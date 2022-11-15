Button: "Verstappen, Perez'e yardım etseydi çok daha iyi görünebilirdi"

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Max Verstappen 2022 dünya şampiyonluğunu şimdiden garantilemiş olsa da, takım arkadaşı Sergio Perez hâlâ şampiyona ikinciliği için mücadele ediyor.

Red Bull Racing, Meksikalı pilotun Brezilya GP'sinde daha fazla puan almasını sağlamak amacıyla Verstappen'e yarışın son kısmında takım arkadaşının gerisine düşmesini emretti.

Ancak Hollandalı pilot, Perez'in hoşnutsuzluğuna rağmen bu takım emrini görmezden gelmeye karar verdi.

Perez, Verstappen'in kurallara uymayarak gerçek yüzünü gösterdiğini söylerken, dünya şampiyonu da Perez'in geçmesine izin vermemesinin nedenleri olduğunu belirtti.

Bu mesajlar Jenson Button için sürpriz olmuş.

2009 dünya şampiyonu Any Driven Monday'e, "Checo'nun yorumu beni daha çok şaşırttı. 'Bu onun gerçekte kim olduğunu gösteriyor' dedi."

"Bu zor bir durum çünkü hikayenin sadece bir tarafını duyuyoruz. Max'in nedenlerinin ne olduğunu duymuyoruz. Bu haliyle pek iyi görünmüyor."

"Eğer 'Geçmesine izin vermeyeceğim çünkü kendimce sebeplerim var' deyip sonra da sebep göstermezseniz, bencil görünür ve takımınızı ya da takım arkadaşınızı düşünmüyor izlemi yaratırsınız."

"Ayrıca Red Bull'un böyle bir şeyi Max'e neden yarış sırasında sorduğu da merak konusu, oysa Max'in söylediğine bakılırsa bunu önceden konuşmuşlardı. Görünüşe göre yarış hafta sonundan önce bunu takım olarak doğru düzgün tartışmadılar."

"Bu daha büyük bir sorun gibi görünüyor çünkü Red Bull kendisini pazarlama anlamında negatif bir durum içerisine soktu."

"Gerçekten yazık oldu çünkü yarışı mükemmel şekilde bitirebilirlerdi. Yarışın ilk bölümünde Lewis'le yaşanan olay, kimin hatası olursa olsun, görmek istemediğimiz bir şeydi ama 'hadi Checo, burada birkaç puan daha al ve şampiyona ikinciliğine çık, böylece yılı 1-2 bitirebiliriz' deseydi harika olurdu."

"Ancak şu anda elimizdeki hikâye bu değil." dedi.