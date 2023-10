Ferrari: “Tek pit tercihimiz yanlıştı”

Charles Leclerc, Austin’deki yarışa pol pozisyonundan başladı ancak startın ardından hem Lando Norris, hem de Lewis Hamilton’a geçildi. Rakiplerinin iki pit stoplu stratejisinin aksine tek pit stopla yarışı sürdüren Monakolu sürücü, yarışı altıncı sırada tamamladı ancak yarış sonrası diskalifiye edildi.

Leclerc’in diskalifiye edilmesinden önce strateji hakkında açıklamalarda bulunan Vasseur, yanlış stratejiyi uyguladıklarını kabul etti.

Motorsport.com muhabirlerinin strateji üzerine sorduğu soruya Vasseur, şu yanıtı verdi: “Açıkçası karışık duygular içerisindeyiz.”

“Çünkü diğer pilotumuz Carlos ile gayet iyi bir yarış koştuk, dördüncü sıradan başlayıp dördüncü bitirdik. Norris’in yalnızca iki veya üç saniye gerisinde finiş gördük ve yarışta bizim için her şey iyi gitti.”

“Yarışın 12. turunda Charles, Carlos’un 10 saniye önündeydi ve yarıştaki tek pit stopunu yaptı. Açıkça görüleceği üzere bu doğru strateji değildi.”

