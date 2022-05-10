Liberty: "Takım sayısını artırmaya ihtiyacımız yok"

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Formula 1'de, spora dahil olan son takım 2016 yılında F1'e adım atan Haas'tı ve F1 altı yıldır 10 takımlı bir gride sahip.

Sporda 11 takımın yer aldığı son yıl 2016 yılıydı ve o yılın ardından Manor kapanırken, griddeki takım sayısı 10'a düştü.

Fakat son dönemde Formula 1'e olan ilgi artmış durumda ve özellikle Andretti, 11. takım olmak için yoğun çaba gösterdiği biliniyor

Liberty Media Corporation'ın CEO'su Greg Maffei, Formula 1 için on takımın yeterli olduğunu, bu nedenle yakın gelecekte takım sayısını artırmayı planlamadıklarını söyledi.

Maffei'in açıklamaları FIA'nın, neden henüz Andretti'ye yanıt vermediğini kısmen açıklıyor.

Maffei şöyle konuştu: “Şampiyona tarihinde 15 hatta 20 takımın yer aldığı zamanlar oldu."

"Biz (Liberty Media) bu spora girdiğimizde takım sayısı 10'a düşmüştü. 11. takım İngiliz Manor'dı ama takıma kayyum atandı, iflas ettiler ve bir pound'a satıldılar."

Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing, Greg Maffei, CEO, Liberty Media Corporation, and Stefano Domenicali, CEO, Formula 1, with a guest Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

"Şimdi en zayıf takım bile en az 400 milyon dolar değerinde, hatta belki de daha fazla. Bu konular konuşulurken bazı takımların değerleriyle alakalı 1 milyar dolar ya da 2 milyon dolar gibi değerler verildiğini görüyoruz. Bütün bunlar yatırımcıların ilgisini çekiyor."

"Teorik anlamda ilerleyen süreçte takım sayısını artırmak mümkün olabilir fakat bunun acil bir ihtiyaç olduğunu düşünmüyorum. Bunu yapmamızı isteyen pek çok insan var. Fakat biz buna ihtiyaç olduğunu düşünmüyoruz."

"Bunun bazı sebepleri ve bunu yapmanın getirebileceği çeşitli zorluklar var. Örneğin bazı pistlerde sadece 10 garaj var, yani padokta ve pit yolunda -yeni bir takım için- fazladan boşluk yok. Bu nedenle, 11. takımı getirmek, belirli zorluklara yol açacak."

"Biz elimizdeki mevcut takımları daha rekabetçi hale getirmeye çalışıyoruz ve bu yıl, bunun gerçekleşmeye başlayacağı sürecin henüz başındayız. Geçen yıl geride kalan Haas'ın bu yıl oldukça iyi olduğunu görebilirsiniz. Ferrari'nin geri döndüğünü de görüyoruz."