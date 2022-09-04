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Formula 1 / Hollanda GP Haberler

Zandvoort yönetimi, meşale yakılmasına müsamaha göstermeyecek

Hollanda GP'si organizatörleri, piste meşale getirilmesine müsamaha gösterilmeyeceğini bir kez daha tekrarladı.

Jonathan Noble
Ekleyen:
Çeviren:
Altay Gök
Zandvoort yönetimi, meşale yakılmasına müsamaha göstermeyecek
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Hafta sonu öncesi piste meşale sokulmasını kesin bir dille yasaklayan Zandvoort pist yönetimi, buna rağmen bazı taraftarlara engel olamadı ve bunun bedelini Cumartesi sıralama turlarında piste iki kez meşale atılmasıyla ödedi -hatta ilk atılan meşale sıralama turlarının ikinci bölümünde kırmızı bayraklara sebep oldu.

Kısa süre içinde bir açıklama yayınlayan FIA, piste meşale atan taraftarın bulunduğunu ve pist dışına çıkarılarak polise teslim edildiğini duyurdu.

100.000 kişinin canlı izlemesi beklenen yarış öncesi bir diğer açıklama yayınlayan pist yönetimi, "Tüm pilotlar, F1 yönetimi, FIA ve Hollanda GP'si organizatörleri, Max Verstappen'in sıralama turları sonrası röportajında da belirttiği gibi, meşale yakılmasına müsamaha göstermemektedir."

"Piste meşale getirilmesine izin verilmeyecektir, nitekim meşaleler pilotlar ve diğer taraftarlar için son derece güvensiz durumlara yol açabilmektedir."

"Bir kez daha tüm taraftarlarımızın sağduyusuna güveniyoruz ve meşale kullanımına müsamaha gösterilmeyeceği konusunda uyarılarımızı tekrarlıyoruz."

"3 Eylül günü piste meşale atan saldırgan çevredekiler tarafından fark edilmiş ve güvenlik görevlileri tarafından yetkililere teslim edilmiştir." ifadelerini kullandı.

Dutch fans turn the air orange with smoke flares

Dutch fans turn the air orange with smoke flares

Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

Hollandalı taraftarların coşkusunun spor için "enerji verici" olduğunu düşünen Mercedes takım patronu Toto Wolff, 'birkaç aptalın' bunu mahvetmesinden etkilenmediğini söyledi.

Wolff, "Buradaki ambiyans harika, Max için duyulan coşkunun tüm ülkeyi ateşlemesini izlemek mükemmel."

"Taraftarlarla ilgili deneyimlerim olumlu -ne yazık ki tribünlerde içki içen ya da piste meşale atılmasının bir pilota neler yapabileceğini düşünmeyen birkaç aptalın olması utanç verici."

"Piste güvercinlerin girdiğini ve meşale atıldığını gördük. Meşale atılması çok daha daha tehlikeli, geçmişte böyle bir şeyin birilerine çarpmasının ciddi sonuçları olabileceğini gördük."

Meşalelerin atılmasının Lewis Hamilton'ın sıralama turlarını bozmak için zamanlandığına dair çılgın teoriler vardı, ancak Wolff  bu iddiayı destekleyecek herhangi bir kanıt bulamadığını söyledi.

Wolff, "Lewis yolundan çıkarkenki kamera açılarına baktık, meşale sanırım kendisi o noktaya ulaşmadan önce atıldı."

"Olay birkaç tane aptalın orada bulunması, umarım organizatörler güvenlik önlemleri ile bu duruma bir çözüm bulabilirler." dedi.

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