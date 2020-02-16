Mercedes, Verstappen ve Leclerc'in uzun süreli anlaşmalarından rahatsız değil

Leclerc'in Ferrari ile imzaladığı son anlaşma 2024 sonuna kadar devam ederken, Verstappen'in Red Bull'la anlaşması 2023 sonuna kadar devam edecek.

Mercedes'in Lewis Hamilton'la devam etmesi bekleniyor ancak hem Hamilton, hem de takım arkadaşı Valtteri Bottas 30 yaşın üzerindeler.

Verstappen ve Leclerc'in anlaşmalarının hatırlatılması üzerine Wolff, kendilerinin de bu konuda kötü durumda olmadıklarını, kendi bünyelerinde ve kendilerine yakın olan George Russell ve Esteban Ocon gibi yetenekli gençlerin olduğunu söyledi.

Wolff, "Mercedes'in bünyesinde yer alan George Russell gibi çok heyecan verici genç pilotlarımız var. Onun da geleceği parlak."

"Onun dışında bugün Renault'da olan, çok uzakta olmayan, Mercedes ailesinin kuzeni olan Esteban var."

"Max ve Charles her zaman en hızlı araçlarda olmak isteyeceklerdir. Anlaşmalar ortada ancak bazen anlaşmanın ne kadar süreli olduğundan ve başlıkta yazandan ziyade detaylar önemlidir."

"Bu yüzden bizim görevimiz en hızlı aracı üretmek. Bunu yaptığımız zaman, bizim araçlarımızı sürmek için istekli olan yetenekler konusunda sıkıntı yaşamayacağız." dedi.

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2019'da adı Ferrari ile anılan Hamilton, sezon bittikten sonra Mercedes ile görüşmelerin pek iyi geçmediği yönündeki iddiaları yalanlamıştı.

Wolff, Hamilton'la devam etmelerinin mantıklı olacağını ancak kış boyunca görüşme yapmadıklarını söyledi.

Wolff, "Biz aracımızda her zaman en hızlı adamı görmek isteriz ve Lewis'in en hızlı araçta olmak istediğini biliyoruz. Bu açıdan iki taraf için karşılıklı hedef aynı."

"Ancak biliyorsunuz, 10 ay boyunca dünyayı dolaşıyoruz. Her saniye sinirlerimizi kullanıyoruz. Bu yüzden kış döneminde birbirimizi rahat bırakıyoruz."

"Onunla en son Noel partisinden önceki akşam konuşmuştum. İyi bir sohbetti. O, Amerika'dan döndüğünde ya da sezon başladığında görüşmelere yeniden başlayacağız."

"Takımın en iyi sürücüleri etkileme konusunda yeteneklerine olan inancım büyük. Şu anda Lewis de 6 şampiyonlukla günümüzdeki en iyi pilot olduğunu kanıtladı."

"Orta ve uzun vadede, en iyi pilotu etkilemeye devam edecek teknolojiyi üreteceğimizi umuyorum." dedi.