Norris, Rusya GP'deki hataları analiz etmek için simülatörde iki gün geçirmiş

Genç İngiliz geçtiğimiz hafta sonu Sochi'nin son turlarında Lewis Hamilton'ı arkada tutarken, ilk F1 galibiyetini almaya hazır göründü.

Ancak yağmurun gelmesiyle yarışın sıralaması tamamen değişti ve Norris kuru zemin lastiklerinde kalmayı tercih ederken Hamilton geçiş lastiklerini almak için pite geldi.

Bu karar, Hamilton'ın yarışı kazanmasına ve F1 şampiyona sıralamasındaki liderliğini geri almasına yardımcı oldu. Norris'in hatası pahalıya mal oldu ve yarışı yedinci sırada tamamlayabildi.

McLaren gelecekte bir daha böyle bir yanlış yapmadıklarına emin olmak için, diğer araçlar pite gelirken onların düz lastikte kalma kararını verdiren hatayı incelemeye yemin etti.

Norris bu çalışmalara verdikleri emeklerin kendisinin ve McLaren'ın, bu durum bir daha tekrarlanırsa aralarındaki iletişimi nasıl geliştirebileceklerini anlamalarına yardımcı olduğunu söyledi.

Norris, Perşembe günü LN Racing Kart'ın lansmanında Autosport'a, McLaren'ın Sochi'de olanları incelemek ve neleri geliştirebileceklerini anlamak için kendilerini üç gün çalışmaya adadığını söyledi.

Norris, Rusya GP'nin ardından yaşadıkları süreç hakkında, "Tabii ki de çok şey öğrendim: kendim için, eğer aynı durumla bir daha karşılaşırsak neleri daha iyi yapabilirim ve nasıl daha iyi kararlar alabilirim."

"Ayrıca takımla nasıl daha iyi iletişim kurabiliriz. Karar almak için takım bana daha fazla bilgi verebilsin diye nasıl konuşabiliriz. Bunları inceledik."

“Bu karışık bir durum. Televizyondan izlediğin zaman çok basit görünüyor ve dünyanın en basit kararı gibi duruyor. Bazen kolayca karar verebilirmiş gibi hissediyorsun. Ancak aslında o kadar kolay değil. İyi ve doğru bir karar vermek için çok fazla faktör yer alıyor." dedi.

Lando Norris, McLaren MCL35M, Lewis Hamilton, Mercedes W12 Photo by: Charles Coates / Motorsport Images

Norris, McLaren'ın neyin yanlış gittiğini anlamak ve bundan fayda sağlamak için yaptığı analizlerde çevirmedikleri taş bırakmadıklarını anlattı.

Norris, "Her şeyi inceledik, ilk turdan yarışın sonuna kadar tüm yarışı. Fakat tabii ki en önemlisi de son 10 turu inceledik."

"Takıma yardım etmek için neyi daha iyi yapabilirim ve takım bana yardım etmek için neleri daha iyi yapabilir. Simülatörde iki gün geçirdik ve iletişimdeki her şeyi değerlendirmek ve nasıl konuşursak bir sonraki sefere daha iyi bir iş yaparız incelemek için bir gün ayırdık."

"Neler öğrendiğimi tam olarak söylemeyeceğim ama çok şey öğrendim ve takım da çok şey öğrendi. Garanti veremem ama bir sonraki sefere daha iyi bir iş çıkaracağımızı umuyorum." dedi.

McLaren, İtalya Grand Prix galibiyeti ve Norris'in Rusya'da neredeyse alacağı zaferi ile iki güçlü hafta sonu geçirdi.

Norris, sezonun bitmesine yedi yarış kala, takımın iyi sonuçlar almak için başka fırsatları olacağını düşünüyor.

Lando Norris, McLaren MCL35M, arrives on the grid Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Takım için en iyi pistin neresi olabileceği hakkında: "Umarım her yer. Bence Amerika gibi yerler bizim için iyi olacak."

"Geçtiğimiz yıl Abu Dabi bizim için iyiydi. Ancak bu yıl pek de iyi olmayabiliriz çünkü pisti değiştiriyorlar. Bu yüzden belki de bizim için iyi olmaz."

"Meksika'da oldukça güçlü olabiliriz ama bilmesi zor. Rusya'da olduğumuz kadar iyi olmayı beklemiyorduk ve Zandvoort'da da olduğumuz kadar kötü olmayı beklemiyorduk."

"Şimdi sezonun sonuna yaklaşmışken bile aracı hâlâ öğreniyoruz. Neyin daha hızlı ve neyin daha yavaş yaptığını öğreniyoruz. Gelecek sezon için ne çıkarımlar yapabiliriz anlamaya ve yavaş değil, her zaman hızlı olacağımızdan emin olmaya çalışıyoruz." açıklamalarını yaptı.