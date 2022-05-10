Brundle: "Düzlüklerdeki hızı, Red Bull'u şampiyonluğun favorisi yapabilir"

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Bahreyn'deki dublenin ve Red Bull Racing'in yaşadığı dayanıklılık sorunlarının ardından Ferrari, ilk yarışta 44 puanlık fark yakalamıştı. Ancak geride kalan dört yarışın ardından bu farkın büyük bir kısmı ortadan kalktı.

Şimdi iki takım arasında sadece altı puan yer alıyor ve Max Verstappen de iki kez yarış dışı kalmasına rağmen Charles Leclerc'in 19 puan gerisinde.

Red Bull'un Imola'ya getirdiği güncellemeler Avusturyalı ekibin çıkışında büyük rol oynarken, Ferrari'ye göre düzlüklerde daha hızlı oldukları görülüyor ve bu da yarışta ciddi bir fark yaratıyor.

Leclerc, tıpkı Cidde'de olduğu gibi Miami'de de Verstappen'e düzlüklerde yetişemedi ve mevcut durum devam ederse, Ferrari'nin işi kolay olmayabilir.

Martin Brundle'a göre Ferrari için durum pek de iyi görünmüyor.

Sky Sports F1'e konuşan Brundle, "Charles Leclerc ve Ferrari'si bir kez daha pistteki en hızlı kombinasyondu ve pole pozisyonunu kazandılar fakat Ferrari, Red Bull'un hem DRS'li hem de DRS'siz mükemmel düzlük hızına yine yanıt veremedi."

Max Verstappen, Red Bull Racing RB18, Charles Leclerc, Ferrari F1-75 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

"Ferrari eğer bu yüksek hızda sürüklenme konusunu çözemezse, Red Bull her iki şampiyonada da öne çıkacak." dedi.

Brundle'a Red Bull'un sahip olduğu hız avantajı, Verstappen ve takım arkadaşı Sergio Perez'in Ferrari pilotlarına karşı taktiksel anlamda avantaj elde etmesini sağlıyor.

"Verstappen ve Leclerc, bir başka etkileyici ve olgun sürüş daha çıkardılar ancak Ferrari sürücüleri şu anda Leclerc'in Bahreyn'de Verstappen'e yaptığı kadar kolay geçişler yapamıyorlar."

"Bu, Max ve Perez'e lastiklerine bakma şansı verdiği gibi, risk almadan geçebileceklerini bildikleri için düzlükleri bekleme lüksü de sağlıyor."

Brundle'a göre Ferrari, Miami'de pit stop yaparak yarışı kazanmaya çalışabilirdi.

"Ferrari, sanal ve sonrasında gerçek güvenlik aracı girdiği esnada, en azından araçlarından birini pite alabilirdi. Verstappen, sanal güvenlik aracı çıktığı esnada pit girişini çoktan geçmişti."