Alfa Romeo: "Norris ceza almayı hak ediyordu"

Norris'in pit girişi olayı, Pazar günü yarıştan sonra büyük tartışmalara neden oldu ve pek çok gözlemci, McLaren pilotunun normaldeki ceza olan beş saniye ve bir lisans puanı cezasını alması yerine bir uyarı almasına şaşırdı.

Olayda Norris, yarışın bitimine iki tur kala geçiş lastiklerine geçmek için pit yoluna doğru geldiği sırada kontrolü kaybetti ve aracı ile yeniden piste doğru savruldu. İngiliz genç yetenek, aracını toparlayıp pit yoluna dönmeyi başardı.

Uzun süre lider götürdüğü yarışta pite geç gelen Norris, yarışı yedinci sırada tamamladı ve eğer beş saniye cezası alsaydı, yarışı Raikkonen ve Perez'in arkasında, dokuzuncu sırada tamamlayacaktı.

Raikkonen damalı bayrağı geçtiğinde Alfa Romeo, Norris'in ceza alacağından o kadar emindi ki Fin pilota, pist üzerinde aldığı sekizinciliğin, yedincilik olmasını beklediklerini söyledi.

Alfa Romeo için işleri kötüleştiren ise Raikkonen'in geçen sene Mugello'da pit girişi cezası alması olmuştu. Bu cezanın ardından beş saniye geriye düşen Fin pilot, yarışı sekizinci yerine dokuzuncu tamamlayarak birkaç puan kaybetmişti.

Norris'in ise bu olayda sadece bir uyarı alması, Alfa Romeo tarafından büyük bir kuşkuyla karşılandı.

Norris ile ilgili karar, FIA'nın İsviçreli takımı derinden etkileyen bir sürü kararı almasının ardından çıktı ve Vasseur, ortada bir istikrarsızlık olduğunu iddia etti.

Jean Todt, President, FIA, and Frederic Vasseur, Team Principal, Alfa Romeo Racing, on the grid Fotoğraf: Jerry Andre / Motorsport Images

Bu listedeki en önemli kayıp ise, Spa'da güvenlik aracı ardında iki tur atıldıktan sonra sürücülere puan verilmesi oldu - bu kararın ardından Alfa, Williams ile takımlar şampiyonasında verdiği sekizincilik mücadelesinde 10 puan geriye düştü ve bu durum, Alfa'ya milyon dolarlara mâl oldu.

Motorsport.com'a konuşan Vasseur, "Lando için çok üzgünüm, çünkü Sochi'de inanılmaz bir hafta sonu geçirdi."

"Ancak kuralın değişikliği ile bir adamı sevmeniz ve galibiyeti hak ettiğini düşünmeniz arasında bir bağlantı yok. Kural gayet açık, eğer çizgiyi geçerseniz ceza almalısınız."

"Pek çok durumda bu böyle işledi, bundan 10 kat daha önemsiz konularda bile. Yuki Tsunoda'ya Spielberg'de olanlar ve Mugello'da Kimi'ye olanlar gibi. Aynı koşullar altında Hockenheim 2019'da Lewis'e de ceza verilmişti."

"Geçtiğimiz hafta Lando'nun avantajı çok fazlaydı. Çünkü bu tür durumlarda ya beş saniye ceza alırsınız ya da ıslak zeminde bir tur daha kuru zemin lastikleriyle gidersiniz ve 25 saniye kaybedersiniz."

"Ve muhtemelen beş saniye ceza yeterli değil. Çünkü Lewis Hockenheim'da bu cezayı aldığında, padoktaki insanların neredeyse tamamı bu cezanın çok az olduğunu söylemişti."

"Şu anda nedenleri bulmaya değil, olayın açıklamasını bulmaya çalışıyoruz ve aptal bir duruma düşüyoruz. Kurallar oldukça net. Bu kuralda, eldeki avantajı düşündüren bir şey yoktu, doğru olan şey bu mu?" dedi.