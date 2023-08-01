Tsunoda, Belçika'dan puanla ayrıldığı için mutlu
Yuki Tsunoda, Belçika GP hafta sonunda takıma getirdiği puandan memnun olduğunu söylüyor.
Yuki Tsunoda, Belçika GP hafta sonunda hem kötü hem de iyi anlara sahipti. Cumartesi günü bir dizi hata yapan ve gerilerde kalan Japon sürücü, pazar günü iyi bir strateji ve güçlü bir sürüşle ilk ona girdi.
Damalı bayrağı 10. sırada gören Tsunoda, birkaç yarış aradan sonra puanla tanıştı ve son dönemki güçlü performansını sonuca yansıtmış oldu.
Yarışın ardından konuşan Tsunoda, "Başlangıç iyiydi, özellikle ilk stintte uçuyorduk."
"Bence Aston'ların hızı [bizimkine] çok benziyordu. İlk stint son puanı almamızda çok önemliydi çünkü Alpine de bizden çok daha hızlıydı."
"Gerçekten çok mutluyum. Her şeyden önce takım harika bir iş çıkardı, araç bugün uçuyordu ve aslında hedefimiz pazar günü puan alabilecek bir konumda olmaktı."
Il testacoda di Tsunoda nella sprint del sabato pomeriggio all'ultima chicane
Photo by: Red Bull Content Pool
"Bu yüzden yağmurda zorlanmayı bekliyordum. Ancak yağmurda bile işler kötü gitmedi ve cuma günü 11. olduk. Bugün de araçtan maksimumu aldım."
"Yani evet, mutluyum. Son iki yarışta çok zorlanmıştım, Cumartesi de korkunç bir gündü. Fakat bugün her şeyi iyi gitti."
"Yaz tatiline bu şekilde girmek harika." dedi.
Tsunoda, takımın tekrar ilk ona girmesinin herkesi motive edeceği görüşünde.
"Puan almayalı gerçekten uzun zaman oldu."
"Önceki yarışlarda sorun yaşasam da şimdi çok mutluyum. Araçta kendimi daha rahat hissediyorum. Bu sonuç takım için de iyi olacak çünkü herkese taze bir enerji verecek."
"Şimdi dinlenmek ve sezonun ikinci yarısına hazırlanmak istiyorum."
Tsunoda: "Ricciardo'nun gelişi üstümdeki baskıyı arttırdı"
Tsunoda: "Ricciardo'nun gelişi üstümdeki baskıyı arttırdı" Tsunoda: "Ricciardo'nun gelişi üstümdeki baskıyı arttırdı"
Ricciardo: "Spa daha zorlu geçecek"
Ricciardo: "Spa daha zorlu geçecek" Ricciardo: "Spa daha zorlu geçecek"
Brundle, Ricciardo'nun Tsunoda'yı yenebileceğinden emin değil
Brundle, Ricciardo'nun Tsunoda'yı yenebileceğinden emin değil Brundle, Ricciardo'nun Tsunoda'yı yenebileceğinden emin değil
Tost: "Umarım Vettel bir şekilde F1'e döner"
Tost: "Umarım Vettel bir şekilde F1'e döner" Tost: "Umarım Vettel bir şekilde F1'e döner"
Macaristan pisti, AlphaTauri'nin Ricciardo'ya zarar verebilecek yanlarını maskelemiş
Macaristan pisti, AlphaTauri'nin Ricciardo'ya zarar verebilecek yanlarını maskelemiş Macaristan pisti, AlphaTauri'nin Ricciardo'ya zarar verebilecek yanlarını maskelemiş
AlphaTauri: "De Vries kararı bizim için çok 'duygusaldı'"
AlphaTauri: "De Vries kararı bizim için çok 'duygusaldı'" AlphaTauri: "De Vries kararı bizim için çok 'duygusaldı'"
Son Haberler
Aston Martin, aracı sezon sonuna kadar geliştirecek
Aston Martin, aracı sezon sonuna kadar geliştirecek Aston Martin, aracı sezon sonuna kadar geliştirecek
Andretti, F1 aracını Amerika'da üretmeyi planlıyor
Andretti, F1 aracını Amerika'da üretmeyi planlıyor Andretti, F1 aracını Amerika'da üretmeyi planlıyor
Stoner: "Bezzecchi, diğer sürücülere göre daha özel"
Stoner: "Bezzecchi, diğer sürücülere göre daha özel" Stoner: "Bezzecchi, diğer sürücülere göre daha özel"
Wolff: "Yeni sözleşme, Hamilton'ın emekliliğinden sonra yapılacakları içermeyecek"
Wolff: "Yeni sözleşme, Hamilton'ın emekliliğinden sonra yapılacakları içermeyecek" Wolff: "Yeni sözleşme, Hamilton'ın emekliliğinden sonra yapılacakları içermeyecek"
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?
Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi? Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?
Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?
Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu? Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?
Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası
Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası
Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası
Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
Öne Çıkan Yorumlar