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Formula 1 Japonya GP

Albon: "Düzlüklerde daha hızlı olmayı bekliyorduk"

Bu yıl her yarışta sıralama turlarının ikinci bölümüne kalmayı başaran Williams pilotu Alex Albon, ilk sektörde hızlı virajlar olduğu için yavaş kaldıklarını söylerken kanat açıları nedeniyle düzlüklerde daha hızlı olmayı beklediklerini ancak şu ana kadar bunu göremediklerini söyledi.

Burak Yasul
Alex Albon, Williams Racing

Simon Galloway / Motorsport Images

Alex Albon, Melbourne'de 1. antrenmanda yaptığı büyük kazanın ardından takımın daha hızlı ve puan almaya yakın olan isim olduğu için Logan Sargeant'ın aracını hafta sonunun geri kalanında almıştı.

Albon, Japonya'da bir kez daha sıralama turlarında ikinci bölüme kalarak takımın kendisine duyduğu güveni boşa çıkarmadı ve sıralama turlarını 14. sırada tamamladı.

Albon, sıralama turlarında pistin en zor virajlarından biri olan 'Spoon' virajında zor anlar yaşamıştı. Bu olay kendisine sorulduğunda Albon, "Evet, ama neyse ki bana fazla zaman kaybettirmedi."

"Burası zor bir pist, bence sıralama turlarının son bölümünde bile pistin çok aşındırıcı olduğunu görüyorsunuz."

"Burada çok eski tip bir asfalt var. Bu yüzden biraz fazla kaydırdığınızda lastiği gerçekten parçalıyor."

"Sıralama turlarında daha hızlı sürmeye başladığınızda, lastik aşırı ısınmaya başlıyor ve daha yavaş kalıyorusunuz."

"Spoon beni gafil avladı. Sadece biraz daha hızlı gittim ve bedelini ödedim. Yani, sonuç olarak, bizim için harika bir hafta sonu olmadı, biraz geri planda kaldık."

Avustralya'da Albon kaza yapmıştı ve aracına büyük hasar vermişti. Japonya'da da Sargeant cuma günü ciddi bir kaza yaptı. Bu durumun dikkat dağıtıcı olup olmadığı sorusuna Albon, "Evet, tabii ki ideal bir durum değil ama Melbourne'den sonra aracımın nasıl hazırlandığını görmek için harcanan çaba ve yapılan iş gerçekten etkileyiciydi."

Alex Albon, Williams FW46

Alex Albon, Williams FW46

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

"Yani evet, istediğimiz yerde değiliz ama aynı zamanda güncellemeler hâlâ plana uygun ilerliyor."

"Bu hafta sonu farklı bir ön kanat deniyordum. Bazı şeylerin daha iyi olduğunu düşünüyorum ama yine de ne işe yaradığını tam olarak anlamam gerekiyor."

"Yani hâlâ ilerleme kaydediyoruz, sadece daha fazlasını yapmamız gerekiyor." dedi.

Williams birinci sektörde oldukça zaman kaybederken görüldü. Bu durumun sebebi sorulduğunda Albon, "Bu yılki aracın geçen yıla göre bazı alanlarda biraz daha kötü olduğunu söyleyebilirim."

"Çok fazla değil ama var ve bu pistte çok farklı virajlar var. Burada olduğu gibi biraz daha uzun, orta yüksek hızlı virajlarda yani birinci sektörde biraz daha zorlanıyoruz."

"Ama aynı zamanda, dürüst olmak gerekirse, düzlük hızımız daha iyi olabilirdi."

"Bu bir sır değil, herkesten daha az kanat açışı kullanıyoruz. Umarım yarışta bize yardımcı olur. Bu hafta sonu daha düşük kant açısı tercih ettik."

"Son birkaç yarışta olduğundan biraz daha düşük açılı bir kanat kullanabileceğimizi düşündük. Bu yüzden bu hafta sonu biraz daha cesur davrandık ve bunu yaptık. Bakalım yarın işe yarayacak mı?" dedi.

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