Aston Martin, F1 kurallarında 2023 aracında kullandığı "bazı boşluklar" bulmuş!
Aston Martin, Formula 1 kurallarında 2023 aracında bazı "akıllıca" fikirler üretmelerini sağlayan boşluklar bulduklarını açıkladı.
Silverstone merkezli takım, 13 Şubat'ta düzenlenecek lansman için hazırlıklarına tüm hızıyla devam ediyor. 2023 sezonunda Lance Stroll'ün takım arkadaşı olması için Fernando Alonso ile anlaşan ekibe olan ilgi de iyiden iyiye artmış durumda.
Aston Martin'in teknik direktör yardımcısı Eric Blandin, yeni aracın tasarım detayları hakkında konuşmayı pek istemese de kurallardaki boşluklar sayesinde araç üzerinde bazı ilginç fikirler uyguladıklarını söyledi.
Aston Martin web sitesinde yayınlanan bir röportajda Blandin, "Yeni araçta birkaç akıllı yenilik uyguladık, ki bunlar pastanın üzerindeki krema gibi."
"Bunlar sahip olunması güzel şeyler ama olmazsa olmaz değiller."
"Küçük bir boşluk bulmanız ve bunu kendi avantajınıza kullanabilmeniz harika ancak tüm aracı bunun üzerine kurabileceğiniz şeylere çok sık rastlanılmıyor. Bunun yerine temeli doğru şekilde atmak önemli, sonrasında bu temelin üzerine bir şeyler ekleyebilirsiniz."
"Yeni bir aracın tasarımına başladığınızda, bir önceki yıl sizi sınırlayan şeylerin neler olduğunu ve yeni tasarımda bunların üstesinden nasıl gelebileceğinizi belirleyip, size gelecek için en fazla potansiyeli sağlayacak tasarımı belirlersiniz."
"Eğer yanlış konseptin peşinden giderseniz, kendinizi bir kutunun içine hapsedersiniz ve gelişim için yapabileceğiniz pek bir şey olmaz, bu içinden çıkılması çok zor bir durumdur." dedi.
Aston Martin, geçen yılki Macaristan Grand Prix'sinde yenilikçi bir arka kanat tasarımı denediği için, işleri uç noktalara taşımada yabancı değil.
Aston Martin, Macaristan'daki yenilikçi arka kanadı ile dikkatleri üstüne toplamıştı
Fotoğraf: Uncredited
Yeni Aston Martin AMR23, geçen yılın ortasında konsept değişikliği geçiren AMR22'den önemli ölçüde farklı olacak.
Blandin, 2023 tasarımının ne kadarının farklı olduğu sorusu üzerine şunları söyledi: "Geçen yılki araçtan öğrendiklerimizi bu yılki araca uyguladık."
"AMR23'ün çok büyük bir kısmı AMR22'den tamamen farklı ve yeni olacak. Parçaların yüzde 90'ından fazlasını değiştirdik ve aerodinamik yapının %95'inden fazlası farklı."
Blandin ayrıca takımın lansmanda gerçek 2023 aracını tanıtacaklarını da ekledi.
"Tıpkı geçen yıl yaptığımız gibi gerçek aracı tanıtacağız. 13 Şubat'ta, Silverstone'daki yeni fabrikamızda tanıtacağımız araç gerçek AMR23 olacak"
"Taraftarlarımızı hayal kırıklığına uğratmayacağız."
Sebastian Vettel, Aston Martin AMR22
Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images
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