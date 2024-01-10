Button: "2024'te Red Bull'un ana rakibi Mercedes olacak"
Formula 1 şampiyonu Jenson Button 2024 yılında Red Bull Racing'in en büyük rakibinin Ferrari ya da McLaren değil Mercedes olmasını bekliyor.
2023'te Red Bull Racing'in net bir rakibi yoktu. Max Verstappen ve Sergio Perez sayesinde, 22 yarışın 21'inde Avusturya milli marşı çalındı.
Christian Horner önderliğindeki Avusturyalı takım için eşi benzeri görülmemiş bir sezon geçirdi ve rakip takımlara karşı büyük bir üstünlük kurdu.
Red Bull'un ardındaki grupta ise sezon boyunca heyecan verici savaşlar vardı. McLaren, Aston Martin, Ferrari ve Mercedes yıl boyunca güzel savaşlar verdiler.
Dolayısıyla yeni sezonda Red Bull'un en yakın rakibinin kim olacağı net değil.
Fakat 2009 F1 Dünya Şampiyonu Jenson Button, Mercedes'in yeni sezonda tekrar öne çıkacağını düşünüyor.
Button, Sky Sports'a verdiği demeçte, "Bu sporda, son 10 yıla bakarsanız, her şeyin Mercedes ve Red Bull'dan ibaret olduğunu görürsünüz."
"Şahsen Ferrari'nin de bu mücadelede yer almasını çok isterdim. Sezon sonuna doğru Red Bull'un en yakın rakibinin Ferrari olduğunu iddia edebilirsiniz ama Mercedes'in iyi bir ilerleme kaydedeceğini düşünüyorum."
"Bunun şampiyonluk için yeterli olup olmayacağını ise bilmiyorum." dedi.
Fotoğraf: Williams
Jenson Button, Williams FW14B
Button, sadece araçların değil, sürücülerin de fark yaratacağı bir yıl olacağı görüşünde.
"Ciddi anlamda güçlü kadrolar var. Mesela Mercedes'i göz ardı edemeyiz. Lewis'i [Hamilton] tanıyorum, üç yıl boyunca takım arkadaşıydık. George'un [Russell] Lewis'e bu kadar yaklaşmış olması etkileyici."
"Fakat McLaren'ın genç yetenekleri de çok güçlü. Oscar [Piastri] artık çaylak değil ve 2024'te daha istikrarlı olacak."
"Elbette iyi bir pilot olduğunu gösterdi fakat tutarlı değildi. Lando'nun [Norris] yarısından daha az puan topladı."
"Yine de ikinci sezonunda rekabetçi olacağını düşünüyorum. Bu iki sürücü McLaren'ı kesinlikle biraz ileriye taşıyacak."
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