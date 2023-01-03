Ferrari, 2023 aracıyla ağırlık hedeflerini tutturmaya hazırlanıyor

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Kış boyunca gerçekleştirilen çalışmaların bir parçası olarak Ferrari, yeni sezonda daha iyi olmalarına yardımcı olabileceğini düşündüğü belirli gelişim alanları belirledi.

Bunlardan ilki aerodinami olacak. Takım, hava akışının daha iyi yönetilmesine yardımcı olmak amacıyla, yenilikçi sidepod yan ayaklarını daha da geliştirecek. Böylece hem yere basma gücü artacak hem de sürüklenme azalacak.

Bunun ötesinde Ferrari, yeni aracının ağırlığını da azaltmak istiyor. Aslında hedef, kurallarda yazan minimum sınır olan 796 kg'a hatta bunun altına inmek. Böyle dengeyi geliştirmek ve lastik davranışını en iyi hale getirmek için ekstra ağırlık kullanma seçeneğine sahip olacaklar.

Ferrari, kod adı 675 olan yeni aracını 14 Şubat'ta tanıtacak fakat konseptin uzun süre önce belirlenmesi sayesinde, ön montaj çalışmaları çoktan başlamış durumda.

Geçen yıl araç ağırlığından en çok başı ağrıyan takımlar Red Bull ve Mercedes olmuştu. Red Bull zamanla ağırlığı epey azalttı ancak iki takım da hiçbir zaman istedikleri seviyeye gelemediler.

Carlos Sainz, Ferrari F1-75, battles with Max Verstappen, Red Bull Racing RB18 Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

Geçen sezonun sonunda Red Bull'un şampiyonluğa ulaştığı RB18'in yaklaşık 3 kg daha hafif bir versiyonu için FIA'dan onay aldığı söylentileri çıkmıştı.

Kaynaklar Ferrari'nin de bu alanda iyi kazanımlar elde ettiğini ve bunun hem tur zamanını olumlu etkileyeceğini, hem de lastikleri korumada kendilerine yardımcı olacağını belirttiler.

Çünkü takım, aracın belirli bölgelerine ağırlık ekleyerek dengeyi artıracak ve bu da aşınma üzerinde pozitif bir etkiye sahip olacak.

Ferrari aracı mümkün olan en hafif hale getirmek istediği için, tamamen monte edene kadar elde ettikleri başarı hakkında net bir cevap alamayacaklar.

Takım içerisinden birisi, "Cevabı sadece F1 aracı tartıya çıktığında alacağız." dedi.

Ancak ilk göstergeler olumlu görünüyor ve bu da önümüzdeki hafta görevine başlayacak olan yeni takım patronu Frederic Vasseur için sevindirici bir haber olabilir.