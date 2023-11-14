Button: "İçimden bir ses '2024 Red Bull için zor olacak' diyor"

Jenson Button 2009 yılında Brawn GP ile eşi benzeri görülmemiş bir sezon başlangıcı geçirmiş ve herkesi şaşırtmıştı.

Kısmen çift katmanlı difüzör sayesinde sezona beklenmedik şekilde iyi başladılar ve sezon sonunda hem sürücüler hem de takımlar şampiyonluğunu kazandılar.

Halihazırda sporu Red Bull domine ediyor ve McLaren sezon içerisinde büyük bir adım atsa da, diğer takımlar aynı başarıyı gösteremediler.

Diğer takımların Red Bull'u yakalamak adına Brawn benzeri bir çözüme ihtiyacı olup olmadığı sorusuna Button, Sky'a şöyle yanıt verdi: "Gelecek yıl kural değişiklik yok, oysa biz bunlara sahip olduğumuz için şanslıydık."

"Ayrıca sporun artık daha da rekabetçi olduğunu da düşünüyorum."

"Şu anda önde savaşan çok sayıda harika takım var ve küçük bir hata bile sizi dördüncü takım konumuna düşürüyor."

"Red Bull'u yakalamak kolay değil fakat diğer takımlar giderek yaklaşıyorlar."

"Brezilya harika bir örnek olmasa da bu yılın ikinci yarısında McLaren ve Mercedes gibi takımların Red Bull'larla çok yakın mücadele ettiğini gördük."

"Max'in küçük bir avantajı vardı ama takım arkadaşı aynı şeye sahip değildi."

"Şahsen, gelecek yıl sürprizler olabileceğini düşünüyorum. Her şeyin Red Bull'un istediği gibi olacağını sanmıyorum."

"Bu yıl bu takım için olağanüstü geçti fakat içimden bir his gelecek yılın aynı olmayacağını söylüyor."

"Sporun da ihtiyacı olan şey bu: biraz karmaşaya ihtiyacımız var."