. Bu sonuç takım için de iyi olacak çünkü herkese taze bir enerji verecek."

"Şimdi dinlenmek ve sezonun ikinci yarısına hazırlanmak istiyorum."