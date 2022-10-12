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Formula 1 / Japonya GP Haberler

Brundle: "Verstappen, 2022'nin en iyisiydi"

Martin Brundle, Max Verstappen'in bu yıl şimdiye kadar gösterdiği performansı övüyor ve yılın en iyisi olduğunu düşünüyor.

Niels Dijksterhuis
Ekleyen:
Çeviren:
Ezel Tan
, Editör
Brundle: "Verstappen, 2022'nin en iyisiydi"
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Max Verstappen şu anda spordaki en baskın dönemini geçiriyor ve bunu Japonya'da dünya şampiyonluğu ile taçlandırdı.

Son şampiyonun zafer sayısı şimdiden 12'ye yükseldi ve eğer kalan dört yarışta iki zafer daha alırsa, 2013'te 13 galibiyet alan Sebastian Vettel'in rekorunu yakalayacak.

Bu güçlü performans, Verstappen'e karşı her zaman eleştirel olan Martin Brundle'ın bile gözünden kaçmadı.

Sky Sports Formula 1 analisti Red Bull Racing pilotunun performansından övgüyle bahsetti.

Eski İngiliz pilot, "Max bu sezon harikaydı."

"Lewis Hamilton iyi bir araca sahip değildi. Ferrari buna sahipti ama işi kendileri için zorlaştırdılar."

"Max ilk üç yarışta iki kez yarış dışı kalarak sezona zor bir başlangıç yapsa da, gerçekten üstün bir performans sergiledi."

"Japonya'ya bakın, ilk iki virajda dışarıdan yaptığı hamle olağanüstüydü. Yeteneği ve direksiyon başındaki hissiyatı hakkında bilmeniz gereken her şeyi gösterdi."

"Böyle şartlarda içeride aracı ve yaklaşık olarak ne kadar kayabileceğini hesaba katmalısınız. Ayrıca kendi aracınızı kullanmanız, ne kadar alanınız olduğunu düşünmeniz ve kayabileceğinizi de hesaba katmanız gerekir. Dışarıda gerçekten çok iyi bir hamle yaptı ve her şeyi kontrol altında tuttu."

"Bu bana Max'in sezonunu özgüven, yarış kabiliyeti, araçla ve takımıyla ne kadar rahat olduğu anlamında özetlemiş oldu. Bu yıl tamamen baskındı."

"Dünya şampiyonu olması an meselesiydi. Ne yazık ki bunu yarış bittikten sonra sonra öğrendi." dedi.

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