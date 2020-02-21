FIA, DAS sisteminin güvenli olduğuna emin

Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Avustralya GP
Biletler
12 Mar
-
15 Mar
FP1:
20 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Bahreyn GP
Biletler
19 Mar
-
22 Mar
FP1:
27 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Vietnam GP
Biletler
02 Nis
-
05 Nis
FP1:
41 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Hollanda GP
Biletler
30 Nis
-
03 May
FP1:
69 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
İspanya GP
Biletler
07 May
-
10 May
FP1:
76 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Monaco GP
Biletler
21 May
-
24 May
FP1:
89 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Azerbaycan GP
Biletler
04 Haz
-
07 Haz
FP1:
104 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Kanada GP
Biletler
11 Haz
-
14 Haz
FP1:
111 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Fransa GP
Biletler
25 Haz
-
28 Haz
FP1:
125 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Avusturya GP
Biletler
02 Tem
-
05 Tem
FP1:
132 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Britanya GP
Biletler
16 Tem
-
19 Tem
Sıradaki Etkinlik
145 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Macaristan GP
Biletler
30 Tem
-
02 Ağu
Sıradaki Etkinlik
159 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Belçika GP
Biletler
27 Ağu
-
30 Ağu
Sıradaki Etkinlik
187 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
İtalya GP
Biletler
03 Eyl
-
06 Eyl
Sıradaki Etkinlik
194 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Singapur GP
Biletler
17 Eyl
-
20 Eyl
Sıradaki Etkinlik
208 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Rusya GP
Biletler
24 Eyl
-
27 Eyl
Sıradaki Etkinlik
215 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Japonya GP
Biletler
08 Eki
-
11 Eki
Sıradaki Etkinlik
229 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Birleşik Devletler GP
Biletler
22 Eki
-
25 Eki
Sıradaki Etkinlik
243 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Meksika GP
Biletler
29 Eki
-
01 Kas
Sıradaki Etkinlik
250 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Brezilya GP
Biletler
12 Kas
-
15 Kas
Sıradaki Etkinlik
264 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Abu Dhabi GP
Biletler
26 Kas
-
29 Kas
Sıradaki Etkinlik
278 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki
Formula 1 / Son dakika

FIA, DAS sisteminin güvenli olduğuna emin

paylaşım
yorumlar
FIA, DAS sisteminin güvenli olduğuna emin
Ekleyen:
, Editör
21 Şub 2020 15:27

Direksiyonun olağan dışı hareketine rağmen FIA yönetimi, Mercedes'in DAS sisteminin güvenlik açısından bir problem yaratmadığına emin olduklarını söyledi.

Mercedes aracının ön lastiklerinin açısını değiştirmesi konusunda inovatif bir çözüm buldu. Bu sistemde sürücü, direksiyonu ileri ve geri oynatarak açıyı değiştirme şansı yakalıyor.

Bu hareketin bazı güvenlik problemleri çıkarabileceği üzerine yapılan bazı yorumlar sonrasında FIA, Mercedes'in bulduğu bu çözümün risklerinin olmadığı konusunda tamamen ikna olduklarını söyledi.

Motorsport.com'un, bu sistemin aynı F-duct gibi bir yasakla karşı karşıya kalıp kalmayacağını sorması üzerine F1 yarış direktörü Michael Masi, sistemin tehlikeli bir ortam oluşturduğu en küçük ihtimalde bile FIA'nın hiçbir şekilde kullanılmasına izin vermeyeceğini söyledi ve ekledi:

"FIA'nın açısından baktığımızda, günün sonunda güvenlik bizim en önemli meselemiz. Güvenlik konusunda hiçbir şüphe yok. Bizim açımızdan daha önemli bir öncelik bulunmamakta."

Renault sportif direktörü Alan Permane ise hiçbir F1 takımının aracında güvenlikten taviz verecekleri bir sistem kullanmayacağını söyledi:

"Sürücülerin iki ellerini de direksiyonda tutma konusunda hiçbirimiz karşı bir şey söyleyemeyiz. F-duct ile olan problem sürücülerin tek elle sürmesiydi, özellikle yüksek hızlı virajlarda, bunun gibi şeyler.

"Eminim ki kendilerinin güvende olmadıklarını hissettikleri bir sistem dizayn etmediler, bu yüzden güvenliğin bir problem olacağını düşünmüyorum."

