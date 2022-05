Domenicali, Almanya GP'sinin dönüşüne yeşil ışık yaktı

Almanya, F1'deki geleceği oldukça belirsiz olan ülkelerden birisi. Son Almanya GP'si 2019'da Hockenheim'da düzenlenirken, Nürburgring COVID-19'un ciddi oranda etkilediği 2020 sezonunda, Eifel GP ismiyle tek seferliğine takvimde yer aldı.

Eifel GP, o dönem takvimi doldurmak amacıyla ve ucuz bir fırsat sunduğu için gerçekleşti, ancak gelecekteki herhangi bir etkinliğin F1 için ticari açıdan ilgi çekici olması gerekecek.

Hockenheim'ın, iptal edilen Rusya GP'sinin yerini doldurmak istediği biliniyor, ancak yarış Singapur ve Japonya GP'lerinden hemen önce düzenlenecek, dolayısıyla lojistik açıdan bakıldığında bir Avrupa pistinde yarışılması imkansıza yakın.

Almanya'da bir yarış düzenlenip düzenlenmemesi ihtimali sorulan Domenicali, Volkswagen'in spora girişine açık bir göndermede bulundu.

Wall Street analistleriyle yaptığı bir toplantıda konuşan Domenicali, "Alman manzarası kesinlikle çok ilginç. Organizatör kim olursa olsun, gerektiğinde takvime geri girebilmeniz için neler yapabileceğinizi görmemiz gerekiyor."

"Eminim bu konuda net bir şey duymak istiyorsunuz, yakında olabilecek bir şey Almanya'nın takvime geri dönmesi için büyük önem taşıyabilir diyelim." dedi.

Ancak eski dünya şampiyonu Sebastian Vettel, Alman pistlerinden birinin yarış düzenleyebileceğinden şüpheli.

Vettel, "Gittiğimiz yerlere baktığınızda Almanya F1 için bu kadar para ödemeye hazır değil. Avrupa'daki diğer bölgeler ve diğer ülkeler takvimde kalmak için mücadele ediyor.

"Almanya'yı, Spa'yı, sürekli konuşulan İspanya'yı kaybetmek yazık olur. Eğer bu ülkeler yüksek giriş ücretlerini ödemeye hazır değillerse takvimden düşecekler."

"Önümüzdeki yıllarda ne olacağını göreceğiz, ancak Almanya'nın takvime geri dönmesi harika olurdu." dedi.

Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1 W10, and Max Verstappen, Red Bull Racing RB15, lead the field away at the start

Photo by: Sam Bloxham / Motorsport Images