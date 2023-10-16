Sainz, Ferrari ile yakında yeni anlaşmayı imzalamayı bekliyor

Carlos Sainz geçen yıl Ferrari ile Formula 1'deki ilk zaferini elde etti ve bu yıl ikincisine ulaşmayı başardı.

Bu yıl Singapur Grand Prix'sini kazanarak Red Bull dışındaki galibiyet alan tek isim olan Sainz, şampiyonada takım arkadaşı Charles Leclerc'in önünde yer alıyor.

Yine de Ferrari ile şampiyonluk savaşının epey uzağında kalmış durumda ve bundan ötürü hayal kırıklığı yaşıyor.

Konu hakkında konuşan Sainz, Singapur GP zaferinin kendisi ve Maranello merkezli takım arasındaki işbirliğinin iyi olduğunu gösterdiğini söylüyor.

Sainz, "Aramızdaki ilişkinin boyutundan asla şüphe duymadım."

"Ferrari'de kendimi çok rahat hissediyordum ve ora ila uzun vadede burada kalmak istediğime dair hiçbir şüphem yoktu."

"İki taraf arasında her zaman büyük bir güven vardı. Bu galibiyetler ve podyumlar benim için zaten bildiğimiz her şeyi doğruladı."

"Umarım kış ayları, anlaşmak ve gelecekte de birlikte çalışmaya devam etmek için iyi bir fırsat olur."

"Bu takım için yarışmayı seviyorum. Kendimi burada yarışıp, şampiyonluk için takıma yardım etmeye çalışılırken görüyorum." dedi.

Takım patronu Frédéric Vasseur, sürücü kontratlarına bakmadan önce sezonun son yarışlarına odaklanılması gerektiğini söylemişti.

Bu açıdan kış ayları, iki pilotun da sözleşmesini yenilemek için doğru zaman dilimi olabilir.