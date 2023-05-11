Önceki / AlphaTauri için koltuk ayarı yaptıran Ricciardo, De Vries'in yerine mi geçiyor? Sonraki / Ralf Schumacher: "Hulkenberg'in kazasıyla ilgili düşünülenleri seneye Netflix'ten öğreniriz!"
Formula 1 Haberler

Brundle, McLaren'ı uyardı: "Norris artık seçeneklerine bakacak"

Sky Sports yorumcusu Martin Brundle'a göre Lando Norris, gösterdikleri kötü performans sonrası McLaren'dan ayrılmak isteyebilir.

Александр Кабановский
Ekleyen:
Lando Norris, McLaren, is intervieewed by Martin Brundle, Sky TV

Lando Norris'in McLaren ile mevcut sözleşmesi 2025 sonuna kadar devam ediyor fakat bu kontratı tamamlamama olasılığı var.

F1'de pilot ve takım arasında yapılan her kontrat, belirli performans koşullarının yerine getirilememesi halinde erkenden feshedilebiliyor.

McLaren'ın 2022'de çok iyi bir yıl geçiremediği ve büyük umutlarla başladığı 2023'te de yine beklentilerin altında kaldığı aşikar. Takım kışın gelişim anlamında yanlış yöne giderek çok fazla performans ve vakit kaybetti.

Hal böyle olunca Lando Norris, McLaren'da umduğunu bulamamış durumda ve kontratını erkenden feshedebilir.

Martin Brundle, mevcut durumda Norris'in takımda kalmasının çok düşük bir ihtimal olduğu görüşünde.

Eski F1 pilotu, Sky Sports F1 podcast'inde "Lando inanılmaz biri ve hep 'Bu benim takımım, yıllardır buradayım ve bu takımı seviyorum' diyor."

Lando Norris, McLaren MCL60, Oscar Piastri, McLaren MCL60

Lando Norris, McLaren MCL60, Oscar Piastri, McLaren MCL60

Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

"Ancak McLaren'ın vasat takımlarla mücadele ettiği bir senaryoda, coşku kaçınılmaz olarak azalmaya başlıyor."

"Lando kesinlikle etrafına bakmaya başlayacaktır. Bu durum kontrata ve potansiyel olarak Temyiz Mahkemesi'nde açılacak davaya bağlı olsa da bunu yapmak zorunda."

"Hâlâ genç olmasına rağmen uzun süredir takımla yarışıyor. Kısacası McLaren, önümüzdeki 18 ay içinde iyi sonuçlar almak zorunda - aksi takdirde Norris eminim başka seçeneklere bakacak." dedi.

Brundle, takım patronu Zak Brown'ın durumun farkında olduğunu ve durumu daha iyi hale getirmek için elinden gelen her şeyi yapacağını düşünüyor.

Brundle, "Zak'ın finans, sponsorluk ve pazarlama ile ilgili tüm konularda büyük bir dahi olduğuna şüphe yok."

"Şu anda Andrea Stella'nın başta olduğu ve bazı yeni mühendislerin takıma geldiği önemli bir yapılanmadan geçiyorlar."

"Önümüzdeki bir ya da iki yıl içinde kendilerine pek çok fayda sağlayacak olan yeni bir rüzgar tüneli de hazırlanıyor."

"Genel olarak McLaren, özellikle de Zak büyük bir baskı hissediyor. Andreas Seidl, Alfa Romeo için onları terk etti - ama bu şu anda orada her şeyin yolunda olduğu anlamına gelmiyor."

"Bu zor bir iş - yakında ne ne olacağını görmek için beklemek lazım." dedi.

paylaşım
yorumlar

AlphaTauri için koltuk ayarı yaptıran Ricciardo, De Vries'in yerine mi geçiyor?

Ralf Schumacher: "Hulkenberg'in kazasıyla ilgili düşünülenleri seneye Netflix'ten öğreniriz!"
Александр Кабановский Daha fazlası
Александр Кабановский
Marko: "Miami, Verstappen'in en iyi yarışlarından birisiydi"

Marko: "Miami, Verstappen'in en iyi yarışlarından birisiydi"

Formula 1
Miami GP

Marko: "Miami, Verstappen'in en iyi yarışlarından birisiydi" Marko: "Miami, Verstappen'in en iyi yarışlarından birisiydi"

"Liberty, Ben Sulayem'in görevden alınmasını istiyor"

"Liberty, Ben Sulayem'in görevden alınmasını istiyor"

Formula 1

"Liberty, Ben Sulayem'in görevden alınmasını istiyor" "Liberty, Ben Sulayem'in görevden alınmasını istiyor"

"Mercedes tüm motorlarda 'acil' bir değişiklik yapmak zorunda kaldı"

"Mercedes tüm motorlarda 'acil' bir değişiklik yapmak zorunda kaldı"

Formula 1
Avusturya GP

"Mercedes tüm motorlarda 'acil' bir değişiklik yapmak zorunda kaldı" "Mercedes tüm motorlarda 'acil' bir değişiklik yapmak zorunda kaldı"

Lando Norris Daha fazlası
Lando Norris
McLaren, Bakü güncellemesiyle "ilerlediğini" düşünüyor

McLaren, Bakü güncellemesiyle "ilerlediğini" düşünüyor

Formula 1
Azerbaycan GP

McLaren, Bakü güncellemesiyle "ilerlediğini" düşünüyor McLaren, Bakü güncellemesiyle "ilerlediğini" düşünüyor

Norris: "Takım, strateji sebebiyle kendini zor bir duruma soktu"

Norris: "Takım, strateji sebebiyle kendini zor bir duruma soktu"

Formula 1
Azerbaycan GP

Norris: "Takım, strateji sebebiyle kendini zor bir duruma soktu" Norris: "Takım, strateji sebebiyle kendini zor bir duruma soktu"

Norris ve Tsunoda, Sprint Shootout öncesinde ne tür lastik kumarı oynadılar?

Norris ve Tsunoda, Sprint Shootout öncesinde ne tür lastik kumarı oynadılar?

Formula 1
Azerbaycan GP

Norris ve Tsunoda, Sprint Shootout öncesinde ne tür lastik kumarı oynadılar? Norris ve Tsunoda, Sprint Shootout öncesinde ne tür lastik kumarı oynadılar?

McLaren Daha fazlası
McLaren
Indy 500 galibi de Ferran, danışman olarak McLaren F1 takımına döndü

Indy 500 galibi de Ferran, danışman olarak McLaren F1 takımına döndü

Formula 1

Indy 500 galibi de Ferran, danışman olarak McLaren F1 takımına döndü Indy 500 galibi de Ferran, danışman olarak McLaren F1 takımına döndü

Brown: "Taban güncellemesine rağmen araçta hâlâ çok fazla sürüklenme var"

Brown: "Taban güncellemesine rağmen araçta hâlâ çok fazla sürüklenme var"

Formula 1
Miami GP

Brown: "Taban güncellemesine rağmen araçta hâlâ çok fazla sürüklenme var" Brown: "Taban güncellemesine rağmen araçta hâlâ çok fazla sürüklenme var"

Neden herkes McLaren'in yeniden yapılandırmasının bir parçası olmak istiyor?

Neden herkes McLaren'in yeniden yapılandırmasının bir parçası olmak istiyor?

Formula 1

Neden herkes McLaren'in yeniden yapılandırmasının bir parçası olmak istiyor? Neden herkes McLaren'in yeniden yapılandırmasının bir parçası olmak istiyor?

Son Haberler

Elfyn Evans kaza yaparak Portekiz Rallisi'ne veda etti!

Elfyn Evans kaza yaparak Portekiz Rallisi'ne veda etti!

WRC WRC
Portekiz Rallisi

Elfyn Evans kaza yaparak Portekiz Rallisi'ne veda etti! Elfyn Evans kaza yaparak Portekiz Rallisi'ne veda etti!

Briatore, Alonso'nun Aston Martin'e geçişinde rol oynamış

Briatore, Alonso'nun Aston Martin'e geçişinde rol oynamış

F1 Formula 1
Miami GP

Briatore, Alonso'nun Aston Martin'e geçişinde rol oynamış Briatore, Alonso'nun Aston Martin'e geçişinde rol oynamış

Quartararo karamsar: "Yamaha'daki en zor zamanımı geçiriyorum, güçlü yanlarımızı kaybediyoruz"

Quartararo karamsar: "Yamaha'daki en zor zamanımı geçiriyorum, güçlü yanlarımızı kaybediyoruz"

MGP MotoGP
Fransa GP

Quartararo karamsar: "Yamaha'daki en zor zamanımı geçiriyorum, güçlü yanlarımızı kaybediyoruz" Quartararo karamsar: "Yamaha'daki en zor zamanımı geçiriyorum, güçlü yanlarımızı kaybediyoruz"

Quartararo: "Lorenzo'nun Yamaha'da olması durumumuzu değiştirmezdi"

Quartararo: "Lorenzo'nun Yamaha'da olması durumumuzu değiştirmezdi"

MGP MotoGP
Fransa GP

Quartararo: "Lorenzo'nun Yamaha'da olması durumumuzu değiştirmezdi" Quartararo: "Lorenzo'nun Yamaha'da olması durumumuzu değiştirmezdi"

Mail listesine üye ol
Sosyal
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2023 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.