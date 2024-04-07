Tüm Seriler
Prime'a abone ol

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye
Formula 1 Japonya GP

Albon: "Sezon başında yaptığımız kazaların bedelini daha sonra ödeyeceğiz"

Japonya GP'nin ilk virajlarında Daniel Ricciardo ile temasın ardından yarış dışı kalan Williams pilotu Alex Albon, sezon başında ard arda gelen kazaların sezonun ilerleyen bölümlerindeki geliştirme yarışında kendilerine zarar verebileceğini söyledi.

Burak Yasul
Alex Albon, Williams Racing

Sam Bloxham / Motorsport Images

Alex Albon, Japonya GP startının ardından 3. virajda Daniel Ricciardo ile temas  yaşadıktan sonra iki pilotun yarışı da bariyerlerde noktalandı.

Bu kazanın ardından yarış kırmızı bayrakla durduruldu ve bariyerlerin tamiri için bir süre beklendi.

Albon yarışa yumuşak hamur lastiklerle başlamıştı ve kötü bir start alan Ricciardo'yu üçüncü virajın dış tarafından geçmeye çalışıyordu. Ricciardo'nun he kör noktasında kalan hem de dışarı açılması sebebiyle yaşanan temas iki pilotunda yarışına ilk turun sonuna gelinmeden noktalanmasına neden oldu.

Yarışın ardından olay sorulduğunda konuşan Albon, "Açıkçası yumuşak lastiklerle başladım bu yüzden tutuş avantajım vardı."

"2. virajda sahip olduğum tutuş beni biraz şaşırttı ve bu sebeple 3. viraja iyi bir şekilde girebildim."

"Daha çok Daniel'i 3. virajda biraz çizgiden çıkarmaya çalışmak ve 4, 5, 6, 7 için bir yol bulmaya çalışıp çizgisini biraz bozup bozamayacağımı görmek istedim."

"Belli ki beni net göremedi."

"Son anda geri çekilmeye çalıştım."

"Beni görmediğini fark ettiğim bir an oldu. Frene bastım ve kurtulmaya çalıştım."

"Ama neredeyse yanına kadar gelmiştim ki, ben geri çekilmeye çalışırken o hâlâ dışarı açılmaya devam ediyordu ve ondan kaçamadım."

"İstediğimiz bu değil. Bilirsiniz, şu anda elimizdeki parçalarla zor zamanlar geçirdiğimiz bir sır değil. Bu kaza bize kesinlikle zarar verecek." dedi.

RB F1 Team VCARB 01 pilotu Daniel Ricciardo ve Williams FW46 pilotu Alex Albon'un araçları açılış turunda kaza yaptıktan sonra lastik bariyerinde

RB F1 Team VCARB 01 pilotu Daniel Ricciardo ve Williams FW46 pilotu Alex Albon'un araçları açılış turunda kaza yaptıktan sonra lastik bariyerinde

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Büyük bir kaza geçirdiği ve bundan etkilenip etkilenmediği sorulduğunda Albon, "Dürüst olmak gerekirse, çarpmanın kendisi nispeten düşük hızdaydı."

"Benim için değil ama araç için endişelendim. Çünkü araç hasar alabilirdi. Aracı henüz geri almadık. Değerlendirmemiz gerekiyor. Umarım sorun yoktur." dedi.

Takım patronu James Vowles'in takım ruhu hakkındaki sözleri sorulduğunda Albon, "Açıkçası sezona iyi bir başlangıç yapamadık."

"Her şey olup biterken biz geride kaldık."

"Ancak Williams'ın her zaman yaptığı gibi herkes derinlere iniyor ve araçların zamanında yapılması, hazırlanması ve hazır hale getirilmesi için gerçekten mucizeler yaratıyor."

"Ne yazık ki şimdi de biraz daha buna güvenmek zorundayız." 

"Tüm fabrikada yeniden kesin bir karakter inşası var. Yani evet, zor bir dönem."

"Açıkçası herkes adına hayal kırıklığına uğradığımı hissediyorum. Zor bir yerde olduğumuzu hissediyoruz. Şimdi tek yapmamız gereken motivasyonumuzu, açlığımızı korumak ve güçlü bir şekilde geri dönmek." dedi.

Daniel Ricciardo, RB F1 Team VCARB 01, Alex Albon, Williams FW46, crash out on the opening lap

Daniel Ricciardo, RB F1 Team VCARB 01, Alex Albon, Williams FW46, crash out on the opening lap

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Takım patronu Vowles ile kaza sonrası görüşüp görüşmediği ve büyük resme baktıklarında durumun ne kadar acı verici olduğu sorusu üzerine Albon, "Pit duvarındaydı ama kazadan sonra onunla konuşmadım."

"Kazanın boyutunu biliyoruz. Saklayacak bir şey yok. Bundan saklanmıyoruz."

"Sadece geliştirmek yerine onarmak ve daha sonra geliştirmelere odaklanmak için çok fazla zaman ve çaba harcıyoruz."

"Sezonun ilerleyen dönemlerinde bunun bedelini ödeyeceğiz. Başımızı önümüze eğmeli ve ileriye bakmalıyız." dedi.

Covid-19 pandemi dönemi nedeniyle beş yıldır gidilmeyen ve sezonun ilk sprint mücadelesi olacak olan ve tümsekli zemine sahip Çin GP hakkında yorumları istenen Albon, "Şu anda gerçekten puan alabilecek bir aracımız olduğunu sanmıyorum."

"Belki bize uygun bir pist ama bu yıl şimdiye kadar bunu bulamadık."

"Ama Çin mükemmel bir yer. Herkesin Çin'e hazırlıksız ve ne bekleyeceğini bilmeden gideceğini biliyoruz."

"İşte bu noktada avantaj sağlayabilir ve diğer takımlardan daha iyisini yapabilirsiniz. Yani Çin'de büyük bir fırsatımız olabilir." dedi.

Motorsport topluluğunun bir parçası olun

Yorumlara katılın

Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin

yorumlar
Önceki haber Perez: "Verstappen'in gerisinde kalmanın bedelini ödedim"
Sonraki haber Ricciardo - Albon kazasına bir ceza çıkmadı

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Daha fazlası
Burak Yasul
Hill: "George, agresif ve riskli bir hareket yaptı"

Hill: "George, agresif ve riskli bir hareket yaptı"

Formula 1
Japonya GP
Hill: "George, agresif ve riskli bir hareket yaptı"
Wolff: "Berbat ilk bölüm bütün umutlarımız bitirdi"

Wolff: "Berbat ilk bölüm bütün umutlarımız bitirdi"

Formula 1
Japonya GP
Wolff: "Berbat ilk bölüm bütün umutlarımız bitirdi"
Leclerc: "Sıralamalarda sorun yaşamaya alışık değilim"

Leclerc: "Sıralamalarda sorun yaşamaya alışık değilim"

Formula 1
Japonya GP
Leclerc: "Sıralamalarda sorun yaşamaya alışık değilim"
Alexander Albon
Daha fazlası
Alexander Albon
Williams, bir kez daha Albon'un şasisini tamir için İngiltere'ye gönderiyor!

Williams, bir kez daha Albon'un şasisini tamir için İngiltere'ye gönderiyor!

Formula 1
Japonya GP
Williams, bir kez daha Albon'un şasisini tamir için İngiltere'ye gönderiyor!
Ricciardo: "Albon ile temasımın bu sezonki performansımla ilgisi yok"

Ricciardo: "Albon ile temasımın bu sezonki performansımla ilgisi yok"

Formula 1
Japonya GP
Ricciardo: "Albon ile temasımın bu sezonki performansımla ilgisi yok"
Albon: "Düzlüklerde daha hızlı olmayı bekliyorduk"

Albon: "Düzlüklerde daha hızlı olmayı bekliyorduk"

Formula 1
Japonya GP
Albon: "Düzlüklerde daha hızlı olmayı bekliyorduk"
Williams
Daha fazlası
Williams
Suzuka'daki kazası için Sargeant: "1. antrenmanda yapmamam gereken aptalca bir kazaydı"

Suzuka'daki kazası için Sargeant: "1. antrenmanda yapmamam gereken aptalca bir kazaydı"

Formula 1
Japonya GP
Suzuka'daki kazası için Sargeant: "1. antrenmanda yapmamam gereken aptalca bir kazaydı"
Vowles: "Sargeant'ın şasisi ilk seanstaki kazada hasar görmedi"

Vowles: "Sargeant'ın şasisi ilk seanstaki kazada hasar görmedi"

Formula 1
Japonya GP
Vowles: "Sargeant'ın şasisi ilk seanstaki kazada hasar görmedi"
Sargeant Suzuka'da onarılmış araçla yarışacak; Miami'ye kadar yedek şasi yok

Sargeant Suzuka'da onarılmış araçla yarışacak; Miami'ye kadar yedek şasi yok

Formula 1
Japonya GP
Sargeant Suzuka'da onarılmış araçla yarışacak; Miami'ye kadar yedek şasi yok

Son Haberler

Hill: "George, agresif ve riskli bir hareket yaptı"

Hill: "George, agresif ve riskli bir hareket yaptı"

F1 Formula 1
Japonya GP
Hill: "George, agresif ve riskli bir hareket yaptı"
Formula 1 2024 JAPONYA GP Özeti - Duble Red Bull

Formula 1 2024 JAPONYA GP Özeti - Duble Red Bull

F1 Formula 1
Japonya GP
Formula 1 2024 JAPONYA GP Özeti - Duble Red Bull
Aston Martin: "Stroll'un yaşadığı düzlük hızı farkının sebebi rakiplerinin lastik durumuydu"

Aston Martin: "Stroll'un yaşadığı düzlük hızı farkının sebebi rakiplerinin lastik durumuydu"

F1 Formula 1
Japonya GP
Aston Martin: "Stroll'un yaşadığı düzlük hızı farkının sebebi rakiplerinin lastik durumuydu"
Verstappen, Japonya GP'deki telsiz mesajını açıkladı

Verstappen, Japonya GP'deki telsiz mesajını açıkladı

F1 Formula 1
Japonya GP
Verstappen, Japonya GP'deki telsiz mesajını açıkladı

Prime

Prime içeriğini keşfedin
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Jonathan Noble
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Kevin Turner
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Lawrence Barretto
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Ben Anderson
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Daha fazlasını görüntüle

İletişim

© 2024 Motorsport Network. Tüm hakları saklıdır.

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye