Herta: "Andretti dışında bir takımla F1'e geçiş için yaşlandım"

FIA, Andretti'nin yeni projesine, takımın F1 organizasyonu ve CEO'su Stefano Domenicali ile ticari şartlar üzerinde anlaşmaya varmasına bağlı olarak ekim ayında resmi onay verdi.

Mart ayında 24 yaşına basacak olan Herta, kariyerinde yedi IndyCar yarışı kazandı; bunların hepsi de Herta'nın Harding Steinbrenner Racing'deki çaylak yılında iki birincilikle sahneye çıkmasına destek olan Andretti Autosport ile gerçekleşti.

Andretti ile 2027 yılına kadar sözleşmesi devam ediyor ve IndyCar gridindeki en yüksek maaşlı sürücülerin arasında yer alıyor.

2024 IndyCar sezonu öncesinde medyaya konuşan Herta, F1'e geçiş yapma şansının giderek azaldığını itiraf etti. Daha önce 2022'de AlphaTauri ve Alpine ile ilgili fırsatlarla ilişkilendirilmiş ve McLaren için testler yapmıştı.

Photo by: McLaren Colton Herta, McLaren MCL35M

Herta, "Biliyorsunuz, bence zaman çok hassas. Muhtemelen Andretti dışında bir takımla oraya gidemeyecek kadar yaşlandım."

"Evet, bu yüzden onların tarafıyla ilgili rapor edecek bir şeyim yok. Sanırım hedefleri hala bir Formula 1 takımı almak ve hala bunun için uğraşıyorlar."

"Eğer bu gerçekleşirse, bunun hangi zaman çizelgesi olduğunu, kaç yaşında olacağımı ve o noktada hayatımın neresinde olduğumu görmemiz gerekecek."

"Benim için şu anda asıl odak noktası IndyCar ve nereye gideceğini göreceğiz." dedi.

Photo by: Geoffrey M. Miller / Motorsport Images Colton Herta, Andretti Autosport w/ Curb-Agajanian Honda spins

Herta kötü bir 2023 sezonu geçirdi ve iki pole pozisyonuna rağmen şampiyonada 10. oldu. Tek podyumunu Toronto'da elde ederken, Andretti'ye yeni katılan 25 yaşındaki Kyle Kirkwood, Long Beach Grand Prix'si de dahil olmak üzere iki zafer kazandı.

Herta, "Sanırım neyin yanlış gidebileceğinin görüldüğü bir sezon oldu. Evet, her şey karmakarışıktı."

"IndyCar'daki en kötü sezonum olduğu kesin. Sadece iki pole ve bir podyum elde ettim, galibiyet alamadım. Kariyerimde ilk kez bir yıl boyunca galibiyet alamadım."

"Hedefimiz tabii ki bunu geri kazanmak ve ileriye dönük olarak yarışlardaki tempo üzerinde çalışmak ve daha istikrarlı bir hafta sonu geçirmek."

"Kesinlikle kontrolümüz dışında olan bazı şeyler vardı ve kontrolümüzde olan pek çok şey de vardı. Bu yüzden, hatalar yaptığımız bazı yarışlara geri dönüp bakarak, bunları not ettiğimizden ve bu gibi şeylerin kesinlikle bir daha yaşanmayacağından emin olmak istiyoruz." dedi.