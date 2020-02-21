Bottas: DAS'ı kopyalamak zor olacak

Mercedes takımı, Barcelona testlerinin ikinci gününde aracında kullanmaya başladığı sistemle herkesi şaşırtmıştı.

DAS adı verilen Çift Eksenli Direksiyon sisteminde direksiyon ileri geri kontrol edilerek ön tekerleklerin (toe) açısı değiştiriliyor. Bu sayede düzlükte hızlı olmayı başarırken, virajlarda da bulduğu bu ekstra yere basma gücüyle hızlı olmayı başarıyor.

Takım sistemin yasal olduğundan eminken FIA da sisteme karşı bir açıklamada bulunmadı.

Bottas, "Açıkçası bu tür bir sistemi kullanan tek takım olmak çok hoş. Bu, takımımızdaki harika beyinler olduğunu gösteriyor."

"Tabii ki bunu tasarlamaya ve yapmaya, ardından şu an olduğu gibi çalışır hale getirmek kolay bir şey değil."

"Hâlâ sistemi öğrenmeye devam ediyoruz. Sistemde potansiyel var. Bazı durumlarda gerçekten iyi çalışabilir. Bunu senenin ilerleyen bölümlerinde farklı koşullarda ve pistte göreceğiz. Ancak oldukça etkileyici bir sistem olduğunu söyleyebilirim." dedi.

DAS'ı ne kadar süredir bildiğinin sorulması üzerine Bottas, "Oldukça uzun zamandır bu sistemin farkındayım. Hızlı hazırlanabilecek bir proje değil."

"Bu konuda ilk olarak yaklaşık bir sene önce bir şeyler duymuştum." dedi.

Ferrari pilotu Sebastian Vettel, DAS ile sürüş yapmayı parmak arası terlikle koşu yapmaya benzetmişti.

Bottas, sistemi simülatörde test ettiklerini ve kokpitte kullanırken rahat hissettiğini söyledi.

Bottas, "Tuhaf hissettirmiyor. Sistem çok iyi bir şekilde çalışıyor. Oldukça sağlamdı ve hiç komik şeyler yapmadı. Sadece istediğiniz an direksiyonu hareket ettiriyorsunuz."

"Sistemi araca yerleştirmeden önce farklı simülasyon araçlarıyla deneyip test etmiştik."

"Gerçekten hiçbir zorluk yoktu. Oldukça iyi tasarlanmış ve yapılmış bir sistem. Kullanımı basit ve temelde hiçbir sorun yok." dedi.

Bottas sistemin yasal olmasaydı, takımın DAS'ı geliştirmek için çok fazla zaman ve çaba harcamayacağını, ayrıca Mercedes'in rakiplerinin bu tasarımı kopyalamasının hiç de kolay olmayacağını dile getirdi.

Bottas, "Takımın yasaklanacağını düşündükleri bir şeyi yapmaya ve tasarlamaya başlayacaklarını sanmıyorum. Bence kurallara uygun olduğundan son derece rahatız."

"Diğer takımlar için düşünülmesi gereken bir şey ve eminim ki takımların hepsi buna bakıyor ve bunu yapmak için gereken zaman ve çabaya değer olup olmadığını değerlendiriyorlar."

"Bizim için oldukça büyük bir projeydi ve kopyalaması oldukça zor olur. Umarım bununla bir avantaj elde edebiliriz. Bununla diğer takımların önünde iyi bir pozisyondayız."