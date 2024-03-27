Brundle, Verstappen yarış dışı kalmasa bile Ferrari'nin Avustralya'da kazanacağını düşünüyor
Avustralya'daki F1 hafta sonu boyunca Ferrari iyi bir tempo ile mücadele etti. Martin Brundle'a göre, Max Verstappen yarış dışı kalmasaydı bile yarışı kazanabilirlerdi.
Carlos Sainz, Ferrari SF-24, Max Verstappen, Red Bull Racing RB20
Sam Bloxham / Motorsport Images
Geçen hafta sonu Ferrari'nin iyi bir seviyede olduğu ilk antrenman seansından itibaren gayet netti.
İkinci antrenmandan Q3'e kadar, Charles Leclerc ve Carlos Sainz zaman tablosunun en tepesinde yer aldı ve sıralama turlarının son bölümünde de yine pole için en büyük aday onlardı.
Sonunda pole Max Verstappen'e gitse de, pazar günü Hollandalı pilotun yarış dışı kalmasıyla rahat bir duble yaptılar.
Martin Brundle, Verstappen yarış dışı kalmasa bile Ferrari'nin galibiyete ulaşabileceğini düşünüyor.
Brundle şöyle konuştu: "Asıl soru, Ferrari'nin -Max yarış dışı kalmasıydı- Red Bull'un önüne geçip geçemeyeceğiydi."
"Cevabını hiçbir zaman bilemeyeceğiz ama bunun Ferrari'nin günü olduğunu hissettim."
"Sainz, Verstappen'i geride bıraktı ancak Max'in RB20'sinde sorunlar vardı."
"Diğer tarafta, ikinci Red Bull sadece beşinci olabildi. Son turda sanal güvenlik aracı devreye girmeden önce yaklaşık 30 saniye gerideydi. Yine de aracının aerodinamiği bir miktar hasar görmüş gibiydi çünkü bundan önce hızı gayet iyiydi."
Leclerc'in Sainz'ın başarısına verdiği tepki hakkında da konuşan Brundle şöyle dedi: "Sainz'ın sıralama turları ve yarışta daha hızlı olduğunu söyleme nezaketini gösterdi."
"İyileşmekte olan bir sürücünün kendisinden daha iyi performans göstermesi onu incitmiş olmalı."
Brundle, takım içerisindeki sakinliğin de Ferrari'ye strateji konusunda yardım ettiğini düşünüyor.
Martin Brundle, Sky F1
Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images
Motorsport topluluğunun bir parçası olunYorumlara katılın
Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin
Ferrari ilk güncellemelerini Japonya'ya getirecek, Imola'ya büyük paket hazırlanıyor
Leclerc: "Carlos söylemiyor ama takım patronları onunla görüşüyordur"
Sainz: "Uçağa binmeden önce yarışa katılamayacağımı düşündüm"
Stella: "Leclerc, Norris'in önünde bitirdi çünkü araçları daha hızlıydı"
Vasseur: "Kimse böyle bir sonuç beklemiyordu"
Sainz: "Gelecek yıl için hâlâ işsizim!"
Son Haberler
Chandhok: "Wolff ya da Allison'ı göndermek Mercedes'in sorunlarına çözüm olmayacaktır"
Aston Martin'e göre gerçek güç düzeni Japonya'da görülecek
Wolff, Ferrari'nin galibiyetinden memnun
Marko: "Neyse ki artık 'tüm yarışları kazanabilecek misiniz?' sorusu sorulmayacak"
Prime
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
Öne Çıkan Yorumlar