Button: "Leclerc ve Vettel bu yıl birlikte daha iyi çalışmalı"

Ferrari geçen yıl ciddi bir yere basma gücü eksikliğiyle mücadele ettiği gibi, Charles Leclerc ve Sebastian Vettel arasındaki liderlik konusuyla da mücadele etmek zorunda kalmıştı.

Hatta Rusya ve Brezilya gibi bazı yarışlarda ikili arasında bazı olumsuz anlar da yaşandı.

Leclerc başlangıçta Vettel'in gerisinde kalacak gibiydi, ancak takım arkadaşını geride bırakmaya başladı ve artık iki pilotun durumunun eşit olduğu düşünülüyor.

Button'a göre, ikilinin arasındaki gerginlik 2020'de daha az olacak ve birlikte iyi şekilde mücadele edecekler.

“Ferrari ikilisi, 2019'da bazı olaylar yaşadı ancak ancak umarım bu yıl böyle olmayacak. İkisi de çok hızlı. Geçen sezon takımda birbirlerinin konumunu bulmak zorunda kaldılar."

"Takımın yeni ismi Leclerc, herkesten daha fazla pole pozisyonu aldı. Ancak Vettel dört kez dünya şampiyonu olarak kalmaya devam ediyor."

"İlk yıldan sonra bu yıl gerçekten bir takım olarak birlikte çalışabilirler. Sadece birbirleriyle değil, Mercedes'e karşı da savaşmak zorundalar. "

Button'a göre Ferrari, geçen yıl bazı anlarda masaya yumruğunu vurmalıydı.

"Bence Ferrari gibi bir ekipte yönetim çok önemli ve geçen sene belli zamanlarda iyi şekilde yönetilmediler."

“Sebastian şimdi takım arkadaşının ne kadar hızlı olduğunu anlıyor, bu yıl daha iyi geçinecekler, ve bence çok güçlü bir ikili."

"Bir aracı doğru şekilde ayarlamak söz konusu olduğunda Sebastian çok güçlü, mühendislerle herkesten daha fazla zaman geçiriyor."

"Her zaman en iyisini yapmaya çalışıyor. Bir takıma yeni ve genç bir sürücü geldiğinde, eğer hızlıysa deneyimli sürücünün canını yakar. Şimdi aynı seviyedeler ve iyi bir işbirliğine sahip olabilirler."

"Umarım bunu yaparlar, çünkü bu şampiyona için çok önemli."