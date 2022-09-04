Bottas: "Aracın dengesi iyi, sadece hızlı değiliz"

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Sezona fırtına gibi başlayan ve bir noktada üçüncü en iyi takım olmak için Mercedes'le çekişen Alfa Romeo, son yarışlarda puan dahi alamadı.

Cumartesi günü Zandvoort'ta ilk bölümde elenen Valtteri Bottas, doğru ayarları bulsalar dahi aracın hızının ön tarafta yarışmalarına izin vermediğini söyledi.

Fin pilot, "Araçla ilgili hislerimiz çok kötü değil fakat gridde daha üst sıralarda yer almamız için gereken hıza ve yol tutuşa sahip değiliz."

"Ayarlarla alakalı pek çok şey denedik ve bulduklarımız bugün yeterince hızlı değildi."

"Şu ana kadar oldukça zorlu bir hafta sonu oldu ama henüz yarış yapılmadı. Zorlu bir yarış olacağına şüphe yok fakat elimizden gelenin en iyisini yapacağız ve ne elde edeceğimize bakacağız." dedi.

Zhou Guanyu ise ikinci bölüme kalmasının ardından takımın kaydettiği ilerlemeyi övüyor.

"Şahsen sıralama turlarında iyi bir adım attığımızı düşünüyorum. Özellikle üçüncü antrenman seansındaki sonuçlara bakarsak, gerçekten geliştik çünkü o noktada gerilerdeydik ve Q1'de elenecek gibi görünüyorduk."

"Tahmin edildiği gibi orta grupta çok sıkı bir rekabet vardı ama sıralamalardaki pozisyonumuzdan memnunum: Elimizdeki araçtan en iyi şekilde faydalandığımızı düşünüyorum ve bu yüzden telsizden takıma teşekkür etmek istedim."

"Diğer bazı takımlara kıyasla hız anlamında hâlâ biraz gerideyiz ve bu açıdan yapılacak işler var."

"Bu pistte geçiş yapmak zor olacak. Umarım yarış sırasında iyi bir tempoya sahip olabiliriz."

Zhou Guanyu, Alfa Romeo C42 Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images