Jenson Button ve Marcus Ericsson Daytona için WTR Andretti'ye katıldı

2009 F1 Dünya Şampiyonu Button, Jordan Taylor, Louis Deletraz ve Colton Herta ile birlikte Acura ARX-06 GTP piste çıkacak.

Andretti Global Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Michael Andretti, "WTR Andretti'nin Daytona'da piste çıkaracağı her iki otomobilin pilot kadrosundan çok memnunum."

"WTR Andretti'nin en üst düzeyde yarışma konusunda güçlü bir geçmişi var. Marcus ve Jenson, kendilerini kanıtlamış dayanıklılık pilotları listesine eklenmeleri, heyecan verici ve rekabetçi bir 24 saat geçirmemizi sağlayacaktır." dedi.

Button, IMSA SportsCar Şampiyonasında ilk yarışına geçtiğimiz ay JDC-Miller Motorsport'un Porsche 963 GTP'si ile piste çıktı. Ayrıca son Le Mans 24 saat yarışında da piste çıkan Britanyalı pilot, şimdiki takım arkadaşı Jordan Taylor ile piste çıkmıştı.

Button, "Rolex 24 saat Daytona'da Wayne Taylor Racing with Andretti ile Acura ARX-06'yı kullanacağım Le Mans takım arkadaşım ve en iyi dostum Taylor Jordan, süper hızlı Louis Deletraz ve IndyCar kariyerini takip ettiğim Colton Herta ile yarışacağımı duyurmaktan çok mutluyum."

"IMSA'daki ilk deneyimimi geçen ay yaşadım ve çok sevdim. Daytona'da çok şey başarmış böylesine bir takımla Daytona'da yarışmaktan daha mutlu olamazdım." dedi.

Andretti Global'in IndyCar ekibine yeni katılan Ericsson, ikinci Daytona 24 saatine katılmış olacak.

Ericsson, "Daytona 24 saat yarışı için WTR Andretti takımına katıldığım için heyecanlı ve gururluyum."

"2022'de yarışın tadını aldıktan sonra, bu efsanevi yarışta griddeki yerimi almak için sabırsızlanıyorum. Spordaki en iyi ve en başarılı takımla yarışacak olmak harika bir duygu."

"Şimdiden gün sayıyorum ve takım arkadaşlarımla çalışmayı dört gözle bekliyorum." dedi.

19-21 Ocak tarihleri arasında üç günlük test yapılacak ve ardından 25-28 Ocak tarihlerinde 62. Rolex Daytona 24 saat düzenlenecek.

WTR Andretti Takım Patronu Wayne Taylor, "Marcus takımımız için mükemmel bir isim. IndyCar'da yaklaşık 30 kez ilk 10'a girdi. Indy 500'ü kazandı. Ona sahip olduğumuz için mutluyum. Andretti Global markasının bir parçası olduğu için çok şanslıyız."

"Jenson ve ben birkaç yıldır konuşuyoruz. Bunu hiçbir zaman gerçekleştirememiştik ama bu yıl yapacağız. O gerçekten çok hızlı bir pilot. Demek istediğim o bir Formula 1 Dünya Şampiyonu. O çok motive ve ekibimde öyle. Tüm sponsorlarımız ona sahip oldukları için çok motive. Onunla çalışmayı dört gözle bekliyoruz. Bizim için ve kendisi için bir şeyler yapabileceğinden hiçbir süphem yok. Üç yılın ardından Jenson'ın bizimle anlaşması beni gerçekten heyecanlandırıyor." dedi.

HPD Başkanı ve teknik patron David Salters, "Buna inanabiliyor musunuz? Daytona 24 saatte yarışacak etkileyici bir kadro oluşturdukları için WTR Andretti'ye bir kez daha tebriklerimi sunuyorum."

"Honda ile çalışan Indy 500 galibi Marcus Ericsson ve Formula 1 Dünya Şampiyonu Jenson Button uzun süredir Honda ile çalışan başka bir isim, zaten etkileyici olan kadroya daha faza yetenek katmayı başardılar. Bu Acura, HPD, WTR Andretti ve tabii ki taraftarlar için harika bir gelişme." dedi.