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"Haas, Schumacher ve Hulkenberg arasından seçim yapacak"

Alman basınına göre Haas, 2023 için Mick Schumacher ve Nico Hulkenberg arasından seçim yapacak.

Ekleyen:
Çeviren:
Ezel Tan
, Editör
"Haas, Schumacher ve Hulkenberg arasından seçim yapacak"
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Haas'taki boş koltuk, 2022 Formula 1 sezonunun öne çıkan konusu olmaya devam ediyor. Yakın zamanda koltuk için yaklaşık beş pilotun adı geçiyordu fakat sonrasında bu sayı azalarak üçe kadar indi.

Daniel Ricciardo'nun koltuk için bir aday olmadığı kesinleşti, daha sonra Robert Shwartzman'ın da koltuğa geçmeyeceği netleşti.

Şimdi Antonio Giovinazzi'nin de artık koltuk için bir aday olmadığı söyleniyor. İddiaya göre Ferrari'nin yedek pilotu, artık olası adaylardan biri değil.

İtalyan sürücü gelecek yıl F1'e geri dönmeyi hedefliyordu ve bu kapsamda iki antrenman seansında Haas'la piste çıkmıştı.

Ancak kaynaklar, Giovinazzi'nin artık adaylar arasında yer almadığını ve Kevin Magnussen'in yanında iki Alman pilottan birinin yer alacağını belirtiyorlar.

İlk seçenek, son iki yıldır takımla yarışan Mick Schumacher. İkinci isim ise son yılları yedek pilot olarak geçiren Nico Hulkenberg.

İddialar Schumacher'in beklenen sonuçları bir türlü alamaması nedeniyle koltuğunu kaybetmeye yakın olduğu yönünde. Eğer koltuğunu kaybederse yerini alacak isim Hulkenberg olacak.

Bazı kaynaklar resmi açıklamanın gelecek hafta yapılabileceğini söylüyorlar.

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