Ferrari sportif direktörü Laurent Mekies ise şunları söyledi: "Hiçbir takımın piste güvenli olmadığını bildikleri bir şeyi getireceğini düşünmüyorum. 

Günün sonunda hepimizin sürücülerimize karşı sorumluluğumuz var ve eminim ki bu bakış açısı görüntünün dışında bulunuyor."

FIA, DAS sisteminin kurallara tamamen uygun olması konusunda emin olmasına rağmen 2021'de yapılacak değişiklikler sayesinde DAS gibi sistemlerin bu senenin sonundan sonra kullanılmayacak. 

FIA'nın neden böyle bir hareket yaptığı sorusu üzerine Masi detay vermekten kaçındı: "Bence sizler 2021 kurallarındaki değişiklikleri görmek konusunda çok zekisiniz. Takımların 2021 için yazdığımız kurallardaki sınırlar içinde neler yapacağını göreceğiz. Sanırım bunu burada bırakacağız."

Alakalı video

Sonraki haber
Bottas: DAS'ı kopyalamak zor olacak

Önceki haber

Bottas: DAS'ı kopyalamak zor olacak
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Takımlar Mercedes Şimdi al
Editör Efe Kahya

Yarış merkezi

Avustralya GP

Avustralya GP

12 Mar - 15 Mar
FP1 Başlangıç:
20 gün
Seans Tarih
Yerel zaman dilimi
Sizin Zaman Diliminiz
 İçerik
FP1
Per 12 Mar
Cum 13 Mar
18:00
12:00
FP2
Per 12 Mar
Cum 13 Mar
22:00
16:00
FP3
Cum 13 Mar
Cmt 14 Mar
20:00
14:00
Sıralama
Cum 13 Mar
Cmt 14 Mar
23:00
17:00
Yarış
Cmt 14 Mar
Paz 15 Mar
22:10
16:10
Son sonuçlar Puan Durumu

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Canlı anlatım: Barcelona testleri 3. gün

2
Formula 1

Binotto kabul etti: "Ferrari, Mercedes ve Red Bull kadar hızlı değil!"

44dk
3
Formula 1

Ferrari, DAS konusunda FIA'nın açıklamasını isteyecek

38dk
4
Formula 1

Bottas: DAS'ı kopyalamak zor olacak

22dk
5
Formula 1

Tartışmalı DAS, 2021'den itibaren yasak olacak!

Son Videolar

F1 2020 Barcelona testleri 2. gün özeti 04:17
Formula 1

F1 2020 Barcelona testleri 2. gün özeti

2020 F1 Barcelona testleri 1. gün özeti 04:19
Formula 1

2020 F1 Barcelona testleri 1. gün özeti

F1 Sezon Öncesi Testleri - 1. Gün Değerlendirmesi 07:50
Formula 1

F1 Sezon Öncesi Testleri - 1. Gün Değerlendirmesi

Renault R.S.20 Shakedown 01:00
Formula 1

Renault R.S.20 Shakedown

McLaren MCL35 Shakedown 00:43
Formula 1

McLaren MCL35 Shakedown

Son Haberler

FIA, DAS sisteminin güvenli olduğuna emin
F1

FIA, DAS sisteminin güvenli olduğuna emin

Bottas: DAS'ı kopyalamak zor olacak
F1

Bottas: DAS'ı kopyalamak zor olacak

Ferrari, DAS konusunda FIA'nın açıklamasını isteyecek
F1

Ferrari, DAS konusunda FIA'nın açıklamasını isteyecek

Binotto kabul etti: "Ferrari, Mercedes ve Red Bull kadar hızlı değil!"
F1

Binotto kabul etti: "Ferrari, Mercedes ve Red Bull kadar hızlı değil!"

Racing Point: "DAS'ı getirilerini öğrendikten sonra kullanacağız"
F1

Racing Point: "DAS'ı getirilerini öğrendikten sonra kullanacağız"

Program

Formula 1
  • Formula 1
  • MotoGP
Biletler
Sağlayan
12 Mar
Biletler
19 Mar
Biletler
2 Nis
Biletler
30 Nis
Biletler
7 May
Biletler
21 May
Biletler
Tüm programı gör
Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.