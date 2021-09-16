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Formula 1 / Aston Martin Fabrikası Haberler

2022 F1 takvimi böyle mi olacak?

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

İngiliz gazeteci Joe Saward, olası 2022 takvimini yayınladı ve bu takvimde Türkiye Grand Prix'si yer almıyor.

2022 F1 takvimi böyle mi olacak?

Formula 1'in şefi Stefano Domenicali, önümüzdeki sezonun takvimini iki hafta içinde açıklamayı planladıklarını söylemişti. İngiliz gazeteci Joe Saward da kaynaklarına atıfta bulunarak, 2022 için takvimin olası bir versiyonunu yayınladı bile.

Saward'a göre son versiyonda, bu versiyona kıyasla sadece küçük farklılıklar olabilir fakat temelde yeni takvim bu şekilde olacak. 

2022 sezonu Orta Doğu'da yapılacak iki yarışla başlayacak. İlk yarış 20 Mart'ta Bahreyn'de yapılacak ve ikinci yarış 27 Mart Suudi Arabistan'da gerçekleştirilecek.

Üçüncü yarış 10 Nisan'da Melbourne'de gerçekleşecek. Fakat bu yarışın gerçekleşmesi, büyük ölçüde seyahat durumuna ve Avustralyalı makamlarının sınırlarını açma kararına bağlı olacak. Çin'deki yarış ise 17 Nisan için planlanıyor.

Formula 1, Şanghay'dan Amerika Birleşik Devletleri'ne seyahat edecek ve ilk Miami Grand Prix'si 8 Mayıs'ta gerçekleştirilecek. Sezonun ilk Avrupa yarışı 21 Mayıs'ta Barselona'da koşulacak ve bir hafta sonra 28 Mayıs'ta Monaco Grand Prix'si gerçekleştirilecek. Monako'da 1. ve 2. antrenman seansı, geçmişte olduğu gibi perşembe günleri değil, cuma günü yapılacak.

Ardından Formula 1, 12 ve 19 Haziran'da Kanada ve Bakü'ye gidecek. Ancak bu yarışların sırası henüz belirlenmedi. Yani Bakü önce, Kanada sonra yapılabilir. Formula 1, daha sonra geleneksel Avrupa pistlerine dönecek. Silverstone, 3 Temmuz'da Britanya Grand Prix'sine ev sahipliği yapacak ve ardından arka arkaya üç yarış yapılacak.

17 Temmuz'da Fransa, 24 Temmuz'da Avusturya ve 31 Temmuz'da Macaristan GP gerçekleşecek.

Geleneksel Ağustos tatilinden sonra, şampiyona art arda üç yarışla devam edecek. İlk yarış 28 Ağustos'ta Belçika'da, ikinci yarış 4 Eylül'de Zandvoort'ta gerçekleşecek. 11 Eylül'de Monza yarışı yapılacak.

Rusya Grand Prix'si 25 Eylül'de yapılacak ve ardından Formula 1'in durağı Asya olacak.

Singapur Grand Prix'si 9 Ekim'de, Japonya Grand Prix'si ise 16 Ekim'de yapılacak. Formula 1 daha sonra sırasıyla 30 Ekim ve 6 Kasım'da yapılması planlanan Austin ve Mexico City yarışları için Amerika kıtasına dönecek.

Brezilya Grand Prix'si 20 veya 27 Kasım'da yapılacak ve sezon 4 Aralık'taki Abu Dhabi'de yarışı ile sona erecek.

Ülke 21 Kasım - 18 Aralık tarihleri ​​arasında Dünya Kupası'na ev sahipliği yaptığı için 2022'de Katar Grand Prix olmayacak. Fakat Katar'ın 2023'te F1 takvimine girmesi bekleniyor.

Böylelikle Türkiye ve Almanya kendisine takvimde yer bulamamış olacak. Ayrıca Imola ve Portimao da takvim dışı kalacak.

Savard'a göre olası F1 takvimi:

Tarih Grand Prix Konum
20 Mart Bahreyn Sakhir
27 Mart Suudi Arabistan Cidde
10 Nisan Avustralya Melbourne
17 nisan Çin Şanghay
8 Mayıs Miami Miami
21 Mayıs İspanya Barselona
28 Mayıs Monako Monako
12 Haziran Kanada / Azerbaycan Montreal / Bakü
19 Haziran Azerbaycan / Kanada Bakü / Montréal
3 Temmuz Britanya Silverstone
17 Temmuz Fransa Le Castellet
24 Temmuz Avusturya Spielberg
31 Temmuz Macaristan Budapeşte
28 Ağustos Belçika Spa
4 Eylül Hollanda Zandvoort
11 Eylül İtalya Monza
25 Eylül Rusya Sochi
9 Ekim Singapur Singapur
16 Ekim Japonya Suzuka
30 Ekim Amerika Birleşik Devletleri Austin
6 Kasım Meksika Meksika şehri
20/27 Kasım Brezilya Sao Paulo
4 Aralık Abu Dhabi Yas Marina

 

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