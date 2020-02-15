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Formula 1 / Son dakika

Egington: "Yeni aracı geliştirmek için çok fazla çaba gösterdik"

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Egington: "Yeni aracı geliştirmek için çok fazla çaba gösterdik"
Ekleyen:
, Editör
15 Şub 2020 18:05

AlphaTauri'nin teknik direktörü Jodie Egington, 2020 Formula 1 aracının aerodinamisini geliştirmek için çok fazla çaba gösterdiklerini söyledi.

Toro Rosso geçen yıl önemli bir adım atmayı başarmış ve çoğu yarışta orta grubun önlerinde mücadele etmişti.

James Key yerine teknik direktörlük görevine getirilen Egington, 2020 yılında aracın özellikle aero performansını arttırmaya odaklandıklarını söyledi.

Egington, "İlk AlphaTauri aracı olan AT01, geçen yılki STR14'ün evrimi olarak tanımlanabilir, çünkü 2020 teknik düzenlemelerindeki değişiklikler çok küçük. Bu nedenle, aracın bir bütün olarak verimliliğini artırmak ve aerodinamik departmana maksimum hareket özgürlüğü sağlamak amacıyla güç ünitesinin yerleşim düzeni üzerinde çalışmaya, süspansiyonun, tüm sistemlerin ve entegrasyonlarının iyileştirilmesine odaklandık."

"Bu, Honda ile üçüncü yılımız ve güç ünitesinin düzeni üzerinde çalışırken, istikrar faktörü ön plana çıkıyor. Geçen sezon bizim için verimliydi, ancak 2018'de de her şey çok başarılıydı. Şimdi bir sonraki adımı atma fırsatımız var ve hem onlarla hem de Red Bull Technology ile iyi ilişkimiz sayesinde, güç ünitesinin ve şasinin entegrasyonunu en iyi hale getirmeyi başardık."

"Geçen yılki Red Bull aracının arkasını şasiye uyarlamamız gerekiyordu, ancak her yıl bu tarz sorunların üstesinden geliyoruz."

"Güç ünitesi düzenindeki değişiklikler nedeniyle, vites kutusu tamamen aynı olmasına rağmen, tekrar homologe edilmesi gerekti. Ön süspansiyon ve aracın gövde kısmına monte edilen parçalar da geçen yılki RB15'ten geliyor, ancak kendi başımıza da bazı süspansiyon parçaları geliştirdik."

"Ayrıca Red Bull'dan hidrolik sistemler ve bunlarla ilişkili diğer parçaları da alıyoruz. 2020 teknik kurallarındaki bazı değişiklikler, ön frenlerin hava kanallarını etkiledi ve bu parçaları kendi başımıza geliştirip üretmeliyiz."

"2019'un ikinci yarısında aerodinamiyi ve güç ünitesini geliştirerek rekabet seviyemizi artırdık. Bu önemli bir adımdı. Sezon boyunca aracı sürekli olarak geliştirebileceğimizi kanıtladık."

"Yeni araçta benzer bir yaklaşımımız var. Ancak bu yıl 2021'e hazırlanmak zorundayız, bu nedenle AT01'i STR14 ile aynı seviyede geliştiremeyiz. Bu, görevimizi zorlaştırıyor."

"Pirelli bazı değişiklikler yapmayı planlamasına rağmen, 2020'deki lastikler aynı kaldı. Bu lastikler aşırı ısınma ve bozulmaya karşı daha iyiydi. Ancak bu, mevcut kuralların yürürlükte olduğu son yıl ve lastikleri değiştirdiğiniz taktirde iş miktarı önemli ölçüde artacak. Bu nedenle bunun olmamasına karar verildi."

"Ayrıca, geçen yıl Austin ve Abu Dhabi'de yapılan yeni lastiklerin prototip testlerinin sonuçları, yeterince tatmin edici değildi. Bu nedenle eski lastikleri tutma kararı doğruydu. Aksi takdirde, sadece değişiklik uğruna değişiklik yapmış olacaktık. 2021'de 18 inç lastiklere ve jantlara geçme kararı verildi. Formula 2 zaten bu lastiğe geçiyor ve çalışmaları hakkında değerli bilgiler alacağız, bu yüzden şimdi aşina olduğumuz lastikleri tutmak daha iyi." şeklinde konuştu.

Takımın bu yıl neler yapabileceği sorusuna ise Egington, "Şu anda tahmin yapmak için henüz çok erken, ama iyi pilotlarımız var ve onları zaten iyi tanıyoruz. Tüm bunlar çok olumlu noktalar. Teknik departmanın personeli de neredeyse hiç değişmeden kalıyor, küçük değişiklikler var, ancak hepsi planlı şeyler." yanıtını verdi.

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Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

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