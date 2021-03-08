Rossi: ‘’2021 Yamaha MotoGP motosikleti, 2020 M1’e çok benziyor’’

Yamaha, 2020’de sürücülerin istikrar eksikliği yaşamasından sonra, Katar testine, 2019 motosikletinden temel alınmış yeni bir şasi getirdi.

Rossi, Katar testinin ikinci gününde iki şasiyle de çalıştı ancak arka taraftaki yol tutuş sorunlarından dolayı şasiler arasında pek fark hissetmediğini söyledi.

Zaman tablosunda 19. sırada yer alan Rossi, konuyla ilgili şöyle dedi: ‘’Farklı şeyler denedik ancak iyi bir çözüm bulamadık. Bu yüzden son bölüm zordu.’’

‘’Özellikle hızlanmada sıkıntı yaşıyoruz çünkü çok fazla arka tutuşa sahip değilim."

‘’Motosikleti son iki gündür kullandığımız ayarlarda kullanmaya çalıştık ve şimdi verileri kontrol etmek için önümüzde iki gün var. Bir dahaki test için daha rekabetçi olmalıyız.’’

‘’Bugün iki şasiyi de kullanmaya çalıştık ancak bu iki günün sonundaki izlenimim, bu seneki motosikletin geçen seneninkine çok benzer olduğu yönünde.’’

‘’2019 şasisine çok benzer değil. İkisinin arasında bir yerde. Ancak sürdüğüm zaman 2020 motosikletine yakın bir his veriyor.’’ dedi.

Rossi’nin Pazar günündeki tur zamanı, açılış gününe kıyasla 0.2 saniye daha yavaştı. Bununla birlikte motosikletindeki bir sorundan dolayı da en hızlı tur denemesi yapmadı.

Rossi, Fabio Quartararo’nun en iyi derecesinin 1.6 saniye gerisinde kalmasının ardından yeterince hızlı olmadığını da itiraf ediyor.

‘’Tabii ki bu pozisyon harika değil ve tur zamanlarım da iyi değildi. Ancak motosiklette kendimi rahat hissetmedim.’’

‘’Sonlara doğru yumuşak lastiklerle çok zorlamamaya da çalıştık, yani belki daha iyisini yapabilirdim.’’

‘’Ancak bu bir ciddi bir problem değil. Problem benim yeterince hızlı olmamamdı. Şimdi takımla birlikte verileri kontrol edip, bir sonraki test için daha farklı bir yol denemeliyiz.’’

Rossi, Yamaha test sürücüsü Cal Crutchlow’la bu hafta sonu konuştuğunu ve Honda’daki tecrübesi düşünüldüğünde, M1 hakkındaki fikirlerinin ‘’ilginç’’ olduğunu düşündüğünü söyledi.

‘’Evet, seans başlarında Cal’le iki-üç tur yaptık.’’

‘’Cal’le konuştum, Sylvano Galbusera’yla da konuştum, çok ilginç geri bildirimlerde bulundular.’’

‘’Onun hızlı sürdüğünü ve iyi olduğunu düşünüyorum. Aynı zamanda Honda’da bu kadar uzun süre sürdüğü için ilginç fikirleri de var.’’

‘’Yani, bence bize çok yardım edebilir.’’