Albon: "Sezon başında yaptığımız kazaların bedelini daha sonra ödeyeceğiz"

Alex Albon, Japonya GP startının ardından 3. virajda Daniel Ricciardo ile temas yaşadıktan sonra iki pilotun yarışı da bariyerlerde noktalandı.

Bu kazanın ardından yarış kırmızı bayrakla durduruldu ve bariyerlerin tamiri için bir süre beklendi.

Albon yarışa yumuşak hamur lastiklerle başlamıştı ve kötü bir start alan Ricciardo'yu üçüncü virajın dış tarafından geçmeye çalışıyordu. Ricciardo'nun he kör noktasında kalan hem de dışarı açılması sebebiyle yaşanan temas iki pilotunda yarışına ilk turun sonuna gelinmeden noktalanmasına neden oldu.

Yarışın ardından olay sorulduğunda konuşan Albon, "Açıkçası yumuşak lastiklerle başladım bu yüzden tutuş avantajım vardı."

"2. virajda sahip olduğum tutuş beni biraz şaşırttı ve bu sebeple 3. viraja iyi bir şekilde girebildim."

"Daha çok Daniel'i 3. virajda biraz çizgiden çıkarmaya çalışmak ve 4, 5, 6, 7 için bir yol bulmaya çalışıp çizgisini biraz bozup bozamayacağımı görmek istedim."

"Belli ki beni net göremedi."

"Son anda geri çekilmeye çalıştım."

"Beni görmediğini fark ettiğim bir an oldu. Frene bastım ve kurtulmaya çalıştım."

"Ama neredeyse yanına kadar gelmiştim ki, ben geri çekilmeye çalışırken o hâlâ dışarı açılmaya devam ediyordu ve ondan kaçamadım."

"İstediğimiz bu değil. Bilirsiniz, şu anda elimizdeki parçalarla zor zamanlar geçirdiğimiz bir sır değil. Bu kaza bize kesinlikle zarar verecek." dedi.

Büyük bir kaza geçirdiği ve bundan etkilenip etkilenmediği sorulduğunda Albon, "Dürüst olmak gerekirse, çarpmanın kendisi nispeten düşük hızdaydı."

"Benim için değil ama araç için endişelendim. Çünkü araç hasar alabilirdi. Aracı henüz geri almadık. Değerlendirmemiz gerekiyor. Umarım sorun yoktur." dedi.

Takım patronu James Vowles'in takım ruhu hakkındaki sözleri sorulduğunda Albon, "Açıkçası sezona iyi bir başlangıç yapamadık."

"Her şey olup biterken biz geride kaldık."

"Ancak Williams'ın her zaman yaptığı gibi herkes derinlere iniyor ve araçların zamanında yapılması, hazırlanması ve hazır hale getirilmesi için gerçekten mucizeler yaratıyor."

"Ne yazık ki şimdi de biraz daha buna güvenmek zorundayız."

"Tüm fabrikada yeniden kesin bir karakter inşası var. Yani evet, zor bir dönem."

"Açıkçası herkes adına hayal kırıklığına uğradığımı hissediyorum. Zor bir yerde olduğumuzu hissediyoruz. Şimdi tek yapmamız gereken motivasyonumuzu, açlığımızı korumak ve güçlü bir şekilde geri dönmek." dedi.

Daniel Ricciardo, RB F1 Team VCARB 01, Alex Albon, Williams FW46, crash out on the opening lap

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images