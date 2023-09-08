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World Superbike / Magny-Cours Antrenman raporu

SBK Magny-Cours: 2. antrenmanda Rinaldi lider, Rea günün hızlısı, Toprak 4.

Dünya Superbike Şampiyonası'nın Fransa'nın Magny-Cours pistinde gerçekleştirilen yarış hafta sonunda Cuma günkü ikinci antrenman seansını ilk sırada tamamlayan isim Michael Ruben Rinaldi oldu.

Gianluca D'Alessandro
Ekleyen:
Jonathan Rea, Kawasaki Racing Team WSBK

Magny-Cours pistindeki ilk günün sonunda Rinaldi zirveye çıksa da İtalyan sürücü kombine zaman çizelgelerinde ikinci sırada yer alabildi, zira en iyi toplam zaman Jonathan Rea tarafından sabah daha soğuk asfalt sıcaklıklarında kaydedildi.

Garrett Gerloff, güçlü bir seans geçirdi ve temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu ile takım arkadaşı Locatelli'nin önünde üçüncü olurken, şampiyona lideri Alvaro Bautista altıncı sırada kaldı. Gün içerisinde birçok kaza ve olay yaşansa da, günün sonunda büyük bir sakatlanma yaşanmadı.

Son haftalarda 2024 gridini kökten değiştiren sürpriz transfer haberlerinin ardından Superbike, Magny-Cours'un çeşitli motosikletlerin farklı özelliklerini ortaya çıkaran büyük frenleme bölümleriyle yeniden pist üstü çalışmaları başlattı.

Eylül ayının başındaki sıcak bir günde, yağmurun sıklıkla görüldüğü ve takımların planlarını bozduğu bir bölgede, ikinci serbest antrenman seansının sonunda en hızlı zamanı 1:36.973'lük derecesiyle, BMW'den Garrett Gerloff'un sadece binde sekiz bir farkla önünde Michael Rinaldi yaptı.

Ancak, Ducati sürücüsünün zamanı günün en hızlı zamanı değildi. Aslında, birleşik derecelere bakıldığında, sabah Jonathan Rea'nın 1:36:900 ile Rinaldi'den binde 73 daha hızlı olduğu görülüyor. İngiliz sürücü ikinci seansta özellikle motosikletin ayarı üzerinde çalıştı ve FP2'nin son bölümü için piste dönmeden önce ayarı mükemmelleştirmek için kırmızı bayraktan sonra uzun bir süre pitte kaldı.

Michael Ruben Rinaldi, Aruba.it Racing Ducati

Michael Ruben Rinaldi, Aruba.it Racing Ducati

Fotoğraf tarafından: Gold and Goose / Motorsport Images

Öğleden sonra kaydedilen yüksek sıcaklıklar, asfaltın 50°C'nin üzerine çıkması nedeniyle lastik yönetimini olumsuz etkiledi. Nadir durumlar dışında pek çok sürücü sabahki zamanlarını iyileştiremedi.

Kombine sıralamada üçüncü olan Garrett Gerloff, birinci antrenman seansını Rea'nın ardından ikinci sırada tamamlamış ve zamanını yaklaşık onda bir oranında düşürmesine rağmen aynı sonucu öğleden sonraki seansta da tekrarlamıştı.

Toprak, sevdiği pistte ikinci seansta sabahki derecesini iyileştiremedi ve 3. oldu ancak kombine edilmiş derecelerde günü dördüncü sırada tamamladı. Toprak'ı Yamaha'daki takım arkadaşı Andrea Locatelli takip etti. 

Kombine derecelerde Bautista 6. olurken onu Alex Lowes ve Scott Redding takip ettiler.

2. Antrenman Sonuçları

 
 
       
Sürücü bilgisi
 
 
Sıra Sürücü # Motosiklet Tur Zaman Ara km/s
1 Italy M. Rinaldi Ducati Team 21 Ducati 21 1'36.973   163.752
2 United States G. Gerloff Bonovo Action BMW 31 BMW 24 +0.008 0.008 163.739
3 Turkey T. Razgatlıoğlu Pata Yamaha Prometeon WorldSBK 54 Yamaha 23 +0.141 0.133 163.515
4 Spain A. Bautista Ducati Team 1 Ducati 21 +0.201 0.060 163.414
5 United Kingdom S. Redding ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team 45 BMW 23 +0.369 0.168 163.132
6 United Kingdom A. Lowes Kawasaki Racing 22 Kawasaki 23 +0.383 0.014 163.108
7 United Kingdom J. Rea Kawasaki Racing 65 Kawasaki 21 +0.538 0.155 162.849
8 Italy A. Locatelli Pata Yamaha Prometeon WorldSBK 55 Yamaha 24 +0.570 0.032 162.795
9 Australia R. Gardner GRT Racing Team 87 Yamaha 21 +0.589 0.019 162.764
10 Italy D. Petrucci Barni Racing Team 9 Ducati 26 +0.665 0.076 162.637
11 France L. Baz Bonovo Action BMW 76 BMW 22 +0.864 0.199 162.306
12 Italy A. Bassani Motocorsa Racing 47 Ducati 20 +1.007 0.143 162.069
13 Germany P. Oettli Team Go Eleven 5 Ducati 24 +1.324 0.317 161.547
14 Netherlands M. vanderMark ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team 60 BMW 21 +1.393 0.069 161.433
15 Spain I. Lecuona Honda World Superbike Team 7 Honda 19 +1.421 0.028 161.387
16 Switzerland D. Aegerter GRT Racing Team 77 Yamaha 8 +1.499 0.078 161.260
17 Italy L. Baldassari GMT94 Yamaha 34 Yamaha 26 +2.083 0.584 160.309
18 France L. Mahias Puccetti Racing 44 Kawasaki 20 +2.135 0.052 160.225
19
B. Ray MotoXRacing
 28 Yamaha 5 +2.395 0.260 159.805
20 Spain X. Vierge Honda World Superbike Team 97 Honda 3 +2.652 0.257 159.393
21
H. Soomer PETRONAS MIE Racing HONDA Team
 38 Honda 19 +2.698 0.046 159.320
22 Czech Republic O. Konig Orelac Racing MOVISIO 52 Kawasaki 22 +2.817 0.119 159.130
23 Malaysia H. Syahrin PETRONAS MIE Racing HONDA Team 35 Honda 21 +3.132 0.315 158.629
24 Spain I. Viñales TPR by Vinales Racing 32 Kawasaki 19 +3.322 0.190 158.328
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Kombine dereceler ilk 6

1. Jonathan Rea (Kawasaki Racing Team WorldSBK) 1’36.900

2. Michael Ruben Rinaldi (Aruba.it Racing – Ducati) +0.073s

3. Garrett Gerloff (GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team) +0.081s

4. Toprak Razgatlioglu (Pata Yamaha Prometeon WorldSBK) +0.160s

5. Andrea Locatelli (Pata Yamaha Prometeon WorldSBK) +0.242s

6. Alvaro Bautista (Aruba.it Racing – Ducati) +0.274s

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