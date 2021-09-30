Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar
Önceki / Ferrari: "Sainz, Türkiye'de dördüncü motora geçecek" Sonraki / Piero Ferrari: “2022’de kartlar yeniden dağıtılacak”
Formula 1 / Rusya GP Haberler

Norris, Rusya GP'deki hataları analiz etmek için simülatörde iki gün geçirmiş

Ekleyen:
Yardımcı Editör:
Marco Congiu
Çeviren:
Aybike Simay Erden

Lando Norris, Rusya Grand Prix'sinde yaptıkları hatalardan ders çıkarmak için bu hafta McLaren simülatöründe iki gün geçirdiğini açıkladı.

Norris, Rusya GP'deki hataları analiz etmek için simülatörde iki gün geçirmiş

Genç İngiliz geçtiğimiz hafta sonu Sochi'nin son turlarında Lewis Hamilton'ı arkada tutarken, ilk F1 galibiyetini almaya hazır göründü.

Ancak yağmurun gelmesiyle yarışın sıralaması tamamen değişti ve Norris kuru zemin lastiklerinde kalmayı tercih ederken Hamilton geçiş lastiklerini almak için pite geldi.

Bu karar, Hamilton'ın yarışı kazanmasına ve F1 şampiyona sıralamasındaki liderliğini geri almasına yardımcı oldu. Norris'in hatası pahalıya mal oldu ve yarışı yedinci sırada tamamlayabildi.

McLaren gelecekte bir daha böyle bir yanlış yapmadıklarına emin olmak için, diğer araçlar pite gelirken onların düz lastikte kalma kararını verdiren hatayı incelemeye yemin etti.

Norris bu çalışmalara verdikleri emeklerin kendisinin ve McLaren'ın, bu durum bir daha tekrarlanırsa aralarındaki iletişimi nasıl geliştirebileceklerini anlamalarına yardımcı olduğunu söyledi.

Norris, Perşembe günü LN Racing Kart'ın lansmanında Autosport'a, McLaren'ın Sochi'de olanları incelemek ve neleri geliştirebileceklerini anlamak için kendilerini üç gün çalışmaya adadığını söyledi.

Norris, Rusya GP'nin ardından yaşadıkları süreç hakkında, "Tabii ki de çok şey öğrendim: kendim için, eğer aynı durumla bir daha karşılaşırsak neleri daha iyi yapabilirim ve nasıl daha iyi kararlar alabilirim."

"Ayrıca takımla nasıl daha iyi iletişim kurabiliriz. Karar almak için takım bana daha fazla bilgi verebilsin diye nasıl konuşabiliriz. Bunları inceledik."

“Bu karışık bir durum. Televizyondan izlediğin zaman çok basit görünüyor ve dünyanın en basit kararı gibi duruyor. Bazen kolayca karar verebilirmiş gibi hissediyorsun. Ancak aslında o kadar kolay değil. İyi ve doğru bir karar vermek için çok fazla faktör yer alıyor." dedi.

Lando Norris, McLaren MCL35M, Lewis Hamilton, Mercedes W12

Lando Norris, McLaren MCL35M, Lewis Hamilton, Mercedes W12

Photo by: Charles Coates / Motorsport Images

Norris, McLaren'ın neyin yanlış gittiğini anlamak ve bundan fayda sağlamak için yaptığı analizlerde çevirmedikleri taş bırakmadıklarını anlattı.

Norris, "Her şeyi inceledik, ilk turdan yarışın sonuna kadar tüm yarışı. Fakat tabii ki en önemlisi de son 10 turu inceledik."

"Takıma yardım etmek için neyi daha iyi yapabilirim ve takım bana yardım etmek için neleri daha iyi yapabilir. Simülatörde iki gün geçirdik ve iletişimdeki her şeyi değerlendirmek ve nasıl konuşursak bir sonraki sefere daha iyi bir iş yaparız incelemek için bir gün ayırdık."

"Neler öğrendiğimi tam olarak söylemeyeceğim ama çok şey öğrendim ve takım da çok şey öğrendi. Garanti veremem ama bir sonraki sefere daha iyi bir iş çıkaracağımızı umuyorum." dedi.

McLaren, İtalya Grand Prix galibiyeti ve Norris'in Rusya'da neredeyse alacağı zaferi ile iki güçlü hafta sonu geçirdi.

Norris, sezonun bitmesine yedi yarış kala, takımın iyi sonuçlar almak için başka fırsatları olacağını düşünüyor.

Lando Norris, McLaren MCL35M, arrives on the grid

Lando Norris, McLaren MCL35M, arrives on the grid

Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Takım için en iyi pistin neresi olabileceği hakkında: "Umarım her yer. Bence Amerika gibi yerler bizim için iyi olacak."

"Geçtiğimiz yıl Abu Dabi bizim için iyiydi. Ancak bu yıl pek de iyi olmayabiliriz çünkü pisti değiştiriyorlar. Bu yüzden belki de bizim için iyi olmaz."

"Meksika'da oldukça güçlü olabiliriz ama bilmesi zor. Rusya'da olduğumuz kadar iyi olmayı beklemiyorduk ve Zandvoort'da da olduğumuz kadar kötü olmayı beklemiyorduk."

"Şimdi sezonun sonuna yaklaşmışken bile aracı hâlâ öğreniyoruz. Neyin daha hızlı ve neyin daha yavaş yaptığını öğreniyoruz. Gelecek sezon için ne çıkarımlar yapabiliriz anlamaya ve yavaş değil, her zaman hızlı olacağımızdan emin olmaya çalışıyoruz." açıklamalarını yaptı.

paylaşım
yorumlar
Ferrari: "Sainz, Türkiye'de dördüncü motora geçecek"

Önceki haber

Ferrari: "Sainz, Türkiye'de dördüncü motora geçecek"

Sonraki haber

Piero Ferrari: “2022’de kartlar yeniden dağıtılacak”

Piero Ferrari: “2022’de kartlar yeniden dağıtılacak”
Yorumları görüntüle

Çok Okunanlar

1
Formula 1

İstanbul Park asfaltına, geçen seneki dramanın tekrarlanmaması için su püskürtüldü

4 s
2
Formula 1

Piero Ferrari: “2022’de kartlar yeniden dağıtılacak”

13 dk
3
Formula 1

Ferrari: "Sainz, Türkiye'de dördüncü motora geçecek"

2 s
4
Formula 1

Alfa Romeo: "Norris ceza almayı hak ediyordu"

3 s
5
Formula 1

Suudi Arabistan, pisti tamamlamak için zamanla yarışıyor

21 s
Son Haberler
Piero Ferrari: “2022’de kartlar yeniden dağıtılacak”
F1

Piero Ferrari: “2022’de kartlar yeniden dağıtılacak”

13dk
Norris, Rusya GP'deki hataları analiz etmek için simülatörde iki gün geçirmiş
F1

Norris, Rusya GP'deki hataları analiz etmek için simülatörde iki gün geçirmiş

1 s
Ferrari: "Sainz, Türkiye'de dördüncü motora geçecek"
F1

Ferrari: "Sainz, Türkiye'de dördüncü motora geçecek"

2 s
Alfa Romeo: "Norris ceza almayı hak ediyordu"
F1

Alfa Romeo: "Norris ceza almayı hak ediyordu"

3 s
İstanbul Park asfaltına, geçen seneki dramanın tekrarlanmaması için su püskürtüldü
F1

İstanbul Park asfaltına, geçen seneki dramanın tekrarlanmaması için su püskürtüldü

4 s
Son Videolar
Geçiş Lastikleri, 100 Galibiyet & Daha Fazlası | F1 2021 Rusya GP Yarış Değerlendirmesi 08:02
Formula 1
23 s

Geçiş Lastikleri, 100 Galibiyet & Daha Fazlası | F1 2021 Rusya GP Yarış Değerlendirmesi

Will Buxton, F1 Rusya GP'yi değerlendiriyor 03:19
Formula 1
29 Eyl 2021

Will Buxton, F1 Rusya GP'yi değerlendiriyor

Ferrari, Formula 1'deki geri dönüşü için nasıl savaşıyor? 05:05
Formula 1
29 Eyl 2021

Ferrari, Formula 1'deki geri dönüşü için nasıl savaşıyor?

Lewis Hamilton'a Rusya GP'yi kazandıran kumar 05:31
Formula 1
29 Eyl 2021

Lewis Hamilton'a Rusya GP'yi kazandıran kumar

Grand Prix Greats - 2021 Rusya GP En İyi Fotoğraflar 02:53
Formula 1
28 Eyl 2021

Grand Prix Greats - 2021 Rusya GP En İyi Fotoğraflar

Jonathan Noble Daha fazlası
Jonathan Noble
Red Bull: “Kalan yarışlarda güç dengesi belirsiz”
Formula 1

Red Bull: “Kalan yarışlarda güç dengesi belirsiz”

McLaren'ın Soçi'de galibiyete mal olan hatası, sadece hava durumuna bağlı değildi Rusya GP
Haber video
Formula 1

McLaren'ın Soçi'de galibiyete mal olan hatası, sadece hava durumuna bağlı değildi

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Prime
Formula 1

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Lando Norris Daha fazlası
Lando Norris
Montoya: "Norris, F1'de bir işin nasıl tamamlanacağını artık biliyor"
Haber video
Formula 1

Montoya: "Norris, F1'de bir işin nasıl tamamlanacağını artık biliyor"

Seidl: "Hayal kırıklığına uğrayan Norris, daha güçlü bir sürücü olarak geri dönecek" Rusya GP
Formula 1

Seidl: "Hayal kırıklığına uğrayan Norris, daha güçlü bir sürücü olarak geri dönecek"

Norris, Sochi'deki pit yolu olayından ötürü kınama aldı Rusya GP
Formula 1

Norris, Sochi'deki pit yolu olayından ötürü kınama aldı

McLaren Daha fazlası
McLaren
Brown: "Şampiyonluğu kaybetmesine rağmen 2021, O'Ward için süper bir sezondu"
IndyCar

Brown: "Şampiyonluğu kaybetmesine rağmen 2021, O'Ward için süper bir sezondu"

Norris, yanlış pit kararının ardından galibiyeti kaçırdığı için "yıkılmış" Rusya GP
Formula 1

Norris, yanlış pit kararının ardından galibiyeti kaçırdığı için "yıkılmış"

Norris, Rusya GP'sinde Monza'daki gibi performans beklemiyor Rusya GP
Formula 1

Norris, Rusya GP'sinde Monza'daki gibi performans beklemiyor

Çok Okunanlar Bugün

İstanbul Park asfaltına, geçen seneki dramanın tekrarlanmaması için su püskürtüldü
Formula 1 Formula 1

İstanbul Park asfaltına, geçen seneki dramanın tekrarlanmaması için su püskürtüldü

Piero Ferrari: “2022’de kartlar yeniden dağıtılacak”
Formula 1 Formula 1

Piero Ferrari: “2022’de kartlar yeniden dağıtılacak”

Ferrari: "Sainz, Türkiye'de dördüncü motora geçecek"
Formula 1 Formula 1

Ferrari: "Sainz, Türkiye'de dördüncü motora geçecek"

Alfa Romeo: "Norris ceza almayı hak ediyordu"
Formula 1 Formula 1

Alfa Romeo: "Norris ceza almayı hak ediyordu"

Suudi Arabistan, pisti tamamlamak için zamanla yarışıyor
Formula 1 Formula 1

Suudi Arabistan, pisti tamamlamak için zamanla yarışıyor

Resmi: Katar GP, 2021 Formula 1 takvimine girdi!
Formula 1 Formula 1

Resmi: Katar GP, 2021 Formula 1 takvimine girdi!

Norris, Rusya GP'deki hataları analiz etmek için simülatörde iki gün geçirmiş
Formula 1 Formula 1

Norris, Rusya GP'deki hataları analiz etmek için simülatörde iki gün geçirmiş

Horner: "Pit stoplar artık daha zor"
Formula 1 Formula 1

Horner: "Pit stoplar artık daha zor"

Son Haberler

Piero Ferrari: “2022’de kartlar yeniden dağıtılacak”
Formula 1 Formula 1

Piero Ferrari: “2022’de kartlar yeniden dağıtılacak”

Norris, Rusya GP'deki hataları analiz etmek için simülatörde iki gün geçirmiş
Formula 1 Formula 1

Norris, Rusya GP'deki hataları analiz etmek için simülatörde iki gün geçirmiş

Ferrari: "Sainz, Türkiye'de dördüncü motora geçecek"
Formula 1 Formula 1

Ferrari: "Sainz, Türkiye'de dördüncü motora geçecek"

Alfa Romeo: "Norris ceza almayı hak ediyordu"
Formula 1 Formula 1

Alfa Romeo: "Norris ceza almayı hak ediyordu"

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.