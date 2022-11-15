Wolff: "Abu Dhabi GP için önceliğimiz Hamilton'ın kazanması değil"

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2007 yılında Formula 1'e giriş yapan Lewis Hamilton, o günden bu yana yarıştığı her sezonda en az bir kez kazanmayı başardı.

Bu süreçte her zaman en hızlı araçlara sahip olmasa da, en az bir kez yarış kazanan Hamilton, bu yıl Mercedes W13 ile aynı başarıyı yakalayamadı.

Şimdiye kadar 21 yarış yapıldı ve İngiliz pilot, bu süreçte ikincilikten öteye gidemedi. Ayrıca Mercedes de bu süreçteki ilk galibiyetini son yarış Brezilya'da George Russell ile aldı.

Bu serinin sona ermemesi için Abu Dhabi'de Hamilton'ın kazanmasına odaklanacakları yorumlarını değerlendiren Toto Wolff, böyle bir şey olmayacağı konusunda net.

Wolff, "Lewis'in bizim tarafımızdan herhangi bir önceliğe ihtiyacı olduğunu düşünmüyorum, zaten istediği de bu değil."

"Her sezon en az bir yarış kazanma rekoru onun için gelecek yıl daha fazla galibiyet ve umarım şampiyonluk için mücadele etmesini sağlayacak bir araç üretmek kadar önemli değil."

"Takımımız her zaman pist üstünde takım arkadaşları arasında eşit mücadele olmasına önem vermiştir."

"Bir sürücünün matematiksel olarak şampiyonluk şansını kaybetmesine kadar da böyle bir şey hiç yapmadık."

"Sao Paulo'da aynı lastiklerle birbirlerine karşı yarışmaları için sabırsızlanıyorduk. Aslında böyle bir senaryo sabahki strateji toplantımızda da görülmüştü." dedi.