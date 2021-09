Alfa Romeo: "Norris ceza almayı hak ediyordu"

Norris'in pit girişi olayı, Pazar günü yarıştan sonra büyük tartışmalara neden oldu ve pek çok gözlemci, McLaren pilotunun normaldeki ceza olan beş saniye ve bir lisans puanı cezasını alması yerine bir uyarı almasına şaşırdı.

Olayda Norris, yarışın bitimine iki tur kala geçiş lastiklerine geçmek için pit yoluna doğru geldiği sırada kontrolü kaybetti ve aracı ile yeniden piste doğru savruldu. İngiliz genç yetenek, aracını toparlayıp pit yoluna dönmeyi başardı.

Uzun süre lider götürdüğü yarışta pite geç gelen Norris, yarışı yedinci sırada tamamladı ve eğer beş saniye cezası alsaydı, yarışı Raikkonen ve Perez'in arkasında, dokuzuncu sırada tamamlayacaktı.

Raikkonen damalı bayrağı geçtiğinde Alfa Romeo, Norris'in ceza alacağından o kadar emindi ki Fin pilota, pist üzerinde aldığı sekizinciliğin, yedincilik olmasını beklediklerini söyledi.

Alfa Romeo için işleri kötüleştiren ise Raikkonen'in geçen sene Mugello'da pit girişi cezası alması olmuştu. Bu cezanın ardından beş saniye geriye düşen Fin pilot, yarışı sekizinci yerine dokuzuncu tamamlayarak birkaç puan kaybetmişti.

Norris'in ise bu olayda sadece bir uyarı alması, Alfa Romeo tarafından büyük bir kuşkuyla karşılandı.

Norris ile ilgili karar, FIA'nın İsviçreli takımı derinden etkileyen bir sürü kararı almasının ardından çıktı ve Vasseur, ortada bir istikrarsızlık olduğunu iddia etti.

Jean Todt, President, FIA, and Frederic Vasseur, Team Principal, Alfa Romeo Racing, on the grid

Fotoğraf: Jerry Andre / Motorsport Images