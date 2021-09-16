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Capito: “Russell ve Latifi arasındaki fark, herkesin düşündüğü kadar büyük değil”

Ekleyen:
Yardımcı Editör:
Oleg Karpov
Çeviren:
Selin Elif Köse

Williams CEO’su Jost Capito, George Russell ve Nicholas Latifi’nin arasındaki performans farkının Formula 1’i takip eden insanların düşündüğü kadar fazla olmadığına inanıyor.

Capito: “Russell ve Latifi arasındaki fark, herkesin düşündüğü kadar büyük değil”

Russell, 2019’da Williams’a katıldığından beri lider pilot konumunda bulunuyor ve Latifi, 2020’de F1’e katıldığından bu yana Kanadalı pilotu sıralama turlarında hep yendi.

Britanyalı pilot, bu senenin sonunda Williams’tan Mercedes’e geçecek ve bu durum, takımın şu anki kadar güçlü olmayacağı iddialarına yol açıyor.

Russell’ın yerini ise Alex Albon alacak ve önümüzdeki sezon Latifi ile birlikte yarışacak.

Williams’ın Russell olmadan ne kadar zayıflayacağı sorulduğunda Capito, “Bunu söylemek zor. Bence bugüne baktığınızda [Monza’da] Nicky, sıralama turlarında 0.04 saniye gerideydi.”

“Bu yüzden, sıralama turlarında George ve Nicky arasında büyük bir fark olduğunu söyleyemezsiniz. Yarışta da Macaristan’a baktığınızda Nicky, [orada] harika bir iş çıkardı.”

“Bence aradaki fark herkesin düşündüğü ya da göründüğü kadar büyük değil.”

“Nicky, bu sezon sıralama turlarında kendisinden kaynaklı olmayan birkaç sorun yaşadı. Aslında George’a yakın ya da onun kadar hızlı olabilecek bir konumda bulunabilirdi.”

“Ayrıca Alex’in de takıma çok hızlı alışacağına ve en iyi performansı göstereceğine eminim. Bu yüzden, önümüzdeki sene için iki güçlü pilotumuz olduğuna içtenlikle inanıyorum.” dedi.

Latifi, İtalya Grand Prix’sinde şu ana kadarki en güçlü hafta sonlarından birini geçirdi. Yarışı, Lewis Hamilton ve Max Verstappen’in kazası ardından gelen güvenlik aracı periyoduna kadar puan barajı içerisinde götürüyordu.

Latifi, Russell’ın iki pozisyon ardında 11. sırada finiş görse de İngiliz pilot, takım arkadaşının daha iyi bir sonucu hak ettiğine inanıyor.

Russell, “Dürüst olmak gerekirse Nicholas olağanüstü bir iş çıkardı. Puan almayı hak ediyordu. Her hafta sonu gerçekten daha güçlü bir hale geliyor. Kendine daha fazla güven kazanıyor.”

“Gerçekten iyi bir bir iş ortaya koyuyor ve bu sene koltuğunu, kesinlikle kendi başarısıyla korudu. Bu yüzden çalışma şekli, nasıl ilerlediği ve geliştiği konusunda ona çok saygı duyuyorum.”

“Dediğim gibi gerçekten çok, çok iyi bir iş çıkardı.” ifadelerini kullandı.

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