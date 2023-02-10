Chandhok: "Piastri, Hamilton'dan bu yana bu kadar baskı altında olan ilk çaylak"
Karun Chandhok'a göre, önümüzdeki Formula 1 sezonunda F1 çaylağı Oscar Piastri'nin omuzlarında büyük bir baskı olacak.
Oscar Piastri, şu anda motor sporlarındaki en gelecek vadeden genç isimlerden biri olarak kabul görüyor. Alpine'de yedek sürücü olarak geçirdiği tek yılın ardından, 2023'te ilk kez Formula 1'de yarışacak.
Bu Fransız takımıyla değil, McLaren ile olacak. 2022 yazında Avustralyalı sürücü hakkında çok şey söylendi fakat Piastri, sakin kaldı ve şu ana kadar baskıyla oldukça iyi baş etti.
Fakat Karun Chandhok'a göre bu sezon üzerinde çok fazla baskı hissedecek.
F1 analisti Autosport dergisine verdiği demeçte, "Lewis Hamilton dışında hiçbir çaylak, Oscar Piastri'nin omuzlarında taşıdığı baskı kadar büyük bir baskıyla karşı karşıya kalmadı."
"Genç Avustralyalı, en popüler F1 pilotlarından birinin kariyerini sona ermesine neden oldu. İki büyük takım onun için savaştı ve diğer takım sahipleri bu tartışmaya dahil oldu."
"Bu, henüz bir Grand Prix'de tek bir metre bile gitmemişken oldu."
"Onunla ilgili konuştuğum kişilere göre, o işinde gerçekten çok iyi. Alpine test ekibi bile ondan çok etkilendi ama artık bunların hiçbir önemi yok."
"Önemli olan Lando Norris'e karşı kendini koruyabilmesi. Bu oldukça zor bir görev olacak."
"McLaren Lando'yu iyi tanıyor, aynı zamanda araçlarını sürmek hiç de kolay değil. Bu yüzden bunun cesur bir adım olduğunu söylemeliyim."
"Daniel Ricciardo, Renault'da harika bir yıl geçirdi fakat McLaren'da sorunlar yaşadı. Fakat tüm bunlar, onu hiçbir şekilde caydırmıyor." dedi.
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