Domenicali, Almanya GP'sinin dönüşüne yeşil ışık yaktı

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Almanya, F1'deki geleceği oldukça belirsiz olan ülkelerden birisi. Son Almanya GP'si 2019'da Hockenheim'da düzenlenirken, Nürburgring COVID-19'un ciddi oranda etkilediği 2020 sezonunda, Eifel GP ismiyle tek seferliğine takvimde yer aldı.

Eifel GP, o dönem takvimi doldurmak amacıyla ve ucuz bir fırsat sunduğu için gerçekleşti, ancak gelecekteki herhangi bir etkinliğin F1 için ticari açıdan ilgi çekici olması gerekecek.

Hockenheim'ın, iptal edilen Rusya GP'sinin yerini doldurmak istediği biliniyor, ancak yarış Singapur ve Japonya GP'lerinden hemen önce düzenlenecek, dolayısıyla lojistik açıdan bakıldığında bir Avrupa pistinde yarışılması imkansıza yakın.

Almanya'da bir yarış düzenlenip düzenlenmemesi ihtimali sorulan Domenicali, Volkswagen'in spora girişine açık bir göndermede bulundu.

Wall Street analistleriyle yaptığı bir toplantıda konuşan Domenicali, "Alman manzarası kesinlikle çok ilginç. Organizatör kim olursa olsun, gerektiğinde takvime geri girebilmeniz için neler yapabileceğinizi görmemiz gerekiyor."

"Eminim bu konuda net bir şey duymak istiyorsunuz, yakında olabilecek bir şey Almanya'nın takvime geri dönmesi için büyük önem taşıyabilir diyelim." dedi.

Ancak eski dünya şampiyonu Sebastian Vettel, Alman pistlerinden birinin yarış düzenleyebileceğinden şüpheli.

Vettel, "Gittiğimiz yerlere baktığınızda Almanya F1 için bu kadar para ödemeye hazır değil. Avrupa'daki diğer bölgeler ve diğer ülkeler takvimde kalmak için mücadele ediyor.

"Almanya'yı, Spa'yı, sürekli konuşulan İspanya'yı kaybetmek yazık olur. Eğer bu ülkeler yüksek giriş ücretlerini ödemeye hazır değillerse takvimden düşecekler."

"Önümüzdeki yıllarda ne olacağını göreceğiz, ancak Almanya'nın takvime geri dönmesi harika olurdu." dedi.

Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1 W10, and Max Verstappen, Red Bull Racing RB15, lead the field away at the start Photo by: Sam Bloxham / Motorsport Images

Gelecekteki F1 takvimiyle ilgili olarak Domenicali, Avrupa'da yeni pistleri ve daha geleneksel yarışları bir arada tutmak istediğinde ısrar etti.

Domenicali, "COVID-19 periyodunda olabildiğince esnek olarak ne kadar büyük bir şampiyonaya sahip olmak istediğimizi kanıtladık."

"Bizim görevimiz, her şeyden önce bir dünya şampiyonası düzenlediğimizden emin olmak ve sporun kritik hale gelen stratejik pazarların bir parçası olacağından emin olmak için ya ortaklarla ya da doğrudan buna dahil olan kendimiz olarak yatırımlar yapıyoruz."

"ABD'de son iki yılda inanılmaz bir patlama olduğunu söyleyebilirim. Görevimiz, bunun üzerindeki etkiyi daha da artırabileceğimizden emin olmak, ancak geliştirilmesi gereken başka alanlar ve saygı duymamız gereken gelenekler de var."

"Ancak gelenekler herhangi bir şeyi garanti ettiğimiz anlamına gelmiyor. Gelenek, daha iyi bir gelecek inşa edeceğimiz büyük bir temeldir. Avrupa kesinlikle kalmalı, takvimimizde sabit kalacak çok sayıda yarış var."

"Ancak Uzak Doğu'ya yatırım yapmak istediğimizi unutmamalıyız. COVID'den etkilendik ama orada büyümek için büyük bir potansiyel var.

"Afrika gibi iş geliştirebileceğimiz başka bölgeler de var. Dolayısıyla, F1'in geleceğinde doğru takvimin nasıl olacağını görme fırsatlarını en üst düzeye çıkarmak bizim için harika." dedi.

Domenicali, gelecek yılın takviminin ayrıntılarıyla ilgili olarak, 2023'ün artık her yıl gerçekleşmeyecek bazı etkinliklerin planlanan rotasyonunun başlangıcını göreceğini açıkça belirtti.

"Takvimde yer alacak olan Las Vegas'tan bahsediyorduk. Tabii ki önümüzdeki yıl için açıkladığımız tek şey bu. Öte yandan, stratejimizin ne olacağını yakında göreceksiniz."

"Tartıştığımız zaman dilimi içinde tüm bu sürece saygı göstermeliyiz. Yeni programı yaz sonundan daha erken olmayacak şekilde duyuracağız, çünkü bu korumak istediğimiz bir şey."

"Geri dönme prensibine sahip bazı yerlere sahip olma olasılığını denklemden çıkarmayacağız, çünkü bu birden fazla pazarda bulunmak için bir kaldıraç sağlayacaktır."

"Dediğim gibi, bu bizim gelecek takvimimizle ilgili stratejik düşüncemiz."