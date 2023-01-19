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Mercedes W14 FIA homologasyon testlerinin son aşamasında, ilk şasi oluşturulmaya başlandı

Mercedes'in 2023 aracı W14, FIA homologasyon testlerinin son aşamasında ve Alman ekibin şasisine yakında FIA damgası vurulacak. Fabrikada ise ilk şasi oluşturulmaya başlandı. Buna ek olarak, Bahreyn testlerinde kullanılacak motorların uzun sürüş testleri tamamlandı.

Franco Nugnes
Ekleyen:
Çeviren:
Can Çarpıcı
, Editör
Mercedes W14 FIA homologasyon testlerinin son aşamasında, ilk şasi oluşturulmaya başlandı
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Mercedes, yeni aracı W14'ün şasini homologe etmek için gerekli olan çarpışma testlerinin son aşamasına gelmiş durumda. Bu da yeni şasiye yakın zamanda FIA damgası vurulacağı ve kullanıma hazır olacağı anlamına geliyor.

Brixworth'de ilk şasinin üretimine başlanmış durumda, bunun yanı sıra aracın sistemleri üzerindeki gelişim testleri de sürüyor. 

George Russell'ın yarış mühendisi Riccardo Musconi, Motorsport.com'a verdiği özel bir röportajda, takımın farklı sidepod tasarımlarını gözden geçirdiğini söylemişti ancak beklentiler, W14'te de "zero-pod" tasarımını görmeye devam edeceğimiz yönünde. En azından takımın bu konsepti tamamen rafa kaldırılacağı düşünülmüyor. 

W14'teki en büyük değişimler, arka tarafta yer alacak. Arka tarafta geçtiğimiz sezon ciddi sorunlar vardı ve bu yüzden arka tarafta büyük düzenlemeler göreceğiz. Vites kutusu ve arka süspansiyon yeniden tasarlandı. Bu değişimler, arka akstaki zıplamaları sınırlandırarak tabanının esnemesini de azaltacak. 

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Mercedes ayrıca 796 kilogramlık minimum ağırlık limitine inmeyi ve bu limiti aşmamayı umuyor. Hatta söylentilere göre, aracı dengelemek için bazı bölümlere ağırlık eklenme olasılığı dahi var. 

Buna ek olarak, 2023 güç ünitesindeki ince ayarlamalar devam ediyor. Brixworth'te güç ünitesinin uzun sürüş testleri tamamlandı. Bahreyn'e hangi spesifikasyondaki motorların götürüleceği konusunda ise bir karar verilecek. 

George Russell, Mercedes W13

George Russell, Mercedes W13

Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

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