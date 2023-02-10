Chandhok: "Vasseur 'yeni Jean Todt' olabilir"
Ferrari 2023 Formula 1 sezonuna yeni bir takım patronuyla başlayacak. Karun Chandhok, Frederic Vasseur'ün yeni Jean Todt olmak adına gereken her şeye sahip olduğu görüşünde.
Mattia Binotto dört sezon boyunca Ferrari'nin Formula 1 takımının başındaydı. Onun liderliğinde Ferrari, 2020'de kötü bir yıl geçirdi fakat sonrasında yeniden yükselişe geçti.
Takım, 2022'ye fırtına gibi başladı ve şampiyonluk için çekişecek gibiydi. Fakat dayanıklılık sorunları, strateji ve pilot hatalarıyla bu hedefe ulaşamadılar.
Bunun üzerine Mattia Binotto takımdan ayrıldı ve yerini Alfa Romeo F1'in patronu Frederic Vasseur'a bıraktı.
Karun Chandhok, F1 takım patronluğu deneyimine rağmen Vasseur'ün Maranello'daki işinin zor olacağını düşünüyor; buna rağmen F1 yorumcusu, Jean Todt gibi Vasseur'ün de başarıya ulaşmak için gerekenlere sahip olduğu görüşünde.
Chandhok, Autosport Magazine'e verdiği demeçte, "Ferrari takım patronluğu görevini yapan kişi, Formula 1'de üzerinde en fazla baskı hisseden kişidir."
"Fred'i GP2'de çalıştığı dönemden beri tanıyorum. Oldukça soğukkanlı bir karaktere sahip ve bu iş için tam da buna ihtiyaç var."
"Aynı zamanda sert bir öğretmendir. Tüm bunlar onun yeni Todt olduğuna işaret ediyor, ki bu Ferrari için oldukça iyi bir şey." dedi.
Todt'un Ferrari'yi şampiyonluğa taşımasının en az altı yıl sürdüğünü ekleyen Chandhok, yönetimin Vasseur'ün arkasında olması gerektiği görüşünde.
"Fred, yönetim kurulu ve Ferrari'nin sahipleri arasındaki ilişkiler hayati önem taşıyacak. Luca di Montezemolo, 1990'larda Todt ile şirket sahipleri arasında önemli bir tampon görevi gördü."
"Bu koruma seviyesi artık yok gibi görünüyor ve bu da ek bir zorluklar yaratıyor."
Ferrari, Binotto'nun ayrılığı sonrası teknik direktörünü de kaybetmiş oldu. Dolayısıyla, yeni bir takım patronu olmasına rağmen, teknik tarafta da arayış var.
Chandhok bu nedenle Binotto ve Vasseur'ün yan yana çalışıp çalışamayacağını merak ediyor.
"Bence Ferrari'yi sıkıntılı durumdan çıkarmak için Ross Brawn ve Todt'la yapılan tekrarlanabilirdi."
"Vasseur yarışlardan çok iyi anlayan zeki bir adam ama Maranello'da yeni. Ferrari, İngiltere'deki motor sporları vadisinin dışında yer alan benzersiz bir takım."
"Binotto gibi takım içerisindeki kültür hakkında çok fazla bilgiye sahip birinin yanında olması faydalı olabilirdi."
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