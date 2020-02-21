Ferrari, DAS konusunda FIA'nın açıklamasını isteyecek

Mercedes, DAS sistemini tanıtmadan önce FIA ile sistemin kurallara uygunluğunu konuştuklarını açıklamıştı.

Binotto da Ferrari'nin bu sistemi tamamıyla avantajlarıyla beraber anlayamadığını ve takımın kendi versiyonunu sezon ortasına kadar çıkaramayacağını söyledi ve ekledi:

"Bu konu hakkında çok fazla tartışma gördüm. Kişisel olarak ben detaylara çok bakmadım, ne olduğu hakkında, ancak FIA'ya tamamıyla güveniyoruz.

"Şundan tamamen eminim ki doğru kararı vermişlerdir ya da vereceklerdir. Ancak alacakları karara tamamen güveniyor.

"Bunu FIA ile tartışıyor muyuz? Henüz değil. Açıklığa kavuşması için yapacağız, bizim için anlamak önemli, ancak dediğim gibi, FIA'nın aldığı karara itiraz etmeyeceğiz çünkü onlara tamamen güveniyoruz, aldıkları veya alacakları karar ne olursa olsun."

İtalyan takım patronu aynı zamanda takımın kendi versiyonunu yapması gerekiyorsa bunun uzun bir zaman alacağını söyledi:

"Fikrin işimize yarayıp yaramayacağını bilmiyorum, ancak uzun bir zaman alacak. Bu tam bir ilk konsept dizaynı, üretimi ve onayı. Bu çok güvenli olmalı. Eğer öyle ise, sezon ortasına kadar bunu yapabiliriz, daha öncesinde değil.

"Sanırım öncesinde bunun ne işe yaradığını öğrenmeliyiz ve hangi performans alanında yardımcı olacağını görmeliyiz. An itibariyle bir fikrimiz yok. Ancak olayı kesinlikle inceleyeceğiz, bunun geliştirmeye değip değmeyeceğine yakından bakacağız."

DAS'ın Mercedes için bir çığır açan teknoloji olup olmayacağı sorusuna ise şu cevabı verdi:"Şu kesin ki Mercedes iyi bir araca sahip ve hızlı olduğunu da kanıtladı. Araçlarda olan çok fazla yenilik var ve Ferrari'nin bulduğu bazı çözümleri Mercedes kopyaladı, durumun tam tersi olduğu durumlar da oldu.

"Eninde sonunda bahsettiğiniz şey kesinlikle görünür bir şey. Ancak çığır açan bir yenilik olduğunu düşünmüyorum. Bence bu yenilik bütün bir paketin içine dahil olan bir kısım ve bence iyi bir pakete sahipler."