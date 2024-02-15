Gözler Mercedes'in ön kanat çözümünde
Brackley merkezli takım, W15 ile şampiyonluk mücadelesine geri dönmeyi planlıyor. W15'in Silverstone'daki ilk sürüşünde ön kanatta ilginç bir aerodinamik çözüm fark edildi: en iç kısımdaki dördüncü kanatçığın ana profili yok, sadece onu taklit eden ve bir akış geçidi oluşturan çok ince bir katman var. Bazıları bu fikri dahiyane olarak nitelendirirken, diğerleri yasal olarak uygun olmayabileceğini düşünüyor.
Mercedes geri dönmüşe benziyor. Merakla beklenen W15'in Silverstone'daki shakedownının ardından gözler Alman ekibe ve aracın çözümlerine dönmüş durumda.
Lansman için yayınlanan fotoğraflar, oldukça tuhaf görünen ön kanadı gizliyordu. Brackley'deki aerodinami şeflerinin geliştirdiği dahiyane çözüm, George Russell'ın Silverstone'da piste çıkmasıyla ortaya çıktı.
Ayarlanabilir kanadın yokluğu ya da kırmızı okla gösterilen çok ince bir profilin varlığı, kanadın en iç kısmında hemen fark ediliyordu. F1 teknik yönetmeliği, ön kanadın dört kanattan oluşması ve bu kanatların belirlenen hacimdeki bir kutuya sığması gerektiğini belirtiyor. Bu da aerodinamistlerin hayal gücünü kullanmaları için onlara bir alan bırakıyor.
Her takım en çeşitli ve yaratıcı çözümleri geliştirmeye kendini adamış durumda. Mercedes aerodinami ekibi, kanadın "out-wash" etkisini arttırmalarına izin veren bölümler ekleyerek kuralları yorumlamanın sınırını "zorladılar", böylece hava akışı ön tekerlekten mümkün olduğunca uzağa yönlendirilmiş oldu.
Mercedes W15, dettaglio flap che ha scatenato interesse e curiosità
Photo by: Mercedes AMG
Şimdi James Allison'ın mühendisleri yeni bir yorumlama fikri ortaya attı: Üçüncü parçadan çıkan ve burnun yan duvarına tutturulan karbon tel, bu küçük kompozit parçanın son flapın devamı olduğunu söylemek için yeterli olacak mı?
Sadece bu da değil, 'telin' gerçek profille birleştiği yere Mercedes, en azından kağıt üzerinde kanat esnemesini sınırlaması gereken, ancak gerçekte hava akışını en önemli yere itmek için bir girdap jeneratörü haline gelebilecek metal bir braket (mavi ok) eklemiş durumda.
Bu yönetmeliklerde belirtilenden uzaklaşıldığı anlamına gelebilir ancak kuralın nasıl yazıldığının yorumlanmasında tartışacak çok şey olacak. FIA'nın tek koltuklu araçlarından sorumlu teknik direktörü Nikolas Tombazis, Bahreyn testleri öncesinde ekibiyle birlikte çözümün yasal olup olmadığını ya da sınırda olup olmadığını değerlendirme fırsatı bulacak.
Herhangi bir takımın FIA'dan Mercedes fikri hakkında yasal açıklama isteyip istemeyeceği de ilginç olacak.
FIA'nın 2024 tek koltuklu araçlarla ilgili CAD üzerinden yaptığı kontroller henüz başlamadı ancak bu çözümün sezon başındaki kontrollere biraz renk katacağı kesin.
Bazıları bunu dahiyane bir fikir olarak nitelendiriyor ve şimdiden nasıl uygulanacağını düşünüyor. Ancak herkesin aynı şekilde düşüneceği kesin değil.
Galeri: Yeni Mercedes W15
Galeri: Yeni Mercedes W15 Galeri: Yeni Mercedes W15
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