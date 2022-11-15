Vettel: "Güvenlik aracı beni dezavantajlı konuma düşürdü"

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Sebastian Vettel, Brezilya GP'nin son bölümünde piste giren güvenlik aracının ardından kullanılmış sert lastiklere sahipti.

Bundan ötürü rakipleri kendisini birere birer geçti ve Alman pilot yarışı 11. sırada tamamlayıp, hafta sonunu puansız kapattı.

Yarışın ardından hayal kırıklığı yaşadığı görülen Vettel, yapabileceği pek bir şey olmadığını düşünüyor.

Vettel, "İyi bir start aldım ve iyi bir konumdaydık. Fakat ilk pit stopta birkaç pozisyon kaybettim ve bu da yarışımı etkiledi."

"İyi bir tempom vardı ama ikinci güvenlik aracı geldi ve yarışımı mahvetti. Yarış yeniden başladığımda, etrafımdaki rakiplerin çoğu Yumuşak lastik kullanırken kendimi Orta lastiklerde buldum."

"Güvenlik aracından sonra yarış yeniden başladığında, lastiklerimiz hem kullanılmış hem de sertti. Oysa herkes yumuşak lastiklere geçmişti. Bu yüzden söyleyecek fazla bir şey yok."

"Herkes yumuşak lastik kullanıyordu ve yerimi korumanın zor olacağını biliyordum. Zaten birkaç tur sürdü ve sonra tüm yumuşak lastiğe sahip araçlar öne geçti."

"Başka bir şey de yapamazdık çünkü lastiğimiz kalmamıştı." dedi.

Vettel, neyi daha farklı yapabileceği sorulduğunda, "Bugün daha fazla puan kazanabilirdik ancak işlerin gidişatı düşünüldüğünde, daha iyisini yapabileceğimizi düşünmüyorum."

"Yarışlar bazen böyle olabiliyor. Önümüzdeki hafta sonu Abu Dhabi'de tekrar puan kazanmaya çalışacağız." cevabını verdi.