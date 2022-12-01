2021 IndyCar şampiyonu Palou, McLaren F1'in yeni yedek pilotu oldu

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Geride kalan birkaç yıllık dönemde McLaren, Mercedes bünyesinde yer alan yedek sürücüleri kullanıyordu.

Hatta Nyck de Vries, Lando Norris'in hastalandığı Brezilya GP'de direksiyona geçmek üzereydi. Nihayetinde McLaren'ın yedek pilota ihtiyacı olmadı.

2023 yılında ise durum biraz daha farklı olacak çünkü İngiliz ekip, 2023 yılı için Alex Palou ile yedek pilotluk için anlaşma imzaladı.

İspanyol sürücü, Amerika Grand Prix'sinde MCL36 ile piste çıkmıştı ve ayrıca geçtiğimiz günlerde McLaren MCL35M ile test yaptı. Yaz aylarında da Spielberg'de 2021 MCL35M'i sürmüştü.

Alex Palou, McLaren MCL36 Photo by: Carl Bingham / Motorsport Images

Kısa bir açıklama yayınlayan McLaren, başarılı sürücünün yeni sezonda kendilerinin yedek pilotu olacağını doğruladı.

Palou, IndyCar'daki görevlerine ek olarak Norris veya Oscar Piastri'nin sürüş yapamadığı durumlarda F1 aracının direksiyonuna geçecek. IndyCar ve F1 yarışlarının çakıştığı noktalarda kimin yedek pilotu olacağı belli değil. Muhtemelen Mercedes bünyesinde yer alacak isimler kullanılacak ve bu isimlerden birisinin Mick Schumacher olması bekleniyor.

Palou, "McLaren'ın yedek pilotlarından biri olmak onur verici."

"Daha önce hem MCL35M hem de MCL36'nın direksiyonuna geçmiştim ve benim için harika deneyimlerdi."

"Gelecek yılki araçta yer almak için sabırsızlanıyorum. Kendimi bir sürücü olarak geliştirmek heyecan verici ve McLaren'ın bana bu yeni rolü vermeyi kabul etmesini de gerçekten takdir ediyorum." dedi.

Palou önümüzdeki yıl Ganassi ile serideki IndyCar'daki dördüncü sezonuna başlayacak.