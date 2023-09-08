SBK Magny-Cours: 2. antrenmanda Rinaldi lider, Rea günün hızlısı, Toprak 4.
Dünya Superbike Şampiyonası'nın Fransa'nın Magny-Cours pistinde gerçekleştirilen yarış hafta sonunda Cuma günkü ikinci antrenman seansını ilk sırada tamamlayan isim Michael Ruben Rinaldi oldu.
Magny-Cours pistindeki ilk günün sonunda Rinaldi zirveye çıksa da İtalyan sürücü kombine zaman çizelgelerinde ikinci sırada yer alabildi, zira en iyi toplam zaman Jonathan Rea tarafından sabah daha soğuk asfalt sıcaklıklarında kaydedildi.
Garrett Gerloff, güçlü bir seans geçirdi ve temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu ile takım arkadaşı Locatelli'nin önünde üçüncü olurken, şampiyona lideri Alvaro Bautista altıncı sırada kaldı. Gün içerisinde birçok kaza ve olay yaşansa da, günün sonunda büyük bir sakatlanma yaşanmadı.
Son haftalarda 2024 gridini kökten değiştiren sürpriz transfer haberlerinin ardından Superbike, Magny-Cours'un çeşitli motosikletlerin farklı özelliklerini ortaya çıkaran büyük frenleme bölümleriyle yeniden pist üstü çalışmaları başlattı.
Eylül ayının başındaki sıcak bir günde, yağmurun sıklıkla görüldüğü ve takımların planlarını bozduğu bir bölgede, ikinci serbest antrenman seansının sonunda en hızlı zamanı 1:36.973'lük derecesiyle, BMW'den Garrett Gerloff'un sadece binde sekiz bir farkla önünde Michael Rinaldi yaptı.
Ancak, Ducati sürücüsünün zamanı günün en hızlı zamanı değildi. Aslında, birleşik derecelere bakıldığında, sabah Jonathan Rea'nın 1:36:900 ile Rinaldi'den binde 73 daha hızlı olduğu görülüyor. İngiliz sürücü ikinci seansta özellikle motosikletin ayarı üzerinde çalıştı ve FP2'nin son bölümü için piste dönmeden önce ayarı mükemmelleştirmek için kırmızı bayraktan sonra uzun bir süre pitte kaldı.
Michael Ruben Rinaldi, Aruba.it Racing Ducati
Fotoğraf tarafından: Gold and Goose / Motorsport Images
Öğleden sonra kaydedilen yüksek sıcaklıklar, asfaltın 50°C'nin üzerine çıkması nedeniyle lastik yönetimini olumsuz etkiledi. Nadir durumlar dışında pek çok sürücü sabahki zamanlarını iyileştiremedi.
Kombine sıralamada üçüncü olan Garrett Gerloff, birinci antrenman seansını Rea'nın ardından ikinci sırada tamamlamış ve zamanını yaklaşık onda bir oranında düşürmesine rağmen aynı sonucu öğleden sonraki seansta da tekrarlamıştı.
Toprak, sevdiği pistte ikinci seansta sabahki derecesini iyileştiremedi ve 3. oldu ancak kombine edilmiş derecelerde günü dördüncü sırada tamamladı. Toprak'ı Yamaha'daki takım arkadaşı Andrea Locatelli takip etti.
Kombine derecelerde Bautista 6. olurken onu Alex Lowes ve Scott Redding takip ettiler.
2. Antrenman Sonuçları
|Sürücü bilgisi
|
|Sıra
|Sürücü
|#
|Motosiklet
|Tur
|Zaman
|Ara
|km/s
|1
|M. Rinaldi Ducati Team
|21
|Ducati
|21
|1'36.973
|163.752
|2
|G. Gerloff Bonovo Action BMW
|31
|BMW
|24
|+0.008
|0.008
|163.739
|3
|T. Razgatlıoğlu Pata Yamaha Prometeon WorldSBK
|54
|Yamaha
|23
|+0.141
|0.133
|163.515
|4
|A. Bautista Ducati Team
|1
|Ducati
|21
|+0.201
|0.060
|163.414
|5
|S. Redding ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team
|45
|BMW
|23
|+0.369
|0.168
|163.132
|6
|A. Lowes Kawasaki Racing
|22
|Kawasaki
|23
|+0.383
|0.014
|163.108
|7
|J. Rea Kawasaki Racing
|65
|Kawasaki
|21
|+0.538
|0.155
|162.849
|8
|A. Locatelli Pata Yamaha Prometeon WorldSBK
|55
|Yamaha
|24
|+0.570
|0.032
|162.795
|9
|R. Gardner GRT Racing Team
|87
|Yamaha
|21
|+0.589
|0.019
|162.764
|10
|D. Petrucci Barni Racing Team
|9
|Ducati
|26
|+0.665
|0.076
|162.637
|11
|L. Baz Bonovo Action BMW
|76
|BMW
|22
|+0.864
|0.199
|162.306
|12
|A. Bassani Motocorsa Racing
|47
|Ducati
|20
|+1.007
|0.143
|162.069
|13
|P. Oettli Team Go Eleven
|5
|Ducati
|24
|+1.324
|0.317
|161.547
|14
|M. vanderMark ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team
|60
|BMW
|21
|+1.393
|0.069
|161.433
|15
|I. Lecuona Honda World Superbike Team
|7
|Honda
|19
|+1.421
|0.028
|161.387
|16
|D. Aegerter GRT Racing Team
|77
|Yamaha
|8
|+1.499
|0.078
|161.260
|17
|L. Baldassari GMT94 Yamaha
|34
|Yamaha
|26
|+2.083
|0.584
|160.309
|18
|L. Mahias Puccetti Racing
|44
|Kawasaki
|20
|+2.135
|0.052
|160.225
|19
|
B. Ray MotoXRacing
|28
|Yamaha
|5
|+2.395
|0.260
|159.805
|20
|X. Vierge Honda World Superbike Team
|97
|Honda
|3
|+2.652
|0.257
|159.393
|21
|
H. Soomer PETRONAS MIE Racing HONDA Team
|38
|Honda
|19
|+2.698
|0.046
|159.320
|22
|O. Konig Orelac Racing MOVISIO
|52
|Kawasaki
|22
|+2.817
|0.119
|159.130
|23
|H. Syahrin PETRONAS MIE Racing HONDA Team
|35
|Honda
|21
|+3.132
|0.315
|158.629
|24
|I. Viñales TPR by Vinales Racing
|32
|Kawasaki
|19
|+3.322
|0.190
|158.328
|Tüm sonuçları görüntüle
Kombine dereceler ilk 6
1. Jonathan Rea (Kawasaki Racing Team WorldSBK) 1’36.900
2. Michael Ruben Rinaldi (Aruba.it Racing – Ducati) +0.073s
3. Garrett Gerloff (GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team) +0.081s
4. Toprak Razgatlioglu (Pata Yamaha Prometeon WorldSBK) +0.160s
5. Andrea Locatelli (Pata Yamaha Prometeon WorldSBK) +0.242s
6. Alvaro Bautista (Aruba.it Racing – Ducati) +0.274s
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