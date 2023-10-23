Ferrari: “Tek pit tercihimiz yanlıştı”

Charles Leclerc, Austin’deki yarışa pol pozisyonundan başladı ancak startın ardından hem Lando Norris, hem de Lewis Hamilton’a geçildi. Rakiplerinin iki pit stoplu stratejisinin aksine tek pit stopla yarışı sürdüren Monakolu sürücü, yarışı altıncı sırada tamamladı ancak yarış sonrası diskalifiye edildi.

Leclerc’in diskalifiye edilmesinden önce strateji hakkında açıklamalarda bulunan Vasseur, yanlış stratejiyi uyguladıklarını kabul etti.

Motorsport.com muhabirlerinin strateji üzerine sorduğu soruya Vasseur, şu yanıtı verdi: “Açıkçası karışık duygular içerisindeyiz.”

“Çünkü diğer pilotumuz Carlos ile gayet iyi bir yarış koştuk, dördüncü sıradan başlayıp dördüncü bitirdik. Norris’in yalnızca iki veya üç saniye gerisinde finiş gördük ve yarışta bizim için her şey iyi gitti.”

“Yarışın 12. turunda Charles, Carlos’un 10 saniye önündeydi ve yarıştaki tek pit stopunu yaptı. Açıkça görüleceği üzere bu doğru strateji değildi.”

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing RB19, squeezes Charles Leclerc, Ferrari SF-23, at the start of the race

“Yaptığımız hatayı yarış öncesinde strateji hakkında net bir fikrimizin olmamasına bağlıyorum. Charles ilk lastiği kullanırken tempoyu yükseltip yükseltmemekte tereddüt etti.”

“Yarıştan önce lastik tüketimi verileri çok net değildi. Tek pit veya iki pit yapma seçeneklerimiz masada duruyordu. İki seçenek de performans açısından birbirine yakın gözüküyordu.”

“Bence asıl yanıldığımız nokta gridin yarısının bizim gibi tek pit stratejisine yöneleceğiydi. Ancak herkes iki pit stratejisini tercih etti.”

Vasseur, diğer takımların da tek pit stratejisini kullanmasını beklediğini şu cümlelerle açıkladı: “Bence Hamilton da tek pitle yarışı bitirmeyi düşünüyordu.”

“Hatta Russell’ın da tek pitle yarışı bitirecek gibiydi. Öndeki grubun gerisine düştüğü için rakipleriyle aynı stratejiyi uygulamaya yöneldi. Biz ise farklı stratejilere yöneldik. Farklı stratejiler denemek ve risk almak bazen daha iyidir.”

Diğer pilotların iki pit stratejisine dönüşünün Leclerc için bir hayli kötü sonuçlandığını açıklayan Vasseur, sözlerine şöyle devam etti: “Mesele sadece sizin lastiklerden nasıl performans aldığınız değil, diğer pilotların ne yaptığı daha önemli.”

“Charles’ın yarışını kötüleştiren şey, herkes iki pit yaparken sadece kendisinin tek pit yapmasıydı.”

“Tek pit stratejisini tercih eden tek kişinin Charles olması, onun trafikte kalmasına sebep oldu. Çünkü diğer pilotlar başka stratejilere uygun yarışlar koşuyorlardı. Charles farklı bir yarış koştuğu için rakiplerine defalarca geçilmek zorunda kaldı.”

“Charles rakiplerine her geçildiğinde en az bir, iki saniye kaybetti. Dört rakibinin olduğunu ve onlara ikişer kez geçildiğini düşünürsek, bu her seferinde ortalama 1.5 saniye kayıp demek. Trafiğe takılıp neredeyse 12 saniye kaybetmesine sebep olan strateji kesinlikle yanlış tercihti.”

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images Charles Leclerc, Ferrari SF-23, Carlos Sainz, Ferrari SF-23

Stratejilerinin yanlış olduğunu kabul eden Vasseur, sözlerine şöyle devam etti: ”Bence asıl sorun iki seçenek arasında kararsız kalmamızdı.”

“Carlos, Max ile yarışırken lastiklerini oldukça harcadı ve onu erkenden pite alarak iki pit stop stratejisine geçirdik. Charles’ın durumu ise biraz belirsizdi.”

Eğer Leclerc tıpkı takım arkadaşı gibi iki pit stratejisini tercih etseydi yarışının nasıl sonlanacağı hakkındaki soruya Vasseur, şu yanıtı verdi: “Bu konu üzerine düşünmek istemiyorum.”

“Elbette yarış üzerine kafanızda simülasyonlar yapıp, Charles’ı Sainz’in altı ya da yedi saniye önünde finişe getirebilirsiniz.”

“Ancak bu senaryolar üzerine düşünmek bence doğru bir yaklaşım değil. Yaptığımız hataya odaklanıp, neden bu stratejiyi tercih ettiğimiz üzerine düşünmemiz gerekiyor. Yarış sırasında en iyi tercihin tek pit olduğunu düşünmüştük.”

“Yaptığımız yanlış tercih, pit duvarında ve fabrikada elimizdeki verilerin yeterli olmadığı anlamına geliyor.”