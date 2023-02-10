Büyük ilgi gören Red Bull, araç üzerine sponsor logosu koyacak yer bulamıyor

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Red Bull Racing son iki sezonda iki pilotlar ve bir takımlar şampiyonluğu elde ederek, oldukça başarılı bir dönemi geride bıraktı.

Max Verstappen 2021 ve 2022'de şampiyonluğa ulaşırken, Red Bull geçen yıl 2013'ten sonra ilk takımlar şampiyonluğunu elde etti.

Sonuç olarak, şirketler logolarını araca koymak için sıraya giriyor.

Red Bull Racing ticari direktörü Nick Stocker, Verstappen'in başarısının artan sponsorluk anlaşmalarında büyük pay sahibi olduğunu söyledi.

Geçtiğimiz üç yıl içinde 23 yeni partner Red Bull ile anlaştı. Bunların 19'u Amerika Birleşik Devletleri'nden.

Stocker, Red Bull'un mevcut ortaklarıyla olan anlaşmalarının da, daha yüksek fiyatlar karşılığında yenilediğini söylüyor.

2022 yılının başlarında Red Bull, şu anda isim sponsoru olan Oracle ile işbirliğine gitmişti. Beş yıllık anlaşmanın 500 milyon dolar değerinde olduğu bildiriliyor.

Ticari direktör, SBJ'ye verdiği demeçte, "Bizim işimiz aracı pistte en hızlı hale getirmek. Bunun bir bedeli var ancak bu bir arz ve talep meselesi."

"Şu anda devam eden pek çok işbirliği var. Her partnerimize yüksek düzeyde hizmet sunmak istiyoruz. Öyle bir an geliyor ki 'Üzgünüm dükkan kapalı, yeterince sponsorumuz var' demek zorunda kalıyoruz."

"Neyse ki henüz o noktada değiliz. Hâlâ birkaç yerimiz var." dedi.

Red Bull, geliri artırmak ve taraftarları takıma bağlamak için elinden geleni yapıyor. Bu kapsamda farklı firmalarla lisans anlaşmaları yapıyor.

Son birkaç yıl içinde takımın lisans sayısı 15'ten 40'a ulaştı. Yakında yenileri eklenecek. Geçtiğimiz yıl Red Bull, Puma ile olan anlaşmasını sonlandırdı ve ardından Red Bull, ürünleri çeşitli ortaklar arasında dağıtmaya karar verdi.

Amaç, taraftarlara farklı fiyat seviyelerinde daha fazla ürün sunabilmek.

Stocker, "Taraftarlara Red Bull Racing'in bir parçası olma şansı veriyoruz."

"Bunlar ister bir anahtarlık isterse de pahalı ürünler olsun, ne almak isterlerse istesinler, onlara seçenekler sunuyoruz." dedi.