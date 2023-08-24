Leclerc kabullendi: "2026'ya kadar Red Bull'u yakalamak zor olacak"

Red Bull Racing'in şimdiye kadarki 12 yarışın tamamını kolaylıkla kazandığı bir sezonda, Ferrari pilotu Charles Leclerc'in en iyi sonucu ikincilik oldu.

Monakolu pilot, bu yıl üç kez podyuma çıkmayı başardı fakat Hollanda GP'de verdiği demeçte, bu yıl kazanma ihtimalinin düşük olduğunu söyledi.

25 yaşındaki Ferrari pilotu, "Geçen yılki seviyemize geri dönmek ve galibiyet savaşı vermek için çok çalışıyoruz."

"Takım içinde gerçekten çok iyi mühendislerimiz var. Yeni insanlar da geliyor. Tüm bu insanların farklı bakış açılarına sahip olmamıza ve daha da iyi gelişmemize yardımcı olacağını düşünüyorum."

"Fakat özellikle yarış gününde Ferrari ile Red Bull arasındaki farka bakıldığında bunu kapatmak zaman alacak."

"Bu farkı kapatmaya çalışıyoruz ama büyük bir avantajları var. Kural değişikliğinden önce onları yakalamak çok zor olacak." dedi.

Leclerc, Red Bull'un hakimiyetinin Mercedes'in baskın olduğu dönemlerden biraz farklı olduğunu da söylüyor.

"Bu geçmişe kıyasla farklı. Sıralama turlarında birbirimize daha yakınız."

"Red Bull'un yarışta sıralama turlarına kıyasla daha büyük bir avantajı var."

"Yarış hızımız üzerinde çok çalışıyoruz çünkü Red Bull bizden çok önde."

"Hâlâ yapılacak çok iş var fakat önümüzdeki birkaç yarışta bazı güncellemeler getireceğiz."

"Bunlar ileriye doğru gitmemize yardımcı olabilir ama aynı zamanda istenmeyen sürprizleri de beraberinde getirebilir."

"Araç çok hassas ve küçük bir değişiklik büyük sonuçlar doğurabilir."

Ferrari, Frederic Vasseur ile birlikte şampiyon olmak için yeni bir plan belirledi.

Leclerc bu planın başarılı olabileceğine inanıyor.

"Bunun üç ay, bir yıl ya da birkaç yıl içinde mi olacağını söyleyemem."

"Bu çok zor bir şey. Doğru yaklaşımı benimsiyoruz, takımımızı geliştirmek için belirli bir plan yapmış durumdayız."

"Kesinlikle doğru yönde çalışıyoruz."