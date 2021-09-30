Ferrari: "Sainz, Türkiye'de dördüncü motora geçecek"

Sochi'de Leclerc ile yeni motora geçiş yapan İtalyan takım, Monacolu pilotun verilerinde yaptığı incelemenin ardından ERS kullanımında uygulanan yaratıcı çözümlerden memnun oldu. Bu verilerin ardından ise İtalyan takım, Sainz'ı da dördüncü motora geçirme kararı aldı.

İtalyan takım, bir sonraki hafta ülkemizde yapılacak yarışta Carlos Sainz ile dördüncü motora geçerek, motorundaki verimliliği artırmayı bekliyor.

Ancak Sainz, FIA tarafından verilen üç motorluk hakkı doldurduğu için, aynı Rusya GP'sinde Charles Leclerc'e olduğu gibi, gridin gerisinden başlayacak.

Ferrari, yaptığı planlamalarda yeni ERS sistemini İstanbul'a getirmeyi planlıyordu, ancak Macaristan GP'de Leclerc'in startta yaşadığı kazanın ardından Monacolu pilotun aracında dayanıklılık sorunları yaşadı ve üçüncü güç ünitesinin çalışmaları hızlandı.

Daha önce pek çok kez belirttiğimiz gibi, Scuderia'nın tanıttığı yeni hibrid sistem, getirilen yeni çözümlerin çalıştığını kanıtlamak için çok iyi bir fırsat. Getirilen yeni çözümler arasında hibrid sistemin düşük (400 volt) voltajdan yüksek (800 volt) voltaja çekilmesi bulunuyor. Bu değişiklik ise sabit durum elektrolitine sahip lityum-ion bataryası sayesinde ortaya çıktı. Tüm bu değişiklikler nedeniyle beraber dayanıklılık, güvenlik ve performans sağlanması için tüm sistem yeniden ele alındı.

Ferrari SF21, Rusya'ya Leclerc'e getirilen yeni motorun detayları Fotoğraf: Giorgio Piola

Ferrari, bu değişiklik ile beraber sadece günü kurtarmadı, geleceğe de yatırım yaptı. Bu güncellemenin asıl meyvelerini, 2022'de vermesi planlanıyor.

2022'de getirilecek yeni teknik kurallar ile beraber zemin etkisi artacak, yeni altı silindirli turbo motor gelecek ve yüksek basınçlı ateşleme odası ile beraber tutuşma süresi hızlanacak. Ferrari'nin getirdiği bu güncelleme ise, bu motorun yapısına çok uygun bir güncelleme.

Rusya'daki deneyimlerin ve Leclerc'in aracından elde edilen verilerin ardından, Ferrari'nin ERS kısmından elde ettiği avantajı daha net bir şekilde göreceğiz ve takımın, geleceğe doğru ne yolda olduğu belirlenecek. 2022 motorlarının üç sene boyunca dondurulacağı göz önüne alındığında, elde edilen tüm avantajlar uzun vadede büyük bir avantaj sağlayacak.