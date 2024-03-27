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Formula 1 Avustralya GP

Brundle, Verstappen yarış dışı kalmasa bile Ferrari'nin Avustralya'da kazanacağını düşünüyor

Avustralya'daki F1 hafta sonu boyunca Ferrari iyi bir tempo ile mücadele etti. Martin Brundle'a göre, Max Verstappen yarış dışı kalmasaydı bile yarışı kazanabilirlerdi.

Ezel Tan
Güncel:
Carlos Sainz, Ferrari SF-24, Max Verstappen, Red Bull Racing RB20

Carlos Sainz, Ferrari SF-24, Max Verstappen, Red Bull Racing RB20

Sam Bloxham / Motorsport Images

Geçen hafta sonu Ferrari'nin iyi bir seviyede olduğu ilk antrenman seansından itibaren gayet netti.

İkinci antrenmandan Q3'e kadar, Charles Leclerc ve Carlos Sainz zaman tablosunun en tepesinde yer aldı ve sıralama turlarının son bölümünde de yine pole için en büyük aday onlardı.

Sonunda pole Max Verstappen'e gitse de, pazar günü Hollandalı pilotun yarış dışı kalmasıyla rahat bir duble yaptılar.

Martin Brundle, Verstappen yarış dışı kalmasa bile Ferrari'nin galibiyete ulaşabileceğini düşünüyor.

Brundle şöyle konuştu: "Asıl soru, Ferrari'nin -Max yarış dışı kalmasıydı- Red Bull'un önüne geçip geçemeyeceğiydi."

"Cevabını hiçbir zaman bilemeyeceğiz ama bunun Ferrari'nin günü olduğunu hissettim."

"Sainz, Verstappen'i geride bıraktı ancak Max'in RB20'sinde sorunlar vardı."

"Diğer tarafta, ikinci Red Bull sadece beşinci olabildi. Son turda sanal güvenlik aracı devreye girmeden önce yaklaşık 30 saniye gerideydi. Yine de aracının aerodinamiği bir miktar hasar görmüş gibiydi çünkü bundan önce hızı gayet iyiydi."

Leclerc'in Sainz'ın başarısına verdiği tepki hakkında da konuşan Brundle şöyle dedi: "Sainz'ın sıralama turları ve yarışta daha hızlı olduğunu söyleme nezaketini gösterdi."

"İyileşmekte olan bir sürücünün kendisinden daha iyi performans göstermesi onu incitmiş olmalı." 

Brundle, takım içerisindeki sakinliğin de Ferrari'ye strateji konusunda yardım ettiğini düşünüyor.

Martin Brundle, Sky F1

Martin Brundle, Sky F1

Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

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