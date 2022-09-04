F1 takım patronları, FIA'nın Herta'nın süperlisansı konusunda saygılı olmasını istiyor

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Amerikalı pilot, Pierre Gasly'nin Alpine'e geçmesi halinde AlphaTauri'de yarışabilecek adaylardan birisi olarak ön plana çıktı.

Bir yarışçının F1'de yarışabilmesi için, belirtilen serilerde son 4 senenin en iyi 3'ünde toplam 40 puan toplamış olması gerekiyor. Normalde bu 3 seneydi ancak COVID-19 nedeniyle bir sene daha eklendi.

2023 öncesinde Herta'nın IndyCar'da aldığı sonuçlara göre 32 puanı bulunuyor. Herta bu sene antrenman seansına çıkarsa bir puan daha alacak ancak yine de gerekli olan 40 puanın gerisinde kalacak.

FIA şu an için böyle bir durum olursa Herta'ya nasıl yardımcı olabileceğini değerlendiriyor.

2023'te gridde bir Amerikalının olmasının spora büyük bir katkısı olabilir ancak takım patronları Herta'ya izin verilmesi konusunda emin değiller.

Alfa Romeo Takım Patronu Frederic Vasseur, "Bana göre burada mücbir sebeplik bir durum yok. Çünkü dünyanın her yerinde süper lisans için puan kazanabileceğiniz şampiyonalar var."

"FIA, puan ve süper lisans sürecini durdurmak istiyorsa, bu başka bir konu. Bunu yapabilirler, bu sistemi durdurmayı istiyorlarsa, bu onlara kalmış bir şey. O sistem olmadan da hayatta kalabiliriz. Ancak bunun mücbir sebeple alakası yok."

"Bir sistemimiz var ancak değişiklik yapmak istiyorlarsa ve puan dağıtımını değiştirme konusunda birilerinin teklifi varsa, o zaman bunu konuşabiliriz." dedi.

Colton Herta, Andretti Autosport w/ Curb-Agajanian Honda Photo by: Phillip Abbott / Motorsport Images

Vasseur, mevcut sistemin F1 gridinde bir standart olması için getirildiğini söyledi.

Vasseur, "Süper lisans ve puan konusunda bu kararı verdiğimizde, bunun F1'i ve pilotları korumak, geçmişte F1'e büyük bütçelerle gelen ve hiçbir sonuç almayan ve gridin %50'sini alan 10 sürücü olmasını engellemek için getirildiğini hatırlamamız lazım."

"Bu kararın gerekçesi buydu, bunu kasıtlı olarak yaptık. Ve bence bu iyi bir karardı. Şimdi IndyCar'a veya F3'e veya F2'ye farklı puanlar vermemiz gerekip gerekmediğini konuşmak ayrı bir soru."

"Ve bir kıyaslama yapmak istemiyorum çünkü geçen seneden bu sene durum tamamen farklı." dedi.

Vasseur, geçmişte kendilerinin de Herta'nın durumuna baktıklarını söyledi: "Geçen sene Andretti ile görüşmelerimiz oldu. Bu sır değil. Herta da masadaydı ve o aşamada süper lisans alabilecek durumda değildi."

Haas F1 Takım Patronu Gunther Steiner de süper lisans gereksinimlerine, diğer kurallarda olduğu gibi saygı duyulmasını söyledi.

Steiner, "Ben daha genel konuşacağım. Bu konuyla alakalı kurallar ve regülasyonlar var ve bunlara saygı göstermeliyiz. Kendi kurallarımıza saygı göstermezsek ve onları aşmaya çalışırsak, bu doğru olmaz."

"Yani bunu diğer şeylere de uygulayabiliriz. Ancak burada Colton adına değil, genel olarak kurallar hakkında konuşuyorum."

"O kuralları kendimiz hazırladık, onları imzaladık. Bir yönetim şekli var ve buna saygı duymamız gerek. Mücbir sebeplerin olup olmadığı tartışılabilir. Ancak Fred'in söylediği gibi, COVID her yerde vardı. Hiçbir seri bu yüzden yarışmamazlık yapmadı."

"Ben kurallar varsa, onlara saygı duymayacaksak ve onları aşmanın yollarını arayacaksak, bu durumda neden kuralların olduğunu söyleyenlerden birisiyim. Bu durumda kuralları değiştirmemiz gerekir. Bu farklı bir konu. Kuralları değiştirmek istiyorsanız, o zaman bunu konuşalım."

"Tekrarlamam gerekirse, bir yönetim şekli varsa, yarın için kuralları değiştiremezsiniz. Bu zaman alır. Bunun yanlış olduğunu düşünüyorsanız, birkaç sene önce çok benzer bir durumu (Nikita Mazepin ile) yaşamıştık ve onu aşmanın bir yolunu bulamadık. Kurallara göre çalıştık ve gerekli puanları kazandık. Bu yüzden bu durumda da öyle olması gerektiğini düşünüyorum." dedi.

Pierre Gasly, AlphaTauri AT03 Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Steiner, üst düzey bir IndyCar sürücüsünün F1'de yarışabilecek durumda olduğunu ancak kuralların buna izin vermesi gerektiğini söyledi.

Steiner, "Orada süper lisansı olan birkaç pilot var. Alexander Rossi ve Josef Newgarden onlar. Onların süper lisansı var ve bunu kurallar dahilinde aldılar."

"Dediğim gibi, bu konuda bir değişikliğe gerek olup olmadığını tartışabiliriz. Kurallar hazırlanırken görüşmelerin bir parçası değildim. Bu açıdan şu anda verilen puanlar neye göre belirlendi ya da neden belirlendi bilmiyorum."

"Kural değiştirmek istiyorlarsa, o zaman bunu tartışalım ve yanlış olduğunu düşünüyorlarsa gelecek için düzeltelim. Ancak bunun için tüm taraflar arasında bir anlaşma olması lazım." dedi.

Herta'ya test yaptıran McLaren'ın Takım Patronu Andreas Seidl ise daha ılımlı konuştu ve FIA'nın Herta'ya yardımcı olması gerektiğini söyledi.

Seidl, "Genel olarak bu sisteme inanıyoruz ve iyi bir sistem olduğunu düşünüyoruz. Ancak aynı zamanda bazı esneklikler olmalı."

"Ayrıca son iki senenin COVID'den etkilendiğini düşünürsek, bu durumun pilotun aldığı sonuçlar üzerinde etkisi olmuş olabilir."

"Ve evet, Colton gibi bir ismin süper lisans alabilmesi konusunda esneklik olmasına kesinlikle açığız çünkü günün sonunda, o şu ana kadar yarış kariyerinde neler yapabileceğini gösterdi. Onun F1'de mücadele edebileceği konusunda hiç şüphem yok." dedi.