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2025'te F1'e girmeyi planlayan Andretti, 2023 F1 modelini rüzgar tünelinde test edecek

Michael Andretti, Toyota'nın Köln'deki rüzgar tünelinde 2023 model bir aracı test edeceklerini açıkladı.

Filip Cleeren
Editör Filip Cleeren
Yardımcı Editör Ezel Tan
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Michael Andretti, Andretti Autosport Honda

Şampiyonaya 11. takım olarak katılıp katılmayacağı konusundaki belirsizliğe rağmen Andretti, planlarına sadık kaldı ve bu yılın özelliklerine uygun bir araç üretti.

Andretti, 2025 sezonunda gridde yer almak amacıyla ekibini kurmaya devam ediyor ve hazırlık çalışmaları kapsamında bu model araç, önümüzdeki hafta Toyota'nın Köln'deki rüzgar tünelinde olacak.

Andretti Austin'deki Amerika Grand Prix'sinde Sky Sports F1'e verdiği demeçte, "Şu anda hedefimiz hâlâ 2025."

"Aracımız aslında önümüzdeki hafta rüzgâr tünelinde olacak, yani 2023 sezonuna göre üretilmiş bir aracımız var. Şu anda 2025 için hazırlanıyoruz ama 2026 da olabilir, göreceğiz." dedi.

Andretti'nin F1 gridine katılma başvurusu kısa süre önce FIA tarafından onaylandı, ancak F1'in ticari haklarının sahibi olan FOM'dan da izin alması gerekecek.

FOM, F1'in mevcut 10 takımının çıkarlarını gözetiyor ve bu takımların çoğu şampiyonanın gelirini başka bir tarafla paylaşma fikrine şiddetle karşı çıkıyor.

Andretti Cadillac logo

Photo by: Andretti Autosport

Andretti Cadillac logo


Bu konuda Andretti, "Bilmiyorum, bazı açılardan neden geri adım attıkları benim için bir muamma."

"Pastayı böldüğümüzü söylüyorlar ama bence asıl mesele, aldığımızdan daha fazlasını getirmeyi umuyor olmamız. Bunu yapabileceğimize gerçekten inanıyoruz. Pastadan bir şey eksiltmek yerine ona bir şeyler katacağımızı düşünüyoruz."

"Henüz Formula 1'le ilgisi olmayan pek çok farklı şirket var ve bunlar halihazırda bizimle temas halinde. Projemiz onaylanır onaylanmaz da görüşmelere başlamaya hazır olacaklarını açıkça belirtiyorlar." dedi

Andretti, IndyCar sürücüsü Colton Herta'nın olası sürücü adaylarından ilki olduğunu ekledi.

Andretti, "Açıkçası Colton hakkında çok konuştuk, ki Colton kesinlikle listemizin başında, ancak süper lisansla ilgili puan sorunumuz var. Bu yüzden süper lisans almak için yeterli puanı almasını umarak IndyCar'da nasıl performans gösterdiğini görmek zorundayız."

"Ayrıca birkaç kişiyle daha konuştuk. Amacımız araçta en az bir Amerikalı olması, diğer araçta da ona rehberlik edecek deneyimli bir sürücünün olması." dedi.

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