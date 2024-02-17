Martin: "Marquez, sezon başından itibaren zafer mücadelesi verebilir"
Ducati sürücüsü Jorge Martin, 2024 MotoGP sezonu önümüzdeki ay Katar'da başladığında Marc Marquez'in zafer için mücadele edebileceğine inanıyor.
Altı kez Dünya Şampiyonu olan Marquez Japon üreticiyle geçirdiği 11 yılın ardından Honda'dan ayrılarak bu yıl 2023'ten itibaren Gresini tarafından işletilen bir Ducati kullanacak.
Marquez, Sepang'daki ilk sezon öncesi testinde en çok ilgi çeken isimlerden biri oldu ve altıncılık elde etti.
İspanyol sürücü pistte zaman kaybetmesine neden olan bazı teknik sorunlarla karşılaştı ve Ducati'yi hâlâ Honda'yı sürdüğü gibi sürdüğünü itiraf ederek Martin ya da Ducati'nin son Dünya Şampiyonu Francesco Bagnaia kadar hızlı olmadığını iddia etti.
Ancak geçen yılın ikincisi Martin, Marquez'in sezon açılışını kazanmak için mücadele edebileceğini düşünüyor.
Martin, Marquez'in test sırasında beklenenden daha hızlı mı yoksa daha yavaş mı olduğu sorusu üzerine şunları söyledi: "Beklediğim yerde, bu yüzden belki de Katar'da zafere hazır olacak."
Pramac sürücüsü Martin, son tura kadar çekişmeyi sürdürdüğü yoğun bir mücadelenin ardından 2023 şampiyonluğunu Bagnaia'ya kaptırdı.
Martin, Sepang testi sonunda Bagnaia'nın sadece 0.172 saniye gerisinde ikinci en hızlı dereceyi elde ederek momentumunu korudu.
Jorge Martin, Pramac Racing, Marc Marquez, Repsol Honda Takımı.
Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images
Martin üç günlük test boyunca kendi performansına odaklandığını söylerken, geçen yılki deneyiminin kendisini bu sezona daha iyi hazırladığını belirtti.
"Kendimi oldukça güçlü ve deneyim sahibi hissediyorum. İleriye doğru adımlar atıyoruz."
"Geçen sezon yeni motosikletim vardı ve bu sefer kendimi çok iyi hissettim. Biraz daha fazla çalışmamız gerekti ama sonunda daha iyi bir temele ulaştık."
"Tamamen kendime odaklandım, becerilerimi ve sürüş tarzımı geliştirmeye çalışıyorum; böylelikle gerisi de gelecektir. Sanırım geçen sezonun tecrübesi de çok yardımcı olacak. Umarım Pecco ile yeniden mücadele edebiliriz."
"Kendimi her şey için hazır hissediyorum. Ama bu testleri analiz etmek gerçekten zor çünkü pek çok kişi zaten iyi bir hıza sahip. Bence mücadelede sadece Pecco ve ben olmayacağız, daha pek çok sürücü olacak."
Ducati teste sürücüleri için farklı bir karoser getirdi ve Martin ilk iki gün boyunca motosikletiyle bu karoserle mücadele etti.
"Karoserin Pecco ve Enea'nın [Bastianini] hoşuna gittiğini gördüm ama benim gitmedi. Bu durumu garipsedim çünkü normalde aynı yorumları yapıyoruz."
"Son gün sabah kendimi rekabetçi hissettim. Biraz daha iyi olduğumu ve daha fazla potansiyele sahip olduğumu hissettim. Sonunda 2024 için bir pakete sahip olduğumuz için mutluyum."
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