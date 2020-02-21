FIA, DAS sisteminin güvenli olduğuna emin

Mercedes aracının ön lastiklerinin açısını değiştirmesi konusunda inovatif bir çözüm buldu. Bu sistemde sürücü, direksiyonu ileri ve geri oynatarak açıyı değiştirme şansı yakalıyor.

Bu hareketin bazı güvenlik problemleri çıkarabileceği üzerine yapılan bazı yorumlar sonrasında FIA, Mercedes'in bulduğu bu çözümün risklerinin olmadığı konusunda tamamen ikna olduklarını söyledi.

Motorsport.com'un, bu sistemin aynı F-duct gibi bir yasakla karşı karşıya kalıp kalmayacağını sorması üzerine F1 yarış direktörü Michael Masi, sistemin tehlikeli bir ortam oluşturduğu en küçük ihtimalde bile FIA'nın hiçbir şekilde kullanılmasına izin vermeyeceğini söyledi ve ekledi:

"FIA'nın açısından baktığımızda, günün sonunda güvenlik bizim en önemli meselemiz. Güvenlik konusunda hiçbir şüphe yok. Bizim açımızdan daha önemli bir öncelik bulunmamakta."

Renault sportif direktörü Alan Permane ise hiçbir F1 takımının aracında güvenlikten taviz verecekleri bir sistem kullanmayacağını söyledi:

"Sürücülerin iki ellerini de direksiyonda tutma konusunda hiçbirimiz karşı bir şey söyleyemeyiz. F-duct ile olan problem sürücülerin tek elle sürmesiydi, özellikle yüksek hızlı virajlarda, bunun gibi şeyler.

"Eminim ki kendilerinin güvende olmadıklarını hissettikleri bir sistem dizayn etmediler, bu yüzden güvenliğin bir problem olacağını düşünmüyorum."

Ferrari sportif direktörü Laurent Mekies ise şunları söyledi: "Hiçbir takımın piste güvenli olmadığını bildikleri bir şeyi getireceğini düşünmüyorum.

Günün sonunda hepimizin sürücülerimize karşı sorumluluğumuz var ve eminim ki bu bakış açısı görüntünün dışında bulunuyor."

FIA, DAS sisteminin kurallara tamamen uygun olması konusunda emin olmasına rağmen 2021'de yapılacak değişiklikler sayesinde DAS gibi sistemlerin bu senenin sonundan sonra kullanılmayacak.

FIA'nın neden böyle bir hareket yaptığı sorusu üzerine Masi detay vermekten kaçındı: "Bence sizler 2021 kurallarındaki değişiklikleri görmek konusunda çok zekisiniz. Takımların 2021 için yazdığımız kurallardaki sınırlar içinde neler yapacağını göreceğiz. Sanırım bunu burada bırakacağız."

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