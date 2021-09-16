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Tost: "Tsunoda ile kontrat yenileme konusunda hiç şüpheye düşmedik"

Çeviren:
Kemal Şengül
, Kıdemli Editör

AlphaTauri patronu Franz Tost, Yuki Tsunoda'nın takımda kalmasına şaşırmadığını çünkü devam edeceklerinden emin olduğunu söyledi.

Tost: "Tsunoda ile kontrat yenileme konusunda hiç şüpheye düşmedik"

Yuki Tsunoda, bu yıl Formula 1'e giren üç çaylaktan biriydi ve şimdiye kadar çok sayıda hata yaparak hayal kırıklığı yarattı.

Japon pilot, bazı yarışlarda öne çıksa da, hemen hemen hiçbir  yarışta Pierre Gasly seviyesinde değildi ve sık sık kaza yaptı.

Buna rağmen gelecek yıl takımda kalacağı doğrulandı ve Tsunoda, yaptığı hatalardan sonra bunun gerçekleşmesini beklemediğini söylemişti.

AlphaTauri patronu Tost ise, bu konuda şüphesi olup olmadığı sorulduğunda şöyle yanıt verdi: "Kişisel açıdan hayır, bu açıdan hiç şüphe duymadım. Çünkü günümüzde Formula 1'e bir çaylak getiriyorsanız, ona vakit vermelisiniz. Formula 1 gerçekten çok karmaşık bir spor. O kadar zor ki genç bir çocuğun buraya gelerek, deneyimli bir sürücüden daha iyisini yapmasını bekleyemezsiniz."

"Yuki şimdiye kadar oldukça iyi bir iş çıkardı. Hızlıydı, Budapeşte'de altıncı oldu ve ilk yarışı Bahreyn'i de dokuzuncu bitirdi. Elbette bazı kazalar yaptı ama bence her zaman kazaların, eğitim sürecinin bir parçası olduğunu söylerim. Kaza yapmanıza izin verilmezse sınırı nasıl bulacaksınız? Umarım bu kaza dönemi sona ermiştir."

"Kolay olmayacak olsa da sezonunun ikinci sarısını sabırsızlıkla bekliyorsunuz. Çünkü genç sürücüler ne Amerika ne Meksika ne Sao Paulo ne de Türkiye'yeyi bilmiyorlar. Fakat şu anda Formula 1'in en hızlı sürücülerinden biri olan Pierre Gasly'nin yanında çok şey öğrenebilir. Verileri karşılaştırabilir ve yetenekleriyle beraber bu farkı kapatacağını düşünüyorum. Gelecek yıl yeni bir aracımız olacağı için sürücü kadromuzu korumak güzel olacak, yani en azından sabır olan bir şey olacak ve bu bizim için önemli bir şey."

Tost, yeni kontratın, yılın kalan kısmı için Japon pilotun güvenini artıracağı görüşünde.

"Elbette yardımcı oluyor çünkü takımda kalacağını biliyor. Ayrıca az önce de söylediğim gibi yılın ikinci kısmı, bilmediği pistlerde olacağı için kolay geçmeyecek. Fakat yine de performansını artıyor, iyi bir iş yapıyor ve buna paralel olarak da kendine olan güveni artacak."

"Elbette Formula 1 aracıyla yüksek süratlerde kaza yaparsanız bundan öylece uzaklaşmak kolay olmaz fakat Yuki'nin özgüvenini yeniden kazanabilecek bir yapıda olduğunu düşünüyorum."

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