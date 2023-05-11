Brundle, McLaren'ı uyardı: "Norris artık seçeneklerine bakacak"
Sky Sports yorumcusu Martin Brundle'a göre Lando Norris, gösterdikleri kötü performans sonrası McLaren'dan ayrılmak isteyebilir.
Lando Norris'in McLaren ile mevcut sözleşmesi 2025 sonuna kadar devam ediyor fakat bu kontratı tamamlamama olasılığı var.
F1'de pilot ve takım arasında yapılan her kontrat, belirli performans koşullarının yerine getirilememesi halinde erkenden feshedilebiliyor.
McLaren'ın 2022'de çok iyi bir yıl geçiremediği ve büyük umutlarla başladığı 2023'te de yine beklentilerin altında kaldığı aşikar. Takım kışın gelişim anlamında yanlış yöne giderek çok fazla performans ve vakit kaybetti.
Hal böyle olunca Lando Norris, McLaren'da umduğunu bulamamış durumda ve kontratını erkenden feshedebilir.
Martin Brundle, mevcut durumda Norris'in takımda kalmasının çok düşük bir ihtimal olduğu görüşünde.
Eski F1 pilotu, Sky Sports F1 podcast'inde "Lando inanılmaz biri ve hep 'Bu benim takımım, yıllardır buradayım ve bu takımı seviyorum' diyor."
Lando Norris, McLaren MCL60, Oscar Piastri, McLaren MCL60
Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images
"Ancak McLaren'ın vasat takımlarla mücadele ettiği bir senaryoda, coşku kaçınılmaz olarak azalmaya başlıyor."
"Lando kesinlikle etrafına bakmaya başlayacaktır. Bu durum kontrata ve potansiyel olarak Temyiz Mahkemesi'nde açılacak davaya bağlı olsa da bunu yapmak zorunda."
"Hâlâ genç olmasına rağmen uzun süredir takımla yarışıyor. Kısacası McLaren, önümüzdeki 18 ay içinde iyi sonuçlar almak zorunda - aksi takdirde Norris eminim başka seçeneklere bakacak." dedi.
Brundle, takım patronu Zak Brown'ın durumun farkında olduğunu ve durumu daha iyi hale getirmek için elinden gelen her şeyi yapacağını düşünüyor.
Brundle, "Zak'ın finans, sponsorluk ve pazarlama ile ilgili tüm konularda büyük bir dahi olduğuna şüphe yok."
"Şu anda Andrea Stella'nın başta olduğu ve bazı yeni mühendislerin takıma geldiği önemli bir yapılanmadan geçiyorlar."
"Önümüzdeki bir ya da iki yıl içinde kendilerine pek çok fayda sağlayacak olan yeni bir rüzgar tüneli de hazırlanıyor."
"Genel olarak McLaren, özellikle de Zak büyük bir baskı hissediyor. Andreas Seidl, Alfa Romeo için onları terk etti - ama bu şu anda orada her şeyin yolunda olduğu anlamına gelmiyor."
"Bu zor bir iş - yakında ne ne olacağını görmek için beklemek lazım." dedi.
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