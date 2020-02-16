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Formula 1 / Son dakika

Mercedes, Verstappen ve Leclerc'in uzun süreli anlaşmalarından rahatsız değil

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Mercedes, Verstappen ve Leclerc'in uzun süreli anlaşmalarından rahatsız değil
Ekleyen:
Yardımcı Editör: Jonathan Noble
Çeviren: Abdullah Çelik, Şef Editör
16 Şub 2020 09:35

Toto Wolff, genç yetenekler Max Verstappen ve Charles Leclerc'in rakip takımlarla olan uzun vadeli anlaşmalarına rağmen, gelecekte bu konuda sorun yaşayacaklarını düşünmüyor.

Leclerc'in Ferrari ile imzaladığı son anlaşma 2024 sonuna kadar devam ederken, Verstappen'in Red Bull'la anlaşması 2023 sonuna kadar devam edecek.

Mercedes'in Lewis Hamilton'la devam etmesi bekleniyor ancak hem Hamilton, hem de takım arkadaşı Valtteri Bottas 30 yaşın üzerindeler.

Verstappen ve Leclerc'in anlaşmalarının hatırlatılması üzerine Wolff, kendilerinin de bu konuda kötü durumda olmadıklarını, kendi bünyelerinde ve kendilerine yakın olan George Russell ve Esteban Ocon gibi yetenekli gençlerin olduğunu söyledi.

Wolff, "Mercedes'in bünyesinde yer alan George Russell gibi çok heyecan verici genç pilotlarımız var. Onun da geleceği parlak."

"Onun dışında bugün Renault'da olan, çok uzakta olmayan, Mercedes ailesinin kuzeni olan Esteban var."

"Max ve Charles her zaman en hızlı araçlarda olmak isteyeceklerdir. Anlaşmalar ortada ancak bazen anlaşmanın ne kadar süreli olduğundan ve başlıkta yazandan ziyade detaylar önemlidir."

"Bu yüzden bizim görevimiz en hızlı aracı üretmek. Bunu yaptığımız zaman, bizim araçlarımızı sürmek için istekli olan yetenekler konusunda sıkıntı yaşamayacağız." dedi.

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Liste

Mercedes AMG F1 W11

Mercedes AMG F1 W11
1/14

Fotoğraf: Mercedes AMG

Mercedes AMG F1 renk düzeni detayı

Mercedes AMG F1 renk düzeni detayı
2/14

Fotoğraf: Mercedes AMG

Mercedes AMG F1 renk düzeni detayı

Mercedes AMG F1 renk düzeni detayı
3/14

Fotoğraf: Mercedes AMG

Mercedes AMG F1 renk düzeni detayı

Mercedes AMG F1 renk düzeni detayı
4/14

Fotoğraf: Mercedes AMG

Mercedes AMG F1 livery

Mercedes AMG F1 livery
5/14

Fotoğraf: Mercedes AMG

Mercedes AMG F1 renk düzeni

Mercedes AMG F1 renk düzeni
6/14

Fotoğraf: Mercedes AMG

Mercedes AMG F1 renk düzeni

Mercedes AMG F1 renk düzeni
7/14

Fotoğraf: Mercedes AMG

Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1 renk düzeni detayı

Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1 renk düzeni detayı
8/14

Fotoğraf: Mercedes AMG

Mercedes AMG F1 renk düzeni detayı

Mercedes AMG F1 renk düzeni detayı
9/14

Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Sir Jim Ratcliffe, Ineos kimya grubu başkanı ve CEO'su ve Toto Wolff, Mercedes AMG Yönetici Direktörü

Sir Jim Ratcliffe, Ineos kimya grubu başkanı ve CEO'su ve Toto Wolff, Mercedes AMG Yönetici Direktörü
10/14

Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Sir Jim Ratcliffe, Ineos kimya grubu başkanı ve CEO'su ve Toto Wolff, Mercedes AMG Yönetici Direktörü

Sir Jim Ratcliffe, Ineos kimya grubu başkanı ve CEO'su ve Toto Wolff, Mercedes AMG Yönetici Direktörü
11/14

Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Sir Jim Ratcliffe, Ineos kimya grubu başkanı ve CEO'su ve Toto Wolff, Mercedes AMG Yönetici Direktörü

Sir Jim Ratcliffe, Ineos kimya grubu başkanı ve CEO'su ve Toto Wolff, Mercedes AMG Yönetici Direktörü
12/14

Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Sir Jim Ratcliffe, Ineos kimya grubu başkanı ve CEO'su ve Toto Wolff, Mercedes AMG Yönetici Direktörü

Sir Jim Ratcliffe, Ineos kimya grubu başkanı ve CEO'su ve Toto Wolff, Mercedes AMG Yönetici Direktörü
13/14

Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Sir Jim Ratcliffe chairman and chief executive officer of the Ineos chemicals group and Toto Wolff, Executive Director (Business), Mercedes AMG

Sir Jim Ratcliffe chairman and chief executive officer of the Ineos chemicals group and Toto Wolff, Executive Director (Business), Mercedes AMG
14/14

Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

2019'da adı Ferrari ile anılan Hamilton, sezon bittikten sonra Mercedes ile görüşmelerin pek iyi geçmediği yönündeki iddiaları yalanlamıştı.

Wolff, Hamilton'la devam etmelerinin mantıklı olacağını ancak kış boyunca görüşme yapmadıklarını söyledi.

Wolff, "Biz aracımızda her zaman en hızlı adamı görmek isteriz ve Lewis'in en hızlı araçta olmak istediğini biliyoruz. Bu açıdan iki taraf için karşılıklı hedef aynı."

"Ancak biliyorsunuz, 10 ay boyunca dünyayı dolaşıyoruz. Her saniye sinirlerimizi kullanıyoruz. Bu yüzden kış döneminde birbirimizi rahat bırakıyoruz."

"Onunla en son Noel partisinden önceki akşam konuşmuştum. İyi bir sohbetti. O, Amerika'dan döndüğünde ya da sezon başladığında görüşmelere yeniden başlayacağız."

"Takımın en iyi sürücüleri etkileme konusunda yeteneklerine olan inancım büyük. Şu anda Lewis de 6 şampiyonlukla günümüzdeki en iyi pilot olduğunu kanıtladı."

"Orta ve uzun vadede, en iyi pilotu etkilemeye devam edecek teknolojiyi üreteceğimizi umuyorum." dedi.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Pilotlar Charles Leclerc , Lewis Hamilton Şimdi al , Max Verstappen Şimdi al
Takımlar Mercedes Şimdi al
Editör Valentin Khorounzhiy

